Cabelo com frizz? Conheça os cuidados para manter os fios alinhados

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O cabelo acordou alinhado, mas saiu de casa e os fios levantarem? Entenda porque a umidade influencia o frizz e saiba como facilitar a finalização.

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Poucas coisas são tão frustrantes quanto sair de casa com o cabelo alinhado e perceber, pouco tempo depois, que os fios ganharam volume, arrepiados e aquele aspecto elétrico.

O frizz pode se tornar ainda mais evidente em ambientes úmidos, fazendo com que a finalização dure menos do que o esperado.

O problema aparece com frequência na rotina de cuidados. Um levantamento da Kantar Worldpanel aponta que 45,3% das brasileiras consideram o frizz o principal desafio capilar.

A partir dessa demanda, a Vult lançou a linha Liso Profundo, desenvolvida para quem busca praticidade no controle dos fios.

A coleção reúne cinco produtos e combina Tecnologia HD, Aminoácidos do Arroz e Fitoceramidas. Entre as promessas estão prolongar o efeito liso e ajudar a proteger os cabelos da umidade.

Por que o cabelo fica com frizz em dias úmidos?

A presença de umidade no ambiente está entre os fatores relacionados ao comportamento do cabelo, especialmente para quem busca manter uma finalização lisa e alinhada.

Por isso, produtos voltados à formação de uma película protetora podem ser incorporados à rotina como estratégia para reduzir a influência externa.

Na nova linha da Vult, essa proposta aparece principalmente no Sérum Antifrizz Spray de Blindagem Liso Profundo .

. Segundo a marca, o produto cria uma película ao redor dos fios e bloqueia a umidade por até 72 horas, além de proporcionar até seis vezes menos frizz.

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Como controlar o frizz sem passar muito tempo cuidando do cabelo?

Uma rotina de controle não precisa necessariamente envolver muitas etapas. Para quem usa secador, escova ou outros equipamentos de calor, por exemplo, a proteção térmica pode ser incorporada ao momento da finalização.

O Creme Defrizante Termoprotetor Liso Profundo , da Vult, foi desenvolvido com essa proposta. O produto oferece proteção térmica de até 230 °C e, segundo a marca, prolonga o efeito liso por até 24 horas. A fórmula também conta com proteção UV.

, da Vult, foi desenvolvido com essa proposta. O produto oferece proteção térmica de até 230 °C e, segundo a marca, prolonga o efeito liso por até 24 horas. A fórmula também conta com proteção UV. Já o shampoo, condicionador e máscara da coleção concentram a proposta de tratamento e alinhamento durante a lavagem, permitindo adaptar o uso à necessidade de cada cabelo.

O que a nova linha Liso Profundo da Vult promete?

Imagem da linha Liso Profundo, da Vult - Divulgação/Vult

A coleção é formada por:

Shampoo Liso Profundo (R$ 25,90),

Condicionador Intensivo (R$ 29,90),

Máscara Ultra-Alinhadora (R$ 29,90),

Creme Defrizante Termoprotetor (R$ 41,90)

e Sérum Antifrizz Spray de Blindagem (R$ 41,90).

A proposta da Vult é justamente reunir limpeza, tratamento, proteção térmica e defesa contra a umidade em uma rotina mais simples.

Os resultados de até 24 horas de alinhamento, até duas vezes mais lisos e até seis vezes menos frizz são alegações divulgadas pela própria marca, associadas aos testes específicos de seus produtos.

Assim, para quem sofre com os fios arrepiados, a principal estratégia é pensar menos em uma solução única e mais em uma rotina compatível com o próprio cabelo, especialmente nos momentos em que calor e umidade tornam a finalização mais difícil.



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