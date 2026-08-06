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Cabelo | Notícia

Fios brancos chegaram? 5 cuidados para manter o cabelo grisalho bonito

Mais do que sinal da idade, fios brancos passaram a fazer parte da identidade visual masculina. Descubra 5 hábitos para cuidar melhor do grisalho!

Por Myllena Wu Publicado em 06/08/2026 às 13:43
Imagem de um homem com cabelos grisalhos
Imagem de um homem com cabelos grisalhos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Durante muito tempo associados apenas ao envelhecimento, os cabelos grisalhos masculinos passaram a ocupar um novo espaço na estética: o de escolha de estilo e expressão de personalidade.

Para muitos homens, assumir os fios brancos deixou de ser uma tentativa de esconder a mudança natural do cabelo e se tornou uma forma de valorizar a própria aparência.

Mas manter um visual grisalho bonito vai além de simplesmente deixar os fios crescerem. Assim como qualquer tipo de cabelo, os brancos precisam de cuidados específicos para preservar a saúde, o brilho e a textura.

Segundo o barbeiro Lucas Cavalcanti, conhecido como Caval, os fios sem pigmentação apresentam características diferentes dos cabelos tradicionais e podem exigir uma rotina de manutenção.

"Os fios brancos têm características diferentes dos pigmentados. Eles costumam ser mais secos, apresentam maior tendência ao frizz e podem amarelar com facilidade quando não recebem os cuidados adequados. Com uma rotina simples, é possível manter os cabelos fortalecidos e valorizar ainda mais esse visual", explica o especialista.

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Por que os cabelos grisalhos masculinos precisam de cuidados diferentes?

A mudança na aparência dos fios acontece porque o cabelo branco possui uma estrutura diferente dos fios pigmentados. Entre as principais características estão maior ressecamento, textura mais áspera e facilidade para perder hidratação, o que pode deixar o cabelo com aspecto opaco ou arrepiado.

Para quem decidiu assumir os grisalhos, uma rotina básica de cuidados pode fazer diferença. O uso de produtos hidratantes, aliados a tratamentos periódicos, ajuda a manter os fios mais alinhados e com aparência saudável.

À frente da rede Caval Barbershop, Caval destaca que uma combinação simples de produtos já pode contribuir para melhorar a textura do cabelo.

"Vale investir em um shampoo e um condicionador hidratantes e incluir uma máscara de tratamento semanal. Produtos com ação nutritiva ajudam a repor os lipídios da fibra capilar, devolvendo maciez, brilho e controle do frizz", orienta.

LEIA TAMBÉM: Como cuidar dos cabelos grisalhos com elegância? Conheça o efeito Miranda Priestly

Como evitar que os fios brancos fiquem amarelados?

Magnific
Imagem de cabelos brancos masculinos - Magnific

Um dos desafios mais comuns para quem tem cabelos grisalhos é o aparecimento de tons amarelados ao longo do tempo. Esse efeito pode ser influenciado por fatores como exposição ao sol, poluição, areia, água salgada e uso frequente de ferramentas térmicas.

Uma das alternativas para manter a tonalidade mais uniforme é incluir um shampoo neutralizador na rotina de cuidados. O produto deve ser usado com moderação para evitar o ressecamento dos fios.

"O produto ajuda a manter o tom dos fios mais bonito e uniforme, mas o uso em excesso pode ressecar os cabelos. O ideal é alternar com um shampoo hidratante", afirma Caval.

Além da lavagem adequada, o especialista também recomenda o uso de finalizadores para homens que lavam o cabelo diariamente.

"Os leave-ins criam uma película protetora ao redor da fibra capilar, reduzindo a perda de hidratação e protegendo os fios dos danos causados pelo sol, vento e poluição", explica.

Quais cortes masculinos valorizam os cabelos grisalhos?

Além da rotina de cuidados, o corte escolhido pode ajudar a destacar ainda mais os fios brancos. Modelos que trabalham diferentes comprimentos e criam contraste costumam evidenciar a textura natural do cabelo grisalho.

De acordo com Caval, cortes como fade e taper são opções que valorizam as transições suaves entre os fios. Já o undercut cria contraste entre as laterais mais curtas e o topo mais alongado, destacando a presença dos cabelos brancos.

Para quem prefere um estilo mais tradicional, o side part com fade também aparece como alternativa.

"Para quem prefere um estilo mais clássico, o side part com fade é uma excelente opção. É um corte sofisticado, versátil e funciona muito bem tanto para ambientes profissionais quanto para ocasiões mais descontraídas", pontua o especialista.

Responsável pelo curso de barbearia do Instituto Embelleze, Caval reforça que assumir os grisalhos não significa deixar os cuidados de lado.

"Os fios brancos podem transmitir elegância, personalidade e autenticidade. O segredo está em manter uma rotina de cuidados e escolher um corte que valorize o formato do rosto e o estilo de cada homem", conclui.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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