Marina Ruy Barbosa aposta em coque clássico no Festival de Gramado; veja como reproduzir

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Atriz apostou em risca central e detalhes trançados para atualizar um dos penteados mais tradicionais dos tapetes vermelhos. Veja como reproduzir!

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Alguns penteados parecem ter recebido um convite permanente para os tapetes vermelhos. É o caso do coque, que atravessa décadas, tendências e diferentes códigos de beleza sem perder espaço nas grandes premiações.

No Festival de Cinema de Gramado, a escolha ganhou uma nova leitura pelas mãos de Marina Ruy Barbosa.

Na 54ª edição do evento, realizada em 14 de agosto, a atriz apareceu com os cabelos presos em um coque acompanhado de tranças e risca central. A combinação mantém a estrutura tradicional do penteado, mas acrescenta textura e transforma um visual conhecido em uma produção mais elaborada.

A escolha também mostra por que o coque permanece tão versátil: pequenas mudanças no acabamento são suficientes para alterar completamente sua proposta.

Por que o coque continua sendo um dos penteados favoritos dos tapetes vermelhos?

Ao longo dos anos, o penteado apareceu em versões altas, baixas, volumosas, polidas, despojadas e até esculturais.

Em 2026, segue presente em eventos internacionais, com celebridades como Hailey Bieber, Cara Delevingne, Anne Hathaway, Julianne Moore e Zendaya recorrendo a diferentes interpretações do cabelo preso.

A graça está justamente na possibilidade de adaptar a estrutura. Um coque baixo pode transmitir uma aparência mais discreta, enquanto uma construção alta ou estruturada muda a leitura do visual. Acessórios, fios soltos e texturas também ajudam a personalizar o resultado.

No caso de Marina, as tranças cumprem esse papel. Elas quebram a uniformidade da parte presa e criam dimensão, enquanto a risca central deixa a parte frontal mais limpa e organizada.

Como reproduzir o coque com tranças usado por Marina Ruy Barbosa?

Imagem do coque clássico que Marina Ruy Barbosa usou no Festival de Gramado com Truss - Divulgação/Truss

Para Ricardo dos Anjos, hairstylist e partner talent da TRUSS, a versatilidade é justamente um dos motivos que mantém o coque atual.

“O coque nunca sai de moda porque dá para fazer muita coisa a partir dele. Você pode deixar mais limpo, acrescentar uma trança, mudar a divisão do cabelo ou trabalhar o formato de outra maneira. São detalhes que transformam o resultado sem perder aquela elegância que a gente já associa ao penteado”.

A preparação dos fios também influencia o acabamento. Para um coque alinhado, controlar o frizz e preservar o brilho ajuda a deixar a superfície mais uniforme, enquanto a maleabilidade facilita a construção das tranças e do próprio penteado.

“Quando a proposta é um coque mais alinhado, a gente precisa controlar o frizz e trazer brilho, mas sem deixar o cabelo pesado", disse.

"Ao mesmo tempo, o fio precisa ter maleabilidade para conseguir fazer as tranças e trabalhar o formato do coque. É esse equilíbrio que ajuda o penteado a ficar bonito durante todo o evento”, explica o profissional.

O que usar para preparar o cabelo para o penteado?

Entre os produtos indicados pela TRUSS está a Bruma Hydra Air, finalizador que pode ser usado em cabelos úmidos ou secos.

Segundo as informações da marca, o produto combina hidratação, controle de frizz, brilho e proteção contra calor de até 250°C. A bruma custa R$ 145,39, na embalagem de 150 ml.

Mais do que uma volta à moda, o coque nunca chegou a sair dela. A produção escolhida por Marina em Gramado reforça essa longevidade: com uma nova divisão, uma trança ou mudança na estrutura, o penteado clássico encontra maneiras de continuar atual.

