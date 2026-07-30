Como simplificar os cuidados com o cabelo? Vult aposta em hidratação por até 72 horas

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Produtos prometem controle do frizz, proteção térmica e hidratação por até 72 horas, acompanhando a busca dos consumidores por praticidade na rotina.

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A rotina de cuidados com os cabelos tem ficado mais enxuta. Um levantamento da Kantar aponta que o uso de seis produtos durante a lavagem caiu 53,7%, enquanto as ocasiões em que os consumidores utilizam apenas dois itens cresceram 10,9%.

O movimento reflete a busca por soluções que entreguem resultados sem exigir muitos passos.

De olho nesse comportamento, a Vult apresentou a linha Recarga de Hidratação, desenvolvida para oferecer hidratação por até 72 horas.

A novidade reúne cinco produtos e aposta em fórmulas com ácido hialurônico, colágeno vegetal e Tecnologia HD, um sistema de aminoácidos criado para direcionar o tratamento às regiões mais danificadas dos fios.

Como funciona a nova linha de hidratação da Vult?

A proposta da linha é concentrar limpeza, tratamento, desembaraço e proteção em uma rotina mais prática. Segundo a marca, a Tecnologia HD atua fio a fio para identificar áreas ressecadas e potencializar a ação dos ativos hidratantes.

Entre os benefícios divulgados estão redução do frizz, fortalecimento da fibra capilar, proteção térmica de até 230°C, proteção contra raios UV e diminuição da quebra, além da promessa de manter os cabelos hidratados por até 72 horas.

A novidade integra a plataforma Vult Resolve, voltada ao desenvolvimento de produtos a partir da escuta das consumidoras e de tendências observadas nas redes sociais.

Quais produtos fazem parte da linha Recarga de Hidratação?

O lançamento inclui cinco itens que podem ser usados de forma combinada ou conforme a necessidade de cada rotina.

O Shampoo Recarga de Hidratação (R$ 18,90) inicia o tratamento durante a limpeza dos fios.

inicia o tratamento durante a limpeza dos fios. O Condicionador Intensivo (R$ 21,90) complementa a hidratação e facilita o desembaraço.

complementa a hidratação e facilita o desembaraço. Já a Máscara Hidra-Turbinada (R$ 41,90) foi desenvolvida para um tratamento mais profundo.

foi desenvolvida para um tratamento mais profundo. Para a finalização, o Leave-in Spray 10 em 1 (R$ 41,90) reúne benefícios como hidratação, proteção térmica, proteção UV e fortalecimento da fibra capilar.

reúne benefícios como hidratação, proteção térmica, proteção UV e fortalecimento da fibra capilar. A linha é completada pelo Power Creme Hidratante (R$ 31,90), indicado para controlar o frizz e facilitar o pentear.

Por que as rotinas capilares estão ficando mais simples?

A simplificação dos cuidados pessoais tem ganhado espaço à medida que consumidores procuram produtos multifuncionais, capazes de reduzir o tempo dedicado à rotina de beleza sem abrir mão do tratamento dos fios.

Nesse cenário, marcas de haircare vêm ampliando o investimento em fórmulas que concentram diferentes benefícios em menos etapas.

A nova linha da Vult segue essa tendência ao reunir hidratação prolongada, proteção e tratamento em um portfólio pensado para diferentes tipos de cabelo, do liso ao crespo 4C.

