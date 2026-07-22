Tecnologia com ácido cítrico e peptídeos promete reconstrução profunda e proteção aos fios danificados
Lançamento aposta no complexo Bond Expert para reestruturar a fibra danificada por químicas e calor, aliando tratamento intensivo e finalização
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A busca por tratamentos capazes de reverter os danos causados por procedimentos químicos e pelo uso frequente de ferramentas térmicas ganha um novo aliado no mercado nacional de cosméticos. A Eico anunciou a expansão do seu portfólio de cuidados diários com a chegada da linha Toque Final Reparação, formulada para oferecer reconstrução profunda e proteção contínua contra agressões externas.
Desenvolvida para responder às principais demandas de saúde capilar da população brasileira, a novidade combina tratamento intensivo e finalização em um único ritual. O objetivo é atuar além da maquiagem superficial do fio, recuperando a estrutura capilar em suas camadas mais profundas.
Ciência e ativos para a saúde da fibra
O grande diferencial da formulação está na integração do Complexo Bond Expert com ativos consagrados da cosmetologia, como o ácido cítrico e os peptídeos. Essa combinação atua diretamente na reestruturação das ligações internas da fibra capilar, frequentemente rompidas por processos de coloração, descoloração, alisamentos e exposição a altas temperaturas.
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O resultado do tratamento integrado é a devolução imediata de força, elasticidade, maciez e alinhamento aos fios, reduzindo a quebra e restaurando a resistência desde a primeira aplicação.
Portfólio completo: da lavagem à finalização
A nova rotina é composta por seis produtos que cobrem todas as etapas do cuidado diário:
- Higienização e Selagem: O Shampoo Fortalecedor (R$ 37,90) realiza uma limpeza eficiente sem ressecar os fios, enquanto o Condicionador Anti-Danos (R$ 37,90) desembaraça instantaneamente e sela as cutículas, preparando a fibra para os passos seguintes.
- Reconstrução Intensiva: A Máscara Toque Final Reparação (R$ 40,00) age no núcleo da fibra, devolvendo massa e resistência aos cabelos altamente fragilizados.
- Tratamento Sem Enxágue: O Creme para Pentear Volumizador (R$ 30,00) une ação antifrizz, proteção térmica de até 230°C e proteção UV a um efeito encorpador para fios finos ou murchos.
- Finalização e Proteção Diária: Para blindar os cabelos ao longo do dia, o Fluido Reparador (R$ 33,00) oferece textura leve com ação antiquebra, enquanto o Óleo Reparador (R$ 48,00) atua no controle de pontas duplas, trazendo brilho e proteção térmica pesada até 230°C.
Foco na praticidade e acesso às tendências
A iniciativa reflete uma tendência crescente do setor de beleza: levar a tecnologia de alta performance dos salões de cabeleireiro para o consumo domiciliar acessível.
“O tratamento capilar precisa acompanhar a realidade dos consumidores, que convivem diariamente com rotinas intensas de coloração, escovas e chapinhas. A proposta é oferecer uma reconstrução profunda que proteja contra novos danos, entregando alta performance com praticidade”, destaca Danielle de Jesus, cofundadora da Duty, detentora da marca.
A linha Toque Final Reparação já está sendo distribuída no varejo especializado, farmácias e perfumarias de todo o país, além de estar disponível no e-commerce oficial da marca (www.eico.com.br).