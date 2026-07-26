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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo que rejuvenescem mulheres acima dos 40 sem radicalizar

Alguns cortes conseguem iluminar o rosto, trazer movimento aos fios e transmitir uma imagem mais atual. Veja 4 opções que seguem em alta nos salões.

Por Myllena Wu Publicado em 26/07/2026 às 12:13
Imagem de uma mulher madura com um corte de cabelo clavicut que valoriza suas feições
Imagem de uma mulher madura com um corte de cabelo clavicut que valoriza suas feições - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Mudar o cabelo nem sempre significa apostar em um visual completamente diferente.

Muitas mulheres acima dos 40 procuram cortes que renovem a aparência, valorizem os traços do rosto e tragam leveza aos fios, mas sem abrir mão do comprimento ou da praticidade.

A boa notícia é que existem opções capazes de modernizar o look de forma discreta. O segredo está em cortes que adicionam movimento, moldam o rosto e acompanham a textura natural dos fios.

Confira quatro tendências que unem elegância, versatilidade e um efeito rejuvenescedor.

Os melhores cortes de cabelo para mulheres 40+ que deixam o visual mais jovem

1. Clavicut

O clavicut continua entre os cortes mais pedidos nos salões por equilibrar sofisticação e praticidade. Com comprimento na altura da clavícula, ele é longo o suficiente para permitir diferentes penteados, mas leve o bastante para renovar o visual.

As pontas discretamente desfiadas ajudam a criar movimento, suavizam o contorno do rosto e evitam que o cabelo fique pesado. O resultado é um look elegante, fácil de manter e que combina com fios lisos, ondulados ou cacheados.

2. Butterfly cut

Para quem não quer abrir mão dos fios longos, o butterfly cut é uma excelente alternativa. O corte aposta em camadas longas e bem distribuídas, criando volume e leveza sem reduzir significativamente o comprimento.

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Além de valorizar o rosto, as camadas deixam o cabelo mais dinâmico e conferem um aspecto naturalmente mais jovial. É uma opção especialmente interessante para quem sente que os fios estão pesados ou sem forma.

3. Bob italiano

O Italian bob é uma releitura moderna do clássico bob. Um pouco abaixo do queixo, ele possui base cheia e pontas alinhadas, criando um acabamento elegante e refinado.

Esse corte transmite sofisticação sem exigir uma mudança radical e ainda ajuda a destacar o pescoço e a linha do maxilar.

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O resultado é um visual contemporâneo, com aparência saudável e muito versátil para diferentes ocasiões.

4. Soft shag

Inspirado no tradicional shag haircut, o soft shag traz uma proposta mais delicada. Em vez das camadas marcadas, a versão suave aposta em cortes discretos que adicionam textura e movimento sem exageros.

Esse acabamento deixa os fios mais leves e ajuda a criar um efeito descontraído, mantendo a elegância. O corte funciona especialmente bem para quem deseja dar mais volume ao cabelo e atualizar o visual de maneira natural.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Integra o SJCC desde 2021 como analista de SEO, com foco em análise e curadoria de dados, produção de conteúdo, estratégias e monitoramento.

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