4 truques de salão para lavar o cabelo e salvar os seus fios

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Quer deixar os fios mais bonitos e saudáveis? Confira 4 truques de salão para lavar o cabelo do jeito certo e recuperar a aparência dos fios!

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Lavar o cabelo parece uma tarefa simples, mas alguns hábitos durante o banho podem fazer toda a diferença na saúde e na aparência dos fios.

A boa notícia é que não é preciso ter uma rotina complicada para melhorar os resultados. Pequenos ajustes na lavagem podem ajudar a preservar a hidratação, reduzir o frizz e deixar os fios mais macios e brilhantes.

Quem frequenta o salão provavelmente já percebeu que o cabelo fica diferente depois de uma lavagem profissional.

Isso acontece porque, além dos produtos utilizados, os profissionais costumam prestar atenção à temperatura da água, à quantidade de produto e à maneira como o couro cabeludo é higienizado.

4 truques simples para reproduzir esses cuidados em casa

1. Use água morna ou fria e evite temperaturas muito altas

Um dos primeiros cuidados está relacionado à temperatura da água. O banho muito quente pode remover parte da oleosidade natural do couro cabeludo e contribuir para o ressecamento da pele e dos fios.

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Isso pode ser especialmente incômodo para quem já tem cabelos secos, cacheados, crespos ou quimicamente tratados, que naturalmente podem apresentar maior tendência ao ressecamento.

O ideal é preferir água morna ou fresca, principalmente na hora de lavar o cabelo. Além de ser mais confortável para o couro cabeludo, essa mudança ajuda a evitar que o banho contribua para deixar os fios ásperos.

Não é necessário tomar banho gelado para cuidar do cabelo. O mais importante é evitar temperaturas excessivamente quentes.

2. Shampoo deve ser aplicado principalmente no couro cabeludo

Outro erro bastante comum é colocar uma grande quantidade de shampoo no comprimento e esfregar os fios com força.

Na lavagem, o principal objetivo do shampoo é limpar o couro cabeludo, região onde se acumulam oleosidade, suor, resíduos de produtos e impurezas.

Por isso, coloque uma pequena quantidade do produto nas mãos e espalhe principalmente na raiz. Massageie delicadamente com as pontas dos dedos, sem utilizar as unhas.

A espuma que escorre pelo comprimento durante o enxágue geralmente é suficiente para ajudar na limpeza dessa região, especialmente quando os fios não estão excessivamente sujos.

3. Condicionador é para o comprimento e as pontas

Depois do shampoo, chega a vez do condicionador. E aqui existe outro truque simples que pode melhorar bastante o resultado da lavagem: concentrar o produto no comprimento e nas pontas, evitando aplicar grandes quantidades diretamente na raiz.

O condicionador ajuda a deixar os fios mais fáceis de desembaraçar e proporciona uma sensação de maciez. Para cabelos secos ou danificados, ele pode ser especialmente importante na rotina.

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A quantidade necessária varia de acordo com o comprimento, volume e características do cabelo. Não é preciso exagerar para conseguir um bom resultado.

4. Não esfregue o cabelo com a toalha depois do banho

O cuidado não termina quando o chuveiro é desligado. A maneira como você seca o cabelo também pode influenciar sua aparência.

Esfregar os fios molhados vigorosamente com uma toalha aumenta o atrito e pode contribuir para frizz e quebra. Em vez disso, pressione suavemente o tecido contra o cabelo para retirar o excesso de água.

Uma alternativa é utilizar uma toalha de microfibra ou uma camiseta de algodão macia, que podem proporcionar menos atrito do que tecidos mais ásperos.

Depois, deixe os fios secarem naturalmente quando possível ou utilize o secador com proteção térmica e temperatura moderada.

O que evitar durante a lavagem?

Além dos quatro truques, alguns hábitos podem prejudicar o resultado da rotina capilar. Entre eles estão:

Usar água excessivamente quente;

Esfregar o couro cabeludo com as unhas;

Aplicar shampoo em excesso;

Esfregar o comprimento com força;

Usar condicionador em excesso na raiz;

Desembaraçar os fios de maneira agressiva;

Esfregar o cabelo com a toalha;

Usar ferramentas de calor sem proteção térmica.

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Lavar o cabelo corretamente pode reduzir o frizz?

Pode ajudar, especialmente quando o frizz está relacionado ao ressecamento e ao excesso de atrito. Uma lavagem mais delicada, seguida de condicionamento adequado e secagem cuidadosa, pode contribuir para uma aparência mais alinhada.

Porém, o frizz também pode estar relacionado à textura natural do cabelo, umidade do ambiente, danos químicos e uso frequente de calor.

Por isso, não existe uma técnica de lavagem capaz de eliminar completamente o frizz. O objetivo é reduzir fatores que podem piorá-lo e manter os fios bem cuidados.



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