4 erros comuns que podem estar deixando seus cabelos finos e sem volume

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Se o cabelo perdeu volume, vale olhar além da raiz. A quebra pode deixar o comprimento irregular e criar a impressão de fios cada vez mais finos!

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Perceber que o cabelo está mais fino pode ser um daqueles detalhes que só aparecem aos poucos. As pontas parecem menos preenchidas, o penteado perde volume e o comprimento já não tem a mesma aparência de antes.

Mas existe uma diferença importante entre ter fios naturalmente finos e perceber uma redução de volume causada pela quebra da fibra capilar.

Essa distinção é importante porque nem toda mudança visual significa que o cabelo passou a nascer mais fino. Hábitos comuns, como exposição frequente ao calor, procedimentos químicos e penteados muito apertados, podem fragilizar os fios e fazer com que eles quebrem ao longo do comprimento.

Para Tati Cordeiro, especialista em beleza e CEO do MegaHairInvisível, observar a rotina de cuidados é um primeiro passo para entender o que pode estar acontecendo.

“Quando o cabelo é submetido constantemente ao calor e a processos químicos, a fibra pode perder resistência e apresentar mais quebra. Muitas vezes, a mulher acredita que o cabelo está ficando mais fino porque está crescendo menos, quando, na verdade, ela pode estar perdendo comprimento e densidade por causa da quebra”, explica.

Cabelo cada vez mais fino? Veja hábitos que podem causar perda de volume

A quebra pode diminuir o volume nas pontas

Quando há quebra, o comprimento pode ficar irregular, com pontas mais ralas e menos volume visual. O resultado pode dar a impressão de que a densidade do cabelo diminuiu, mesmo que a questão esteja principalmente na integridade da fibra.

Por isso, antes de simplesmente aumentar a quantidade de produtos, vale observar se existem sinais de quebra e quais hábitos fazem parte da rotina.

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Calor e química exigem atenção

Secador, chapinha e babyliss, assim como coloração e descoloração, podem fazer parte dos cuidados e da transformação do visual. O problema apontado pela especialista está no excesso e na falta de cuidados associados a esses procedimentos.

Entre as medidas indicadas estão usar protetor térmico antes das ferramentas de calor e respeitar intervalos entre processos químicos.

Prender o cabelo com muita força também pode prejudicar

Outro ponto de atenção são os penteados que mantêm os fios constantemente sob tração. Rabos de cavalo e coques muito apertados, especialmente quando feitos sempre no mesmo local, podem contribuir para fragilidade e quebra.

“É importante observar a rotina como um todo. Não adianta investir em produtos caros se, diariamente, o cabelo é submetido a tração excessiva, calor sem proteção ou procedimentos químicos sucessivos”, afirma Tati.

Excesso de produto também pode pesar

Mais produtos não significam necessariamente mais cuidado. Máscaras, óleos, leave-ins e finalizadores podem fazer parte da rotina, mas o excesso pode deixar os fios pesados, principalmente quando o cabelo já é naturalmente fino.

A recomendação é escolher produtos compatíveis com as características do próprio cabelo e manter uma rotina de hidratação adequada, sem exagerar nas etapas.

Quando procurar ajuda para investigar o afinamento?

Se houver queda intensa, alteração significativa na densidade ou uma mudança repentina na aparência dos fios, a orientação apresentada pela especialista é buscar avaliação de um dermatologista ou tricologista. Isso permite investigar a causa antes de recorrer apenas a soluções estéticas.

Para quem já apresenta perda de volume visual, extensões também podem ser uma alternativa estética.

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O MegaHairInvisível, técnica criada por Tati Cordeiro, trabalha com aplicação de extensões para acrescentar comprimento e volume. A especialista ressalta que a escolha deve considerar a espessura, o comprimento e a condição dos fios.

“Hoje existem técnicas que permitem trabalhar volume de maneira muito natural. O objetivo não é simplesmente colocar mais cabelo, mas respeitar a estrutura dos fios da cliente, distribuir o peso corretamente e escolher uma aplicação que faça sentido para aquele cabelo”, explica.

