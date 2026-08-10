Queda de cabelo após emagrecimento: tecnologia promete combater o problema

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Novo lançamento de Seda contém ativo patenteado que potencializa o crescimento dos fios, principalmente após alta no combate a queda capilar

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Um estudo da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, que analisou dados de quase 550 mil pacientes, identificou maior risco de queda de cabelo entre usuários de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy.

Segundo os pesquisadores, o efeito não estaria diretamente ligado aos medicamentos na maioria dos casos, mas a fatores associados ao processo de emagrecimento e aos cuidados com a saúde.

Pensando neste novo momento, a Seda lançou uma nova linha de cuidados capilares com 1,5% de Dynoxidil, ativo patenteado que potencializa o crescimento dos fios, reduz a queda e proporciona cabelos mais fortes e volumosos. Com seis produtos que atuam de forma complementar, a linha combina cuidados para o couro cabeludo e para a fibra capilar.

"O cuidado com o crescimento capilar e volume ganhou protagonismo na rotina das consumidoras nos últimos anos e vimos uma oportunidade de transformar esse movimento em inovação acessível", afirma Mariana Martins, diretora de Marketing de Beauty & Wellbeing da Unilever no Brasil.

O emagrecimento e a queda

Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de minoxidil, um dos principais ativos utilizados no estímulo ao crescimento dos fios, deve crescer, em média, 4,9% ao ano até 2034. O avanço acompanha a maior procura por soluções para fortalecimento e saúde capilar.

Ao mesmo tempo, o afinamento dos fios associado à perda de peso e ao uso de agonistas de GLP-1, presentes em 2,7 milhões de lares brasileiros, segundo a Nielsen, ampliou o debate sobre os cuidados com o couro cabeludo.

Nesse cenário, produtos voltados à saúde capilar ganham espaço nas rotinas de beleza, impulsionando o desenvolvimento de soluções que unem tecnologia, eficácia e praticidade.



