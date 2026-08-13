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Dermatite seborreica: O que causa, quais são os sintomas e como controlar?

Nem toda descamação é "caspa". Dermatite seborreica pode atingir couro cabeludo, sobrancelhas, barba e outras áreas e exige cuidados contínuos.

Por Myllena Wu Publicado em 13/08/2026 às 10:48
Imagem de uma dermatite seborreica
Imagem de uma dermatite seborreica - Divulgação

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Descamação, oleosidade, vermelhidão e coceira no couro cabeludo costumam ser rapidamente associadas à caspa. Em alguns casos, porém, esses sinais podem estar relacionados à dermatite seborreica, uma condição inflamatória crônica e recorrente que também pode aparecer em regiões do rosto.

Apesar de ser bastante comum na prática dermatológica, a dermatite seborreica ainda é cercada por um equívoco: ela não é causada por falta de higiene e não é contagiosa.

O controle depende de uma rotina adequada e, principalmente, da continuidade dos cuidados, já que os sintomas podem retornar.

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O que causa a dermatite seborreica?

A dermatologista Daniele Balbi, sócia-fundadora da Noviole, explica que a condição tem origem multifatorial.

Entre os principais fatores estão a produção elevada de sebo, a presença excessiva da levedura Malassezia — que normalmente faz parte da microbiota da pele — e a resposta inflamatória individual de cada organismo.

A doença costuma atingir áreas com maior atividade das glândulas sebáceas, como o couro cabeludo e regiões centrais do rosto. Sobrancelhas, entre as sobrancelhas, laterais do nariz, barba e região atrás das orelhas também podem apresentar manifestações.

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“No consultório, a primeira frase que costumo dizer aos meus pacientes com queixa de caspa é: a dermatite seborreica é uma condição inflamatória crônica, recorrente e multifatorial, jamais uma falha de higiene”.

“Precisamos desmistificar a busca por uma ‘cura milagrosa’ e focar naquilo que a ciência nos provou funcionar: o controle preciso, constante e gentil da microbiota da pele do couro cabeludo, sempre respeitando sua saúde”, afirma.

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Por que a dermatite seborreica pode voltar?

Por ser uma condição crônica, a dermatite seborreica não tem uma cura definitiva. A estratégia é manter os sintomas controlados ao longo do tempo!

A interrupção dos cuidados pode favorecer novas crises. Além disso, fatores como frio e estresse podem funcionar como gatilhos para a inflamação.

Por isso, mais do que recorrer a tratamentos pontuais quando a descamação aparece, é importante estabelecer uma rotina compatível com as necessidades da pele.

Outro ponto é evitar agressões desnecessárias. Produtos que ressecam ou sensibilizam o couro cabeludo podem dificultar a adesão aos cuidados, especialmente quando a pessoa percebe desconforto durante o uso.

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Como cuidar da dermatite seborreica no dia a dia?

A higienização das áreas afetadas faz parte do controle, mas deve ser feita sem comprometer a barreira cutânea.

A orientação apresentada pela dermatologista é priorizar uma limpeza que considere, tanto o couro cabeludo, quanto regiões do rosto que apresentem sintomas.

A Noviole, marca da qual Balbi é sócia-fundadora, aposta, por exemplo, em um shampoo sólido anticaspa com Zinco PCA, Melaleuca, Mutamba e Pentavitin. O produto é apresentado pela empresa como uma alternativa para a rotina de manutenção da condição.

Independentemente do produto escolhido, a dermatite seborreica merece avaliação individual, especialmente quando os sintomas são persistentes ou recorrentes.

A rotina de cuidados pode ajudar no controle, mas não substitui a avaliação de um dermatologista para definir a melhor abordagem em cada caso.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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