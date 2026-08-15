5 cortes de cabelo que valorizam o rosto para quem quer receber elogios
Quer mudar o visual e receber elogios? Confira os cortes de cabelo que valorizam o formato do rosto e destacam seus melhores traços!
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Escolher um corte de cabelo vai muito além de acompanhar uma tendência. O modelo certo pode destacar os traços do rosto, criar uma sensação de equilíbrio e deixar o visual mais moderno sem exigir mudanças radicais.
Para quem deseja renovar a aparência e apostar em um corte capaz de chamar atenção pelos motivos certos, alguns estilos se destacam pela versatilidade.
O segredo está em ajustar comprimento, camadas e volume de acordo com as características de cada pessoa. Assim, o corte consegue valorizar os pontos fortes e criar um resultado personalizado.
5 cortes de cabelo que vão mudar sua vida
1. Bob com pontas marcadas
O bob é um clássico que continua entre os cortes mais elegantes. Com comprimento geralmente próximo ao queixo ou um pouco abaixo dele, o modelo chama atenção para a região do maxilar e pode criar uma moldura sofisticada para o rosto.
Uma das vantagens é sua versatilidade. O corte pode ser usado completamente reto para um visual mais polido ou ganhar textura e movimento para uma aparência descontraída.
Para quem quer um resultado marcante, o bob com pontas bem definidas pode ser uma excelente escolha.
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2. Long Bob
O long bob é uma alternativa para quem quer mudar o visual sem abrir mão dos fios médios. Normalmente cortado entre os ombros e a altura da clavícula, ele proporciona movimento e combina com diferentes formatos de rosto.
O modelo pode ganhar pontas levemente desfiadas ou camadas discretas, dependendo do efeito desejado.
Em cabelos ondulados e cacheados, o corte também pode ser adaptado para respeitar o encolhimento e a textura natural. Além de elegante, o long bob é prático e fácil de estilizar.
3. Corte em camadas
As camadas são uma ótima alternativa para quem deseja movimento sem necessariamente diminuir muito o comprimento.
Quando posicionadas de maneira estratégica, elas podem criar uma moldura suave ao redor do rosto. As primeiras camadas podem começar próximas às maçãs do rosto ou do queixo, dependendo do resultado pretendido.
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O corte também ajuda a distribuir o volume e pode deixar os fios com aparência mais leve. Em cabelos ondulados e cacheados, as camadas são especialmente interessantes para destacar a textura natural.
4. Butterfly Cut
O butterfly cut se tornou uma das principais apostas para quem gosta de cabelos longos com bastante movimento.
O corte combina camadas mais curtas na parte da frente com comprimentos maiores na parte de trás. O resultado é uma moldura que envolve o rosto e cria um efeito leve e sofisticado.
Apesar de ter bastante movimento, o comprimento dos fios é preservado. É uma escolha interessante para quem quer uma transformação perceptível sem partir para um corte curto.
5. Pixie
Para quem está disposto a uma transformação mais ousada, o pixie pode ser uma excelente opção. Curto e cheio de personalidade, o corte deixa o rosto em evidência e destaca olhos, sobrancelhas, maçãs do rosto e mandíbula.
Existem diversas versões do estilo, desde modelos mais clássicos até opções com topo alongado, franja ou acabamento texturizado. Por deixar boa parte do rosto exposta, o pixie transmite uma imagem moderna e confiante.