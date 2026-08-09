6 cores de cabelo que são tendência em 2026
A nova temporada de cabelos aposta em profundidade, reflexos delicados e transições menos marcadas para quem quer renovar o visual.
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Mudar a cor dos cabelos não significa necessariamente apostar em uma transformação radical. Em 2026, as tendências de coloração apontam justamente para o caminho contrário: tons mais integrados à base natural, reflexos distribuídos de maneira estratégica e combinações que valorizam brilho e profundidade.
A busca por opções de menor manutenção também aparece entre as apostas da temporada.
Em vez de contrastes muito marcados, a ideia é construir transições suaves, que acompanhem o crescimento dos fios sem exigir retoques tão frequentes. Entre as principais opções estão variações de loiro, castanho, ruivo e preto.
Quais são as principais tendências de cores de cabelo em 2026?
Para Tiago Aprigio, cabeleireiro e embaixador da Keune Haircosmetics, a mudança representa uma maneira diferente de pensar a coloração.
“A neutralidade não significa ausência de cor, mas equilíbrio. Hoje, as pessoas buscam algo que valorize sua identidade em vez de transformá-la por completo. Isso significa entender o subtom do fio e trabalhar luz e dimensão de forma precisa, respeitando tom de pele, rotina e estilo de vida.”
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Loiro Neutro
O loiro ganha uma versão menos extrema, deixando de lado o platinado muito intenso. A proposta combina fundo bege e reflexos amanteigados para equilibrar nuances quentes e frias.
O resultado é mais suave e luminoso, sem buscar um efeito excessivamente amarelado ou acinzentado.
“Quando falamos de loiro hoje, não estamos buscando remover toda a pigmentação quente do fio. O trabalho está em entender esse fundo de clareamento e controlar essa temperatura. O bege funciona muito bem porque corrige excessos sem deixar o cabelo frio ou opaco”, explica Tiago.
Caramel Brunette
O castanho aparece com mais dimensão na combinação entre uma base escura e mechas em caramelo e mel. A referência recente de Anne Hathaway ajuda a visualizar a proposta, que cria pontos de luminosidade sem abandonar a profundidade da raiz.
“Mantemos uma base mais profunda e trabalhamos mechas em tons quentes para quebrar a uniformidade. Essa variação de temperatura é o que traz brilho e evita o aspecto opaco”, afirma o especialista.
Bronze Caramelo
Entre os ruivos, o cobre aparece menos saturado. Canela, terracota, bronze e cobre queimado entram na mistura para criar um resultado mais suave.
O visual de Emma Stone é citado como exemplo dessa leitura, preservando parte do pigmento avermelhado natural.
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“O cobre de agora não busca intensidade máxima. Em muitos casos, não queremos eliminar completamente os pigmentos aquecidos, porque são eles que dão identidade à cor. O diferencial está em suavizar excessos”, diz Tiago.
Espresso Black
O preto também ganha uma leitura mais sofisticada. A proposta é evitar um resultado completamente uniforme, criando variações discretas de brilho que aparecem conforme a incidência da luz. O visual recente de Dua Lipa exemplifica essa ideia.
Segundo Tiago, “essa é uma leitura mais refinada do preto. Quando bem trabalhado, alonga visualmente o fio, valoriza o brilho e entrega um acabamento rico”.
Avelã Dourado
As mechas marcadas dão lugar a reflexos dourados e âmbar mais bem distribuídos. A raiz escura permanece preservada, enquanto os pontos de luz são posicionados de maneira estratégica, especialmente em regiões de maior textura.
A técnica pode ganhar destaque em cortes curtos e geométricos, como o pixie, além de valorizar fios com curvatura. “Os reflexos ajudam a iluminar o rosto, enquanto a raiz preservada garante menor manutenção e menos desgaste da fibra”, explica o cabeleireiro.
Dark Copper
O ruivo também aparece em uma versão mais profunda. O Dark Copper combina uma base castanha com reflexos acobreados intensos, mas sem chegar ao laranja vibrante de outras propostas.
“Diferentemente dos cobres mais vibrantes e alaranjados, o Dark Copper apresenta maior profundidade de cor e um brilho quente, que valoriza o movimento dos fios sem criar um contraste excessivo”, finaliza Tiago.