4 hair splashes para deixar os cabelos perfumados ao longo do dia
O mercado de beleza ganhou uma nova forma de perfumar os cabelos. Conheça os hair splash, entenda para que servem e veja as 4 fragrâncias .
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Manter os cabelos perfumados por mais tempo ganhou um novo aliado na rotina de beleza: o hair splash. Também chamado de perfume capilar, o produto foi desenvolvido para renovar a fragrância dos fios entre as lavagens e pode ser usado como complemento aos cuidados cotidianos.
A categoria vem acompanhando uma mudança no comportamento de quem busca não apenas cuidar da aparência dos cabelos, mas também prolongar a sensação de frescor ao longo do dia.
Diferentemente de um perfume tradicional, o hair splash é formulado especificamente para os fios e pode reunir ativos voltados também à manutenção da maciez e da aparência saudável.
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Foi de olho nesse mercado que a Prohall Professional lançou a linha Hair Splash, com quatro versões: Bruma Ametista, Aura Radiante, Puro Encanto e Doce Mistério.
Os produtos têm pantenol e vitamina E na composição e são indicados para todos os tipos de cabelo.
Para que serve o perfume capilar?
A principal função do hair splash é perfumar os cabelos, especialmente nos intervalos entre as lavagens. A proposta é renovar o aroma dos fios ao longo do dia e ajudar a neutralizar odores indesejados.
No caso da linha da Prohall, as fórmulas também foram desenvolvidas para manter os cabelos macios, leves e com aspecto saudável. Os produtos são livres de parabenos e petrolatos e, segundo as informações da marca, são cruelty free.
O pantenol e a vitamina E aparecem na formulação como parte da proposta de aliar a perfumação ao cuidado capilar.
A linha é apresentada como uma alternativa para quem quer acrescentar fragrância à rotina sem transformar o produto em substituto dos itens tradicionais de tratamento.
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Hair splash substitui o perfume tradicional?
Não. A proposta do perfume capilar é específica para os fios e está relacionada principalmente à renovação da fragrância entre as lavagens.
Por isso, ele funciona como um complemento à rotina, e não como substituto de produtos destinados à limpeza, hidratação ou tratamento do cabelo.
A linha Hair Splash da Prohall também é apresentada como uma alternativa para perfumar os cabelos sem recorrer aos altos teores de álcool associados aos perfumes tradicionais, que podem ressecar e fragilizar a fibra capilar.
"A perfumação capilar deixou de ser um complemento para se tornar parte da rotina de cuidados dos consumidores”, afirma Guilherme Ascencio, diretor de vendas da Prohall Professional.
“O lançamento da linha Hair Splash acompanha a evolução do mercado e reforça o compromisso da Prohall em desenvolver produtos que unem inovação, performance e bem-estar. Nosso objetivo é oferecer uma experiência que vai além da fragrância, aliando sofisticação ao cuidado diário com os fios".
Quais são as opções de perfume capilar da Prohall?
A nova linha conta com quatro fragrâncias, todas comercializadas por R$ 24,90 no lançamento.
- O Puro Encanto tem proposta delicada e sofisticada
- enquanto o Doce Mistério aposta em uma perfumação envolvente, com toque adocicado.
- Já o Bruma Ametista é descrito pela marca como uma opção mais marcante e sofisticada, com sensação de frescor.
- O Aura Radiante, por sua vez, tem proposta luminosa e energizante;