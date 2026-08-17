fechar
Cabelo | Notícia

Cabelo com frizz? Conheça os cuidados para manter os fios alinhados

O cabelo acordou alinhado, mas saiu de casa e os fios levantarem? Entenda porque a umidade influencia o frizz e saiba como facilitar a finalização.

Por Myllena Wu Publicado em 17/08/2026 às 9:52
Imagem de uma mulher com cabelos com frizz
Imagem de uma mulher com cabelos com frizz - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Poucas coisas são tão frustrantes quanto sair de casa com o cabelo alinhado e perceber, pouco tempo depois, que os fios ganharam volume, arrepiados e aquele aspecto elétrico.

O frizz pode se tornar ainda mais evidente em ambientes úmidos, fazendo com que a finalização dure menos do que o esperado.

O problema aparece com frequência na rotina de cuidados. Um levantamento da Kantar Worldpanel aponta que 45,3% das brasileiras consideram o frizz o principal desafio capilar.

A partir dessa demanda, a Vult lançou a linha Liso Profundo, desenvolvida para quem busca praticidade no controle dos fios.

A coleção reúne cinco produtos e combina Tecnologia HD, Aminoácidos do Arroz e Fitoceramidas. Entre as promessas estão prolongar o efeito liso e ajudar a proteger os cabelos da umidade.

Leia Também

Por que o cabelo fica com frizz em dias úmidos?

A presença de umidade no ambiente está entre os fatores relacionados ao comportamento do cabelo, especialmente para quem busca manter uma finalização lisa e alinhada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por isso, produtos voltados à formação de uma película protetora podem ser incorporados à rotina como estratégia para reduzir a influência externa.

  • Na nova linha da Vult, essa proposta aparece principalmente no Sérum Antifrizz Spray de Blindagem Liso Profundo.
  • Segundo a marca, o produto cria uma película ao redor dos fios e bloqueia a umidade por até 72 horas, além de proporcionar até seis vezes menos frizz.

LEIA TAMBÉM: 4 hair splashes para deixar os cabelos perfumados ao longo do dia

Como controlar o frizz sem passar muito tempo cuidando do cabelo?

Uma rotina de controle não precisa necessariamente envolver muitas etapas. Para quem usa secador, escova ou outros equipamentos de calor, por exemplo, a proteção térmica pode ser incorporada ao momento da finalização.

  • O Creme Defrizante Termoprotetor Liso Profundo, da Vult, foi desenvolvido com essa proposta. O produto oferece proteção térmica de até 230 °C e, segundo a marca, prolonga o efeito liso por até 24 horas. A fórmula também conta com proteção UV.
  • Já o shampoo, condicionador e máscara da coleção concentram a proposta de tratamento e alinhamento durante a lavagem, permitindo adaptar o uso à necessidade de cada cabelo.

Leia Também

O que a nova linha Liso Profundo da Vult promete?

Divulgação/Vult
Imagem da linha Liso Profundo, da Vult - Divulgação/Vult

A coleção é formada por:

  • Shampoo Liso Profundo (R$ 25,90),
  • Condicionador Intensivo (R$ 29,90),
  • Máscara Ultra-Alinhadora (R$ 29,90),
  • Creme Defrizante Termoprotetor (R$ 41,90)
  • e Sérum Antifrizz Spray de Blindagem (R$ 41,90).

A proposta da Vult é justamente reunir limpeza, tratamento, proteção térmica e defesa contra a umidade em uma rotina mais simples.

Os resultados de até 24 horas de alinhamento, até duas vezes mais lisos e até seis vezes menos frizz são alegações divulgadas pela própria marca, associadas aos testes específicos de seus produtos.

Assim, para quem sofre com os fios arrepiados, a principal estratégia é pensar menos em uma solução única e mais em uma rotina compatível com o próprio cabelo, especialmente nos momentos em que calor e umidade tornam a finalização mais difícil.

Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo

Leia também

Vênus favorece 3 signos e promete dias de sorte e brilho
SIGNOS

Vênus favorece 3 signos e promete dias de sorte e brilho
4 cores de esmalte que toda mulher de bom gosto deveria ter
esmaltes elegantes

4 cores de esmalte que toda mulher de bom gosto deveria ter

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu