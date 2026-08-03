3 máscaras de hidratação que fazem o cabelo parecer recém-saído do salão
Escolher uma boa máscara de hidratação pode fazer diferença na aparência dos fios. Veja opções que tratam o cabelo e deixam o visual mais saudável.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Manter os cabelos hidratados é um dos principais passos para conquistar fios macios, brilhantes e com movimento.
Embora visitas ao salão façam parte da rotina de muitas pessoas, investir em uma boa máscara capilar também pode proporcionar resultados visíveis sem sair de casa.
Produtos formulados com ativos nutritivos ajudam a reduzir o ressecamento, controlar o frizz e devolver a vitalidade dos fios. Quando usados corretamente, eles contribuem para um acabamento mais alinhado e uma aparência saudável logo nas primeiras aplicações.
3 máscaras capilares que transformam os fios e entregam efeito profissional
Wella Professionals Oil Reflections
A máscara Oil Reflections, da Wella Professionals, é enriquecida com óleos nutritivos que ajudam a restaurar a maciez e proporcionar brilho intenso. Sua fórmula também auxilia no controle do frizz, deixando os fios mais alinhados e sedosos.
O tratamento é indicado para quem busca um acabamento luminoso e um toque suave, características frequentemente associadas aos cuidados realizados em salões de beleza.
Eudora Siàge Hidratação Micelar
A máscara Siàge Hidratação Micelar foi desenvolvida para hidratar profundamente sem pesar nos fios. O tratamento devolve maciez, ajuda a manter o cabelo soltinho e proporciona uma aparência saudável desde a primeira aplicação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por oferecer hidratação equilibrada, costuma agradar quem deseja controlar o ressecamento sem abrir mão da leveza.
Haskell Mandioca
Clássica entre as máscaras de tratamento, a Haskell Mandioca reúne ativos conhecidos por hidratar, fortalecer e melhorar a elasticidade da fibra capilar. O resultado são fios mais resistentes, macios e com brilho renovado.
Seu uso frequente também contribui para reduzir o aspecto áspero dos cabelos, favorecendo uma aparência mais saudável e bem cuidada.
Como potencializar o efeito da máscara de hidratação?
Para obter melhores resultados, o ideal é aplicar a máscara após a lavagem com shampoo, retirando o excesso de água antes da aplicação. Respeitar o tempo de pausa indicado pelo fabricante também ajuda os ativos a agirem de forma mais eficiente.
Além disso, manter uma rotina de hidratação compatível com as necessidades do cabelo e proteger os fios do calor excessivo pode prolongar o brilho, a maciez e o efeito de tratamento por mais tempo.