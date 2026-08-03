fechar
Cabelo | Notícia

3 máscaras de hidratação que fazem o cabelo parecer recém-saído do salão

Escolher uma boa máscara de hidratação pode fazer diferença na aparência dos fios. Veja opções que tratam o cabelo e deixam o visual mais saudável.

Por Myllena Wu Publicado em 03/08/2026 às 14:04
Imagem de cabelos saudáveis
Imagem de cabelos saudáveis - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Manter os cabelos hidratados é um dos principais passos para conquistar fios macios, brilhantes e com movimento.

Embora visitas ao salão façam parte da rotina de muitas pessoas, investir em uma boa máscara capilar também pode proporcionar resultados visíveis sem sair de casa.

Produtos formulados com ativos nutritivos ajudam a reduzir o ressecamento, controlar o frizz e devolver a vitalidade dos fios. Quando usados corretamente, eles contribuem para um acabamento mais alinhado e uma aparência saudável logo nas primeiras aplicações.

3 máscaras capilares que transformam os fios e entregam efeito profissional

Wella Professionals Oil Reflections

A máscara Oil Reflections, da Wella Professionals, é enriquecida com óleos nutritivos que ajudam a restaurar a maciez e proporcionar brilho intenso. Sua fórmula também auxilia no controle do frizz, deixando os fios mais alinhados e sedosos.

O tratamento é indicado para quem busca um acabamento luminoso e um toque suave, características frequentemente associadas aos cuidados realizados em salões de beleza.

Eudora Siàge Hidratação Micelar

A máscara Siàge Hidratação Micelar foi desenvolvida para hidratar profundamente sem pesar nos fios. O tratamento devolve maciez, ajuda a manter o cabelo soltinho e proporciona uma aparência saudável desde a primeira aplicação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por oferecer hidratação equilibrada, costuma agradar quem deseja controlar o ressecamento sem abrir mão da leveza.

Haskell Mandioca

Clássica entre as máscaras de tratamento, a Haskell Mandioca reúne ativos conhecidos por hidratar, fortalecer e melhorar a elasticidade da fibra capilar. O resultado são fios mais resistentes, macios e com brilho renovado.

Seu uso frequente também contribui para reduzir o aspecto áspero dos cabelos, favorecendo uma aparência mais saudável e bem cuidada.

Leia Também

Como potencializar o efeito da máscara de hidratação?

Para obter melhores resultados, o ideal é aplicar a máscara após a lavagem com shampoo, retirando o excesso de água antes da aplicação. Respeitar o tempo de pausa indicado pelo fabricante também ajuda os ativos a agirem de forma mais eficiente.

Além disso, manter uma rotina de hidratação compatível com as necessidades do cabelo e proteger os fios do calor excessivo pode prolongar o brilho, a maciez e o efeito de tratamento por mais tempo.

Leia também

Cileide Silva: a história da primeira mulher protegida pela Lei Maria da Penha no Brasil
ESPECIAL

Cileide Silva: a história da primeira mulher protegida pela Lei Maria da Penha no Brasil
4 doramas de amizade colorida que terminam em amor verdadeiro
DORAMAS DE ROMANCE

4 doramas de amizade colorida que terminam em amor verdadeiro

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu