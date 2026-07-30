Como simplificar os cuidados com o cabelo? Vult aposta em hidratação por até 72 horas
Produtos prometem controle do frizz, proteção térmica e hidratação por até 72 horas, acompanhando a busca dos consumidores por praticidade na rotina.
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A rotina de cuidados com os cabelos tem ficado mais enxuta. Um levantamento da Kantar aponta que o uso de seis produtos durante a lavagem caiu 53,7%, enquanto as ocasiões em que os consumidores utilizam apenas dois itens cresceram 10,9%.
O movimento reflete a busca por soluções que entreguem resultados sem exigir muitos passos.
De olho nesse comportamento, a Vult apresentou a linha Recarga de Hidratação, desenvolvida para oferecer hidratação por até 72 horas.
A novidade reúne cinco produtos e aposta em fórmulas com ácido hialurônico, colágeno vegetal e Tecnologia HD, um sistema de aminoácidos criado para direcionar o tratamento às regiões mais danificadas dos fios.
Como funciona a nova linha de hidratação da Vult?
A proposta da linha é concentrar limpeza, tratamento, desembaraço e proteção em uma rotina mais prática. Segundo a marca, a Tecnologia HD atua fio a fio para identificar áreas ressecadas e potencializar a ação dos ativos hidratantes.
Entre os benefícios divulgados estão redução do frizz, fortalecimento da fibra capilar, proteção térmica de até 230°C, proteção contra raios UV e diminuição da quebra, além da promessa de manter os cabelos hidratados por até 72 horas.
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A novidade integra a plataforma Vult Resolve, voltada ao desenvolvimento de produtos a partir da escuta das consumidoras e de tendências observadas nas redes sociais.
Quais produtos fazem parte da linha Recarga de Hidratação?
O lançamento inclui cinco itens que podem ser usados de forma combinada ou conforme a necessidade de cada rotina.
- O Shampoo Recarga de Hidratação (R$ 18,90) inicia o tratamento durante a limpeza dos fios.
- O Condicionador Intensivo (R$ 21,90) complementa a hidratação e facilita o desembaraço.
- Já a Máscara Hidra-Turbinada (R$ 41,90) foi desenvolvida para um tratamento mais profundo.
- Para a finalização, o Leave-in Spray 10 em 1 (R$ 41,90) reúne benefícios como hidratação, proteção térmica, proteção UV e fortalecimento da fibra capilar.
- A linha é completada pelo Power Creme Hidratante (R$ 31,90), indicado para controlar o frizz e facilitar o pentear.
Por que as rotinas capilares estão ficando mais simples?
A simplificação dos cuidados pessoais tem ganhado espaço à medida que consumidores procuram produtos multifuncionais, capazes de reduzir o tempo dedicado à rotina de beleza sem abrir mão do tratamento dos fios.
Nesse cenário, marcas de haircare vêm ampliando o investimento em fórmulas que concentram diferentes benefícios em menos etapas.
A nova linha da Vult segue essa tendência ao reunir hidratação prolongada, proteção e tratamento em um portfólio pensado para diferentes tipos de cabelo, do liso ao crespo 4C.