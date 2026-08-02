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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo para quem busca elegância e zero trabalho na rotina

Está cansada de perder tempo arrumando o cabelo? Descubra cortes que garantem um visual elegante e zero trabalho no seu dia a dia!

Por Eduarda Barreto Publicado em 02/08/2026 às 11:05
Imagem de mulher com corte de cabelo elegante e prático
Imagem de mulher com corte de cabelo elegante e prático - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Encontrar um corte de cabelo que seja bonito, elegante e fácil de cuidar é o desejo de muitas pessoas. Em meio à correria do dia a dia, apostar em um visual que exija pouca manutenção pode fazer toda a diferença, sem abrir mão do estilo e da sofisticação.

A boa notícia é que existem cortes que valorizam diferentes tipos de fios e dispensam horas de finalização.

Com o formato certo, o cabelo ganha movimento natural, seca com mais facilidade e mantém um aspecto alinhado mesmo nos dias mais corridos.

4 cortes de cabelo que unem elegância e baixa manutenção

1. Long Bob

O Long Bob continua sendo um dos cortes mais versáteis e atemporais. Com comprimento entre o queixo e os ombros, ele combina com cabelos lisos, ondulados e cacheados, além de se adaptar a diferentes formatos de rosto.

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Sua principal vantagem é a facilidade de finalização. O corte mantém um caimento natural, podendo ser usado liso, com ondas leves ou simplesmente seco ao natural. Também cresce de forma harmoniosa, reduzindo a necessidade de retoques frequentes.

2. Bob Reto

O Bob Reto é perfeito para quem gosta de um visual clássico e sofisticado. Com as pontas alinhadas e comprimento próximo ao queixo, ele transmite uma imagem moderna e minimalista.

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Além do acabamento elegante, esse corte é bastante prático no dia a dia. Basta uma escovação rápida ou deixar os fios secarem naturalmente para manter o visual bonito e organizado.

3. Corte médio em camadas suaves

Para quem não quer abrir mão do comprimento, o corte médio com camadas suaves é uma excelente opção. As camadas discretas criam movimento sem deixar o cabelo difícil de controlar.

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Esse estilo reduz o peso dos fios, facilita a secagem e proporciona um caimento natural, dispensando finalizações elaboradas. É uma escolha versátil para cabelos lisos, ondulados e cacheados.

4. Pixie Alongado

O Pixie Alongado é a opção ideal para quem deseja máxima praticidade sem abrir mão da elegância. Diferentemente da versão tradicional, ele mantém a parte superior um pouco mais comprida, oferecendo diversas possibilidades de estilo.

Além de exigir pouco tempo para lavar e secar, o corte transmite modernidade e destaca os traços do rosto. Com um pequeno ajuste de produto finalizador, já é possível criar um visual sofisticado para qualquer ocasião.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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