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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo que facilitam a rotina e valorizam a beleza natural

Quem busca praticidade sem abrir mão do estilo pode apostar em cortes que valorizam o caimento natural e reduzem o tempo gasto na finalização.

Por Myllena Wu Publicado em 22/07/2026 às 12:41
Imagem de um corte de cabelo
Imagem de um corte de cabelo - Gerada com auxílio de inteligência articial

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Nem sempre é preciso passar longos minutos em frente ao espelho para conquistar um cabelo bonito. Muitas vezes, o segredo está na escolha do corte.

Modelos que respeitam o caimento natural dos fios ajudam a reduzir o tempo de finalização, facilitam a manutenção e mantêm o visual alinhado mesmo nos dias mais corridos.

Além da praticidade, cortes bem estruturados valorizam o formato do rosto, dão movimento aos cabelos e permitem que cada textura se destaque sem depender de escovas, chapinhas ou modeladores diariamente.

Se a ideia é renovar o visual sem complicar a rotina, estas quatro opções merecem entrar na lista.

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1. Clavicut em camadas

O clavicut continua entre os cortes mais versáteis dos últimos anos. Com comprimento na altura da clavícula, ele oferece leveza suficiente para manter o movimento dos fios sem perder a praticidade dos cabelos médios.

Quando combinado com camadas discretas, o resultado é um caimento natural que seca com facilidade e valoriza praticamente todos os formatos de rosto.

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É uma excelente alternativa para quem busca um visual sofisticado sem precisar investir muito tempo na finalização.

2. Pixie alongado

O pixie alongado é a prova de que cabelos curtos podem ser extremamente versáteis. Diferentemente das versões muito marcadas, ele preserva comprimento na parte superior e na franja, permitindo diferentes formas de uso.

A manutenção diária costuma ser simples: poucas finalizações já são suficientes para destacar a textura natural dos fios.

O corte transmite modernidade, elegância e praticidade, tornando-se uma ótima escolha para quem deseja reduzir o tempo dedicado aos cabelos.

3. Soft shag

Inspirado no clássico shag haircut, o soft shag aposta em camadas mais suaves e naturais. O resultado é um visual leve, cheio de movimento e com textura espontânea.

Esse corte funciona especialmente bem para quem gosta de cabelos com aparência descontraída, já que os fios ganham volume e definição naturalmente.

Na prática, isso significa menos necessidade de modelar o cabelo todos os dias para conquistar um efeito bonito.

4. Bob arredondado

O bob arredondado combina linhas delicadas com uma base levemente curva, criando um caimento elegante e equilibrado. O formato ajuda a distribuir melhor o volume, deixando os fios encorpados sem exageros.

Além de exigir pouca manutenção no dia a dia, o corte permanece alinhado por mais tempo, sendo uma boa opção para quem procura um visual clássico, sofisticado e fácil de cuidar.

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