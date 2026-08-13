Dermatite seborreica: O que causa, quais são os sintomas e como controlar?
Nem toda descamação é "caspa". Dermatite seborreica pode atingir couro cabeludo, sobrancelhas, barba e outras áreas e exige cuidados contínuos.
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Descamação, oleosidade, vermelhidão e coceira no couro cabeludo costumam ser rapidamente associadas à caspa. Em alguns casos, porém, esses sinais podem estar relacionados à dermatite seborreica, uma condição inflamatória crônica e recorrente que também pode aparecer em regiões do rosto.
Apesar de ser bastante comum na prática dermatológica, a dermatite seborreica ainda é cercada por um equívoco: ela não é causada por falta de higiene e não é contagiosa.
O controle depende de uma rotina adequada e, principalmente, da continuidade dos cuidados, já que os sintomas podem retornar.
O que causa a dermatite seborreica?
A dermatologista Daniele Balbi, sócia-fundadora da Noviole, explica que a condição tem origem multifatorial.
Entre os principais fatores estão a produção elevada de sebo, a presença excessiva da levedura Malassezia — que normalmente faz parte da microbiota da pele — e a resposta inflamatória individual de cada organismo.
A doença costuma atingir áreas com maior atividade das glândulas sebáceas, como o couro cabeludo e regiões centrais do rosto. Sobrancelhas, entre as sobrancelhas, laterais do nariz, barba e região atrás das orelhas também podem apresentar manifestações.
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“No consultório, a primeira frase que costumo dizer aos meus pacientes com queixa de caspa é: a dermatite seborreica é uma condição inflamatória crônica, recorrente e multifatorial, jamais uma falha de higiene”.
“Precisamos desmistificar a busca por uma ‘cura milagrosa’ e focar naquilo que a ciência nos provou funcionar: o controle preciso, constante e gentil da microbiota da pele do couro cabeludo, sempre respeitando sua saúde”, afirma.
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Por que a dermatite seborreica pode voltar?
Por ser uma condição crônica, a dermatite seborreica não tem uma cura definitiva. A estratégia é manter os sintomas controlados ao longo do tempo!
A interrupção dos cuidados pode favorecer novas crises. Além disso, fatores como frio e estresse podem funcionar como gatilhos para a inflamação.
Por isso, mais do que recorrer a tratamentos pontuais quando a descamação aparece, é importante estabelecer uma rotina compatível com as necessidades da pele.
Outro ponto é evitar agressões desnecessárias. Produtos que ressecam ou sensibilizam o couro cabeludo podem dificultar a adesão aos cuidados, especialmente quando a pessoa percebe desconforto durante o uso.
Como cuidar da dermatite seborreica no dia a dia?
A higienização das áreas afetadas faz parte do controle, mas deve ser feita sem comprometer a barreira cutânea.
A orientação apresentada pela dermatologista é priorizar uma limpeza que considere, tanto o couro cabeludo, quanto regiões do rosto que apresentem sintomas.
A Noviole, marca da qual Balbi é sócia-fundadora, aposta, por exemplo, em um shampoo sólido anticaspa com Zinco PCA, Melaleuca, Mutamba e Pentavitin. O produto é apresentado pela empresa como uma alternativa para a rotina de manutenção da condição.
Independentemente do produto escolhido, a dermatite seborreica merece avaliação individual, especialmente quando os sintomas são persistentes ou recorrentes.
A rotina de cuidados pode ajudar no controle, mas não substitui a avaliação de um dermatologista para definir a melhor abordagem em cada caso.