4 cortes de cabelo que ajudam a destacar os pontos fortes do seu rosto
Camadas, franjas e diferentes comprimentos podem mudar a forma como o cabelo enquadra o rosto. Veja opções para destacar olhos, maçãs e mandíbula
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O corte de cabelo pode funcionar como uma espécie de moldura para o rosto. Dependendo de onde ficam as camadas, do comprimento e do desenho da franja, o cabelo consegue direcionar a atenção para determinadas regiões, como olhos, maçãs do rosto, lábios ou mandíbula.
Isso não significa que exista um corte obrigatório para cada formato de rosto. Na prática, detalhes como textura dos fios, volume, comprimento e maneira de finalizar também interferem no resultado.
Ainda assim, alguns estilos se destacam justamente pela forma como criam essa moldura.
Entre opções com bastante movimento e propostas mais clássicas, quatro cortes podem inspirar quem quer experimentar uma mudança sem perder de vista os próprios traços.
Quais cortes de cabelo ajudam a valorizar os traços do rosto?
1. Butterfly cut
O butterfly cut aposta em camadas, principalmente na parte frontal, para criar bastante movimento. O desenho dos fios ao redor da face ajuda a direcionar o olhar para as maçãs do rosto, os olhos e as sobrancelhas.
É uma alternativa interessante para quem gosta de manter comprimento, mas quer um visual menos pesado. As camadas também permitem diferentes possibilidades de finalização, deixando o resultado mais volumoso ou mais suave.
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2. Wolf cut
Uma versão mais delicada do wolf cut combina camadas concentradas no topo com um comprimento mais desconectado.
O resultado é um cabelo com textura e movimento, sem necessariamente assumir o aspecto mais marcado de versões tradicionais do corte.
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As camadas próximas ao rosto ajudam a criar pontos de destaque na região dos olhos e das maçãs do rosto, enquanto o comprimento mantém uma aparência mais despojada.
3. French bob
Para quem prefere cabelos curtos, o French bob é uma opção que merece atenção. Geralmente usado na altura do queixo e com uma base mais cheia, o corte concentra o visual na parte inferior do rosto.
Com isso, a mandíbula e a região dos lábios ganham maior protagonismo. O acabamento também contribui para uma aparência sofisticada, mas com personalidade.
4. Corte em U com franja lateral
Quem não quer abrir mão do comprimento pode apostar no corte em U com franja longa. A base arredondada mantém os fios compridos e cria um caimento contínuo, enquanto a franja funciona como uma moldura lateral.
O desenho direciona a atenção para os olhos e as maçãs do rosto sem exigir uma mudança radical no comprimento. É uma alternativa para quem busca movimento e enquadramento facial, mas prefere preservar boa parte dos fios.