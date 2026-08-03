4 cortes de cabelo que deixam os fios mais volumosos naturalmente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem sempre é preciso recorrer a produtos ou finalizações elaboradas para conquistar cabelos mais cheios. Alguns cortes valorizam o volume natural!

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Quem tem cabelos finos ou sente que os fios ficam sem movimento sabe como pode ser difícil conquistar um visual mais encorpado.

Embora produtos finalizadores e técnicas de escovação ajudem, o corte escolhido costuma ter um papel decisivo para criar a sensação de maior volume.

Isso acontece porque camadas, texturas e diferentes comprimentos mudam a forma como os fios se distribuem ao redor do rosto, proporcionando mais movimento e densidade visual.

O resultado é um cabelo com aparência mais cheia, sem necessariamente alterar sua espessura.

Quer dar volume ao cabelo? Conheça 4 cortes que criam esse efeito

Bob em camadas

O bob em camadas é uma das escolhas mais populares para quem deseja um cabelo com aparência mais encorpada. As camadas leves distribuem melhor os fios, criam movimento e evitam que o corte fique reto demais.

O modelo costuma funcionar especialmente bem em cabelos lisos ou finos, já que proporciona a impressão de maior densidade sem perder a elegância do visual.

Butterfly cut

O butterfly cut conquistou espaço justamente por preservar o comprimento enquanto adiciona volume. Suas camadas longas criam profundidade e deixam o cabelo mais leve e cheio de movimento.

O efeito lembra duas camadas principais, valorizando tanto quem usa os fios soltos quanto penteados simples do dia a dia.

Pixie texturizado

O pixie texturizado aposta em fios mais curtos nas laterais e maior volume no topo da cabeça. Essa diferença de comprimentos cria uma sensação de densidade e deixa o visual moderno.

Além disso, a finalização costuma ser prática, permitindo destacar ainda mais a textura natural dos fios.

Shag médio

O shag médio é marcado por camadas desconectadas distribuídas ao longo do cabelo. Essa construção faz com que o volume apareça de forma equilibrada, criando um aspecto leve e despojado.

O corte também valoriza diferentes texturas, funcionando tanto em cabelos lisos quanto ondulados e cacheados, sempre com bastante movimento.



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