5 truques para manter o cabelo cheiroso e com sensação de recém-lavado

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A sensação de cabelo recém-lavado pode durar mais do que algumas horas. Veja quais cuidados ajudam a equilibrar couro cabeludo e fios ao longo do dia.

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Ter o cabelo com cheiro de recém-lavado por várias horas não depende apenas da fragrância do shampoo ou do condicionador.

Ao longo do dia, os fios entram em contato com poluição, partículas externas, suor e oleosidade, enquanto a própria estrutura capilar pode influenciar a maneira como esses elementos são absorvidos.

Por isso, a sensação de frescor está relacionada a um conjunto de cuidados que começa no couro cabeludo e passa pela hidratação, limpeza e proteção da fibra.

Para Marina Groke, diretora da Escova Express, manter esse equilíbrio é mais importante do que apostar em uma única solução.

“Um cabelo saudável não é apenas aquele que parece limpo, mas aquele que mantém estabilidade ao longo do dia”, explica. Segundo a especialista, uma rotina consistente pode ajudar os fios a conservar por mais tempo a aparência e a sensação de frescor.

Como deixar o cabelo cheiroso por mais tempo?

1. Cuide do couro cabeludo

O couro cabeludo é a base para a saúde dos fios e pode influenciar diretamente a sensação de limpeza. A produção de oleosidade e o equilíbrio do microbioma estão entre os fatores apontados pela especialista como importantes para essa estabilidade.

Marina também cita a ozonioterapia capilar, procedimento que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio aplicada no couro cabeludo. Segundo ela, a técnica pode contribuir para o equilíbrio da região e para a microcirculação local.

2. Use óleo capilar na medida certa

O óleo capilar pode ajudar a selar a fibra e reduzir sua porosidade. A especialista destaca ativos como óleos de abacate, coco e argan, além da vitamina E, por suas diferentes funções no cuidado com os fios.

“Esses ativos fortalecem a estrutura da fibra e melhoram sua coesão. Quando o fio está menos poroso, ele reduz a absorção de partículas externas e mantém por mais tempo a sensação de frescor”, afirma Marina.

A aplicação, porém, precisa ser adequada ao tipo e às necessidades do cabelo para evitar excesso de produto.

3. Não deixe a hidratação de lado

Fios hidratados tendem a apresentar uma cutícula mais alinhada e uma superfície mais uniforme. Isso interfere na textura e no comportamento do cabelo ao longo do dia e pode contribuir para diminuir o acúmulo de resíduos externos.

Nesse caso, manter uma rotina de hidratação ajuda não apenas na aparência, mas também na qualidade da fibra capilar.

4. Faça uma limpeza adequada

Lavar o cabelo é essencial para remover oleosidade e resíduos, mas a limpeza também precisa respeitar as características do couro cabeludo. Segundo Marina, procedimentos muito agressivos podem comprometer a barreira natural da região e interferir na estabilidade da oleosidade.

“Um couro cabeludo sensibilizado tende a perder estabilidade regulatória. Isso afeta diretamente a consistência da sensação de limpeza entre as lavagens”, reforça.

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5. Mantenha uma rotina constante

Mais do que procurar uma solução imediata para deixar os fios perfumados, a proposta é manter uma rotina equilibrada. Cuidados regulares com couro cabeludo, limpeza, hidratação e fibra ajudam a construir uma condição mais estável para os cabelos.

“Não se trata de um produto isolado, mas de uma rotina que respeita a fisiologia do couro cabeludo e a integridade da fibra”, explica a especialista.

Assim, o perfume pode até ser o detalhe mais perceptível, mas a sensação de cabelo fresco por mais tempo começa antes dele: na forma como os fios e o couro cabeludo são cuidados diariamente.

