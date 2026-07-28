5 cortes tendência para elevar cabelos cacheados em 2026
Renove o visual dos cachos com cortes que prometem ser tendência em 2026! Descubra quais estilos valorizam o volume e a personalidade dos fios!
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Os cabelos cacheados seguem em destaque nas principais tendências de beleza para 2026. A valorização da textura natural dos fios continua em alta, e os cortes da vez priorizam movimento, volume equilibrado e praticidade, sem abrir mão da personalidade.
Mais do que acompanhar a moda, escolher um corte adequado faz toda a diferença na definição dos cachos, na distribuição do volume e até na rotina de finalização.
Em 2026, os hairstylists apostam em estilos que respeitam o formato natural dos fios e destacam sua leveza.
5 cortes que prometem dominar os salões e elevar o visual dos cachos
1. Butterfly Cut Cacheado
O Butterfly Cut, um dos cortes mais comentados dos últimos anos, continua forte em 2026, agora adaptado especialmente para cabelos cacheados.
O visual é marcado por camadas bem distribuídas que criam movimento e deixam o cabelo mais leve, preservando o comprimento.
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Nos cachos, esse corte ajuda a valorizar o volume de forma equilibrada e proporciona uma moldura elegante para o rosto. É uma excelente opção para quem deseja renovar o visual sem abrir mão dos fios longos.
2. Bob Cacheado
O Bob Cacheado segue como um dos cortes mais versáteis da temporada. Com comprimento entre o queixo e os ombros, ele oferece um visual moderno, sofisticado e fácil de cuidar.
Esse estilo destaca a definição dos cachos e distribui melhor o volume, sendo ideal para quem busca praticidade no dia a dia sem perder a elegância.
Além disso, combina com diferentes formatos de rosto e pode ser adaptado conforme a curvatura dos fios.
3. Shag Cacheado
Inspirado no clássico corte dos anos 1970, o Shag Cacheado permanece entre as principais apostas para 2026. Suas camadas marcadas criam bastante textura e deixam os fios com aparência leve e cheia de movimento.
O resultado do Shaggy hair é um visual despojado e cheio de personalidade, perfeito para quem gosta de um estilo moderno.
O corte também ajuda a distribuir melhor o volume, evitando o efeito triangular comum em alguns cabelos cacheados.
4. Long Bob em Camadas
O Long Bob ganha uma nova versão para os cabelos cacheados em 2026, com camadas suaves que proporcionam mais balanço e naturalidade aos fios.
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Esse corte é ideal para quem procura um comprimento médio, capaz de unir praticidade e elegância. As camadas ajudam a destacar os cachos sem comprometer o caimento do cabelo.
5. Rounded Cut (Corte Arredondado)
O Rounded Cut, também conhecido como corte arredondado, é uma das maiores tendências para cabelos cacheados e crespos em 2026. O formato valoriza o volume natural dos fios, criando um acabamento uniforme e muito harmonioso.
Além de destacar a textura dos cachos, esse estilo transmite autenticidade e permite que o cabelo mantenha um aspecto cheio e saudável, sem perder definição.
Como escolher o corte ideal?
Antes de mudar o visual, vale considerar alguns fatores importantes:
- O tipo de curvatura dos cachos;
- A densidade dos fios;
- O formato do rosto;
- A rotina de cuidados e finalização;
- O resultado desejado, seja mais volume ou maior definição.
Contar com a orientação de um profissional especializado em cabelos cacheados pode ajudar na escolha do corte mais adequado.