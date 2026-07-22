Tecnologia com ácido cítrico e peptídeos promete reconstrução profunda e proteção aos fios danificados

A busca por tratamentos capazes de reverter os danos causados por procedimentos químicos e pelo uso frequente de ferramentas térmicas ganha um novo aliado no mercado nacional de cosméticos. A Eico anunciou a expansão do seu portfólio de cuidados diários com a chegada da linha Toque Final Reparação , formulada para oferecer reconstrução profunda e proteção contínua contra agressões externas.

Desenvolvida para responder às principais demandas de saúde capilar da população brasileira, a novidade combina tratamento intensivo e finalização em um único ritual. O objetivo é atuar além da maquiagem superficial do fio, recuperando a estrutura capilar em suas camadas mais profundas.

O resultado do tratamento integrado é a devolução imediata de força, elasticidade, maciez e alinhamento aos fios, reduzindo a quebra e restaurando a resistência desde a primeira aplicação.

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O grande diferencial da formulação está na integração do Complexo Bond Expert com ativos consagrados da cosmetologia, como o ácido cítrico e os peptídeos. Essa combinação atua diretamente na reestruturação das ligações internas da fibra capilar, frequentemente rompidas por processos de coloração, descoloração, alisamentos e exposição a altas temperaturas.

A nova rotina é composta por seis produtos que cobrem todas as etapas do cuidado diário:

Foco na praticidade e acesso às tendências

A iniciativa reflete uma tendência crescente do setor de beleza: levar a tecnologia de alta performance dos salões de cabeleireiro para o consumo domiciliar acessível.

“O tratamento capilar precisa acompanhar a realidade dos consumidores, que convivem diariamente com rotinas intensas de coloração, escovas e chapinhas. A proposta é oferecer uma reconstrução profunda que proteja contra novos danos, entregando alta performance com praticidade”, destaca Danielle de Jesus, cofundadora da Duty, detentora da marca.

A linha Toque Final Reparação já está sendo distribuída no varejo especializado, farmácias e perfumarias de todo o país, além de estar disponível no e-commerce oficial da marca (www.eico.com.br).