4 cortes de cabelo que facilitam a rotina e valorizam a beleza natural
Quem busca praticidade sem abrir mão do estilo pode apostar em cortes que valorizam o caimento natural e reduzem o tempo gasto na finalização.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nem sempre é preciso passar longos minutos em frente ao espelho para conquistar um cabelo bonito. Muitas vezes, o segredo está na escolha do corte.
Modelos que respeitam o caimento natural dos fios ajudam a reduzir o tempo de finalização, facilitam a manutenção e mantêm o visual alinhado mesmo nos dias mais corridos.
Além da praticidade, cortes bem estruturados valorizam o formato do rosto, dão movimento aos cabelos e permitem que cada textura se destaque sem depender de escovas, chapinhas ou modeladores diariamente.
Se a ideia é renovar o visual sem complicar a rotina, estas quatro opções merecem entrar na lista.
Conheça 4 cortes de cabelo práticos que exigem pouca manutenção
1. Clavicut em camadas
O clavicut continua entre os cortes mais versáteis dos últimos anos. Com comprimento na altura da clavícula, ele oferece leveza suficiente para manter o movimento dos fios sem perder a praticidade dos cabelos médios.
Quando combinado com camadas discretas, o resultado é um caimento natural que seca com facilidade e valoriza praticamente todos os formatos de rosto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
É uma excelente alternativa para quem busca um visual sofisticado sem precisar investir muito tempo na finalização.
2. Pixie alongado
O pixie alongado é a prova de que cabelos curtos podem ser extremamente versáteis. Diferentemente das versões muito marcadas, ele preserva comprimento na parte superior e na franja, permitindo diferentes formas de uso.
A manutenção diária costuma ser simples: poucas finalizações já são suficientes para destacar a textura natural dos fios.
O corte transmite modernidade, elegância e praticidade, tornando-se uma ótima escolha para quem deseja reduzir o tempo dedicado aos cabelos.
3. Soft shag
Inspirado no clássico shag haircut, o soft shag aposta em camadas mais suaves e naturais. O resultado é um visual leve, cheio de movimento e com textura espontânea.
Esse corte funciona especialmente bem para quem gosta de cabelos com aparência descontraída, já que os fios ganham volume e definição naturalmente.
Na prática, isso significa menos necessidade de modelar o cabelo todos os dias para conquistar um efeito bonito.
4. Bob arredondado
O bob arredondado combina linhas delicadas com uma base levemente curva, criando um caimento elegante e equilibrado. O formato ajuda a distribuir melhor o volume, deixando os fios encorpados sem exageros.
Além de exigir pouca manutenção no dia a dia, o corte permanece alinhado por mais tempo, sendo uma boa opção para quem procura um visual clássico, sofisticado e fácil de cuidar.