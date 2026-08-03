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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo que deixam os fios mais volumosos naturalmente

Nem sempre é preciso recorrer a produtos ou finalizações elaboradas para conquistar cabelos mais cheios. Alguns cortes valorizam o volume natural!

Por Myllena Wu Publicado em 03/08/2026 às 13:38
Imagem de um corte de cabelo feminino
Imagem de um corte de cabelo feminino - Gerada com auxilio de inteligência artificial

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Quem tem cabelos finos ou sente que os fios ficam sem movimento sabe como pode ser difícil conquistar um visual mais encorpado.

Embora produtos finalizadores e técnicas de escovação ajudem, o corte escolhido costuma ter um papel decisivo para criar a sensação de maior volume.

Isso acontece porque camadas, texturas e diferentes comprimentos mudam a forma como os fios se distribuem ao redor do rosto, proporcionando mais movimento e densidade visual.

O resultado é um cabelo com aparência mais cheia, sem necessariamente alterar sua espessura.

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Bob em camadas

O bob em camadas é uma das escolhas mais populares para quem deseja um cabelo com aparência mais encorpada. As camadas leves distribuem melhor os fios, criam movimento e evitam que o corte fique reto demais.

O modelo costuma funcionar especialmente bem em cabelos lisos ou finos, já que proporciona a impressão de maior densidade sem perder a elegância do visual.

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Butterfly cut

O butterfly cut conquistou espaço justamente por preservar o comprimento enquanto adiciona volume. Suas camadas longas criam profundidade e deixam o cabelo mais leve e cheio de movimento.

O efeito lembra duas camadas principais, valorizando tanto quem usa os fios soltos quanto penteados simples do dia a dia.

Pixie texturizado

O pixie texturizado aposta em fios mais curtos nas laterais e maior volume no topo da cabeça. Essa diferença de comprimentos cria uma sensação de densidade e deixa o visual moderno.

Além disso, a finalização costuma ser prática, permitindo destacar ainda mais a textura natural dos fios.

Shag médio

O shag médio é marcado por camadas desconectadas distribuídas ao longo do cabelo. Essa construção faz com que o volume apareça de forma equilibrada, criando um aspecto leve e despojado.

O corte também valoriza diferentes texturas, funcionando tanto em cabelos lisos quanto ondulados e cacheados, sempre com bastante movimento.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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