Cachos sem definição e quebradiços? 5 segredos para salvar a saúde dos fios
Cachos sem definição e quebradiços podem recuperar a força e o brilho com alguns cuidados simples. Veja 5 segredos para transformar a saúde dos fios!
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Cabelos cacheados podem perder definição, brilho e maciez por diversos motivos. Excesso de calor, processos químicos, falta de hidratação, desembaraço agressivo e até o uso inadequado de produtos podem deixar os fios mais secos, frágeis e propensos à quebra.
Por terem uma estrutura naturalmente mais curvada, os cabelos cacheados e crespos também podem apresentar maior dificuldade para que a oleosidade produzida no couro cabeludo percorra todo o comprimento.
Por isso, uma rotina de cuidados adequada é importante para preservar a hidratação e a aparência dos cachos. A boa notícia é que alguns hábitos simples podem ajudar a recuperar a saúde dos fios e melhorar a definição.
5 segredos para cuidar dos cabelos cacheados
1. Invista em hidratação regularmente
Quando os cachos estão ásperos, opacos e sem movimento, a hidratação pode ser uma das primeiras etapas a serem reforçadas na rotina.
Máscaras hidratantes ajudam a fornecer água e ingredientes condicionantes aos fios, contribuindo para uma sensação maior de maciez e maleabilidade. A frequência ideal depende das necessidades do cabelo, mas inserir esse cuidado regularmente pode fazer diferença.
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Na hora de escolher os produtos, procure fórmulas desenvolvidas para cabelos secos ou cacheados e observe ingredientes com propriedades hidratantes e condicionantes.
Um ponto importante é não esperar que o cabelo fique extremamente ressecado para cuidar dele. A manutenção constante tende a ser mais interessante do que tentar recuperar os fios apenas quando os danos já estão aparentes.
2. Reduza o uso de ferramentas de calor
Secador, difusor, chapinha e modeladores podem facilitar a rotina, mas o excesso de calor pode contribuir para danos na fibra capilar.
Para os cabelos cacheados, o difusor pode ser uma boa ferramenta para acelerar a secagem e preservar o formato dos cachos. Porém, o ideal é utilizar protetor térmico antes da exposição ao calor e evitar temperaturas excessivamente altas.
Quando possível, alterne a secagem com períodos em que o cabelo possa secar naturalmente. Se você perceber que os fios estão ásperos, quebrando com facilidade ou apresentando pontas muito danificadas, reduzir temporariamente o uso de ferramentas térmicas pode ser uma boa estratégia.
3. Desembarace os cachos com delicadeza
Um dos hábitos que mais podem contribuir para a quebra é desembaraçar os cabelos de maneira agressiva. Nos fios cacheados, o ideal é evitar escovar o cabelo seco quando a intenção é preservar a definição.
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O momento mais adequado para desembaraçar costuma ser durante a lavagem ou na finalização, quando o cabelo está úmido e com condicionador ou produto que facilite o deslizamento.
Comece pelas pontas e vá subindo gradualmente em direção à raiz. Dessa forma, os nós maiores são desfeitos antes que o pente chegue às regiões mais próximas do couro cabeludo.
Um pente de dentes largos ou os próprios dedos podem ser utilizados, dependendo da preferência e da textura do cabelo.
4. Proteja os cachos durante o sono
A forma como você dorme também pode interferir na aparência dos cabelos cacheados no dia seguinte. O atrito constante entre os fios e a fronha pode aumentar o frizz e contribuir para que os cachos percam definição.
Por isso, algumas pessoas preferem utilizar fronhas de cetim ou seda ou proteger os cabelos com uma touca adequada.
Outra opção é prender os fios delicadamente no alto da cabeça, formando o chamado "abacaxi". O penteado deve ser frouxo, sem apertar a raiz. A ideia é evitar que os cachos fiquem esmagados durante a noite.
5. Cuidado com o excesso de produtos
Quando os cachos perdem definição, uma reação comum é aplicar cada vez mais creme, óleo, gel e outros finalizadores. Porém, o excesso de produto pode deixar os fios pesados e com aspecto opaco.
Se o cabelo estiver sem movimento ou acumulando resíduos com frequência, pode ser necessário rever a quantidade utilizada. A limpeza também precisa ser adequada.
O shampoo deve ser aplicado principalmente no couro cabeludo, enquanto o comprimento pode ser higienizado com a espuma que escorre durante o enxágue. Uma rotina equilibrada costuma funcionar melhor do que uma grande quantidade de produtos.