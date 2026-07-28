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Cabelo | Notícia

4 cortes elegantes que estão conquistando mulheres maduras em 2026

Tendências de 2026 mostram que é possível renovar o visual sem radicalizar. Conheça 4 cortes que equilibram leveza, personalidade e baixa manutenção.

Por Myllena Wu Publicado em 28/07/2026 às 13:35
Imagem de uma mulher com corte de cabelo que valoriza rostos maduros
Imagem de uma mulher com corte de cabelo que valoriza rostos maduros - Gerada com auxílio de inteliência artificial

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Renovar o visual nem sempre significa apostar em uma transformação radical. Em 2026, a tendência entre mulheres maduras é investir em cortes de cabelo que valorizam os traços naturais, oferecem praticidade na rotina e acompanham um estilo sofisticado sem exigir horas de finalização.

A preferência por fios com movimento, textura e caimento leve ganhou espaço nos salões e nas redes sociais. Em vez de mudanças extremas, os cortes atuais apostam em técnicas que criam volume na medida certa, suavizam o contorno do rosto e deixam o cabelo com aparência saudável.

A seguir, conheça quatro cortes elegantes que estão em alta e prometem continuar entre os favoritos das mulheres maduras ao longo do ano.

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1. Soft bixie

O soft bixie é uma releitura mais delicada da mistura entre o pixie e o bob. A nuca levemente mais curta, combinada ao topo alongado, cria um visual contemporâneo, mas sem perder a feminilidade.

O resultado é um corte leve, prático e cheio de movimento, ideal para quem deseja renovar a aparência sem abrir mão da versatilidade. Além disso, funciona bem tanto em fios lisos quanto ondulados.

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2. Contour bob

Entre as versões modernas do bob, o contour bob se destaca por acompanhar naturalmente as linhas do rosto. As pontas são desenhadas para criar um acabamento elegante e equilibrado, realçando mandíbula e maçãs do rosto.

A proposta transmite sofisticação e combina facilmente com diferentes estilos, do clássico ao contemporâneo. É uma escolha frequente para quem procura um corte refinado, mas fácil de manter.

3. Clavicut com camadas invisíveis

O tradicional comprimento na altura da clavícula continua em alta, mas agora aparece com camadas internas quase imperceptíveis.

Essas camadas criam movimento e volume sem deixar o corte marcado, preservando um acabamento limpo e elegante. O visual fica mais leve, ganha balanço natural e permite diferentes formas de estilização, seja escovado, ondulado ou com textura natural.

4. Midi cut texturizado

Na altura dos ombros, o midi cut texturizado aparece como uma das escolhas mais versáteis de 2026. As pontas levemente desfiadas criam um efeito moderno, enquanto a textura suave evita que o cabelo fique pesado.

O corte favorece diferentes tipos de fios e transmite uma elegância despretensiosa, sendo ideal para quem deseja um visual atualizado sem precisar de manutenção frequente.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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