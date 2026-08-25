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Marina Ruy Barbosa aposta em coque clássico no Festival de Gramado; veja como reproduzir

Atriz apostou em risca central e detalhes trançados para atualizar um dos penteados mais tradicionais dos tapetes vermelhos. Veja como reproduzir!

Por Myllena Wu Publicado em 25/08/2026 às 11:27
Imagem do coque clássico que Marina Ruy Barbosa usou no tapete vermelho do Festival de Gramado
Imagem do coque clássico que Marina Ruy Barbosa usou no tapete vermelho do Festival de Gramado - Divulgação/Truss

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Alguns penteados parecem ter recebido um convite permanente para os tapetes vermelhos. É o caso do coque, que atravessa décadas, tendências e diferentes códigos de beleza sem perder espaço nas grandes premiações.

No Festival de Cinema de Gramado, a escolha ganhou uma nova leitura pelas mãos de Marina Ruy Barbosa.

Na 54ª edição do evento, realizada em 14 de agosto, a atriz apareceu com os cabelos presos em um coque acompanhado de tranças e risca central. A combinação mantém a estrutura tradicional do penteado, mas acrescenta textura e transforma um visual conhecido em uma produção mais elaborada.

A escolha também mostra por que o coque permanece tão versátil: pequenas mudanças no acabamento são suficientes para alterar completamente sua proposta.

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Por que o coque continua sendo um dos penteados favoritos dos tapetes vermelhos?

Ao longo dos anos, o penteado apareceu em versões altas, baixas, volumosas, polidas, despojadas e até esculturais.

Em 2026, segue presente em eventos internacionais, com celebridades como Hailey Bieber, Cara Delevingne, Anne Hathaway, Julianne Moore e Zendaya recorrendo a diferentes interpretações do cabelo preso.

A graça está justamente na possibilidade de adaptar a estrutura. Um coque baixo pode transmitir uma aparência mais discreta, enquanto uma construção alta ou estruturada muda a leitura do visual. Acessórios, fios soltos e texturas também ajudam a personalizar o resultado.

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No caso de Marina, as tranças cumprem esse papel. Elas quebram a uniformidade da parte presa e criam dimensão, enquanto a risca central deixa a parte frontal mais limpa e organizada.

Como reproduzir o coque com tranças usado por Marina Ruy Barbosa?

 

Divulgação/Truss
Imagem do coque clássico que Marina Ruy Barbosa usou no Festival de Gramado com Truss - Divulgação/Truss

Para Ricardo dos Anjos, hairstylist e partner talent da TRUSS, a versatilidade é justamente um dos motivos que mantém o coque atual.

“O coque nunca sai de moda porque dá para fazer muita coisa a partir dele. Você pode deixar mais limpo, acrescentar uma trança, mudar a divisão do cabelo ou trabalhar o formato de outra maneira. São detalhes que transformam o resultado sem perder aquela elegância que a gente já associa ao penteado”.

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A preparação dos fios também influencia o acabamento. Para um coque alinhado, controlar o frizz e preservar o brilho ajuda a deixar a superfície mais uniforme, enquanto a maleabilidade facilita a construção das tranças e do próprio penteado.

“Quando a proposta é um coque mais alinhado, a gente precisa controlar o frizz e trazer brilho, mas sem deixar o cabelo pesado", disse.

"Ao mesmo tempo, o fio precisa ter maleabilidade para conseguir fazer as tranças e trabalhar o formato do coque. É esse equilíbrio que ajuda o penteado a ficar bonito durante todo o evento”, explica o profissional.

O que usar para preparar o cabelo para o penteado?

Entre os produtos indicados pela TRUSS está a Bruma Hydra Air, finalizador que pode ser usado em cabelos úmidos ou secos.

Segundo as informações da marca, o produto combina hidratação, controle de frizz, brilho e proteção contra calor de até 250°C. A bruma custa R$ 145,39, na embalagem de 150 ml.

Mais do que uma volta à moda, o coque nunca chegou a sair dela. A produção escolhida por Marina em Gramado reforça essa longevidade: com uma nova divisão, uma trança ou mudança na estrutura, o penteado clássico encontra maneiras de continuar atual.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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