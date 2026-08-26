Como secar o cabelo naturalmente sem frizz? Prohall lança nova linha

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O cabelo pode secar natural sem necessariamente perder o alinhamento. Conheça os produtos que a nova linha da Prohall propõe para controlar o frizz!

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Deixar o cabelo secar naturalmente pode ser uma escolha prática para quem quer reduzir o uso de ferramentas de calor.

O problema é que, durante o processo, os fios podem ganhar volume e apresentar aqueles pequenos arrepiados que deixam o acabamento menos alinhado. Para driblar esse efeito, a rotina de cuidados — e não apenas a finalização — pode fazer diferença.

A lógica é simples: em vez de depender do secador para controlar a aparência dos fios, produtos de diferentes etapas podem ser usados para preparar, tratar e finalizar o cabelo enquanto ele seca naturalmente.

A proposta também atende quem prefere uma rotina mais rápida ou não quer recorrer ao calor todos os dias. É justamente nesse cenário que a Prohall Professional apresenta a linha Secar sem Frizz, coleção criada para cabelos lisos, ondulados e mistos.

A novidade reúne sete itens, entre produtos de lavagem, tratamento e finalização, com foco no controle dos fios arrepiados, redução de volume, brilho e alinhamento.

Como deixar o cabelo secar naturalmente sem frizz?

Imagem da linha 'Secar Sem Frizz' de Prohall Professional - Divulgação/Prohall

A aparência do cabelo depois da secagem não depende apenas do último produto aplicado. Na nova coleção, a Prohall propõe começar o cuidado ainda no banho, com pré-shampoo e shampoo.

O Pré-Shampoo Scalp Secar sem Frizz, de R$ 25,90 , foi desenvolvido para preparar o couro cabeludo antes da lavagem.

, foi desenvolvido para preparar o couro cabeludo antes da lavagem. Já o Shampoo Limpeza Suave, também de R$ 25,90 , tem como proposta limpar sem ressecar e auxiliar no controle do frizz e da oleosidade.

, tem como proposta limpar sem ressecar e auxiliar no controle do frizz e da oleosidade. A etapa de tratamento fica por conta da Máscara Antifrizz, de R$ 25,90, indicada pela marca especialmente para fios porosos, ressecados e opacos.

A fórmula é apresentada com proposta de hidratação, nutrição e alinhamento.

O que passar no cabelo para controlar o frizz sem secador?

Depois da lavagem, o Leave-In Secar sem Frizz é um dos produtos centrais da coleção. Com preço sugerido de R$ 54,90, ele pode ser aplicado nos fios úmidos ou secos e não precisa ser enxaguado.

Segundo a Prohall, o produto utiliza Tecnologia Lamelar e foi desenvolvido para auxiliar no controle do frizz e no alinhamento dos cabelos sem exigir o uso do secador.

Para quem quer intensificar o acabamento, entram ainda o Sérum de Vitrificação, de R$ 39,90, e o Óleo Finalizador de Blindagem, de R$ 24,90.

O primeiro aposta em brilho e aparência polida, enquanto o óleo é apresentado como uma etapa final para ajudar a proteger os fios da umidade e preservar o alinhamento.

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É preciso usar todos os produtos?

Não necessariamente. A própria marca informa que os itens podem ser utilizados separadamente, embora a combinação da linha tenha sido pensada para acompanhar uma rotina completa.

“A linha Secar sem Frizz foi desenvolvida para atender um consumidor que busca praticidade sem abrir mão de desempenho”, afirma Guilherme Ascencio, diretor de vendas da Prohall Professional.

“Pensamos em uma rotina completa que acompanha todas as etapas do cuidado com os cabelos, oferecendo controle do frizz, brilho e alinhamento dos fios sem depender do calor do secador”.

Assim, para quem quer testar a secagem natural, a proposta da coleção é substituir parte da dependência do calor por uma rotina de cuidados que começa na lavagem e termina na finalização — sem transformar o processo em um ritual demorado.



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