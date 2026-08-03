4 cortes de cabelo que deixam os fios mais volumosos naturalmente
Nem sempre é preciso recorrer a produtos ou finalizações elaboradas para conquistar cabelos mais cheios. Alguns cortes valorizam o volume natural!
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Quem tem cabelos finos ou sente que os fios ficam sem movimento sabe como pode ser difícil conquistar um visual mais encorpado.
Embora produtos finalizadores e técnicas de escovação ajudem, o corte escolhido costuma ter um papel decisivo para criar a sensação de maior volume.
Isso acontece porque camadas, texturas e diferentes comprimentos mudam a forma como os fios se distribuem ao redor do rosto, proporcionando mais movimento e densidade visual.
O resultado é um cabelo com aparência mais cheia, sem necessariamente alterar sua espessura.
Quer dar volume ao cabelo? Conheça 4 cortes que criam esse efeito
Bob em camadas
O bob em camadas é uma das escolhas mais populares para quem deseja um cabelo com aparência mais encorpada. As camadas leves distribuem melhor os fios, criam movimento e evitam que o corte fique reto demais.
O modelo costuma funcionar especialmente bem em cabelos lisos ou finos, já que proporciona a impressão de maior densidade sem perder a elegância do visual.
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Butterfly cut
O butterfly cut conquistou espaço justamente por preservar o comprimento enquanto adiciona volume. Suas camadas longas criam profundidade e deixam o cabelo mais leve e cheio de movimento.
O efeito lembra duas camadas principais, valorizando tanto quem usa os fios soltos quanto penteados simples do dia a dia.
Pixie texturizado
O pixie texturizado aposta em fios mais curtos nas laterais e maior volume no topo da cabeça. Essa diferença de comprimentos cria uma sensação de densidade e deixa o visual moderno.
Além disso, a finalização costuma ser prática, permitindo destacar ainda mais a textura natural dos fios.
Shag médio
O shag médio é marcado por camadas desconectadas distribuídas ao longo do cabelo. Essa construção faz com que o volume apareça de forma equilibrada, criando um aspecto leve e despojado.
O corte também valoriza diferentes texturas, funcionando tanto em cabelos lisos quanto ondulados e cacheados, sempre com bastante movimento.