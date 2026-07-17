Sebastian Professional renova Potion 9 e lança coleção exclusiva na Beleza na Web

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com fórmulas multifuncionais e foco na praticidade, a nova geração de Potion 9 aposta em tratamentos que combinam cuidado intenso em poucos passos.

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A busca por produtos que simplificam a rotina de cuidados com os cabelos tem impulsionado uma das principais tendências do mercado de beleza: os chamados cosméticos híbridos.

A proposta é reunir tratamento e finalização em um único produto ou em rotinas mais enxutas, sem abrir mão da performance.

É nesse cenário que a Beleza na Web passa a oferecer, com exclusividade, a nova geração da Potion 9, linha da Sebastian Professional conhecida entre profissionais e consumidores.

A coleção chega renovada, com novos produtos e fórmulas que combinam hidratação, nutrição, proteção e estilização em poucos passos. A exclusividade no e-commerce e no aplicativo da plataforma segue até 15 de agosto.

O que muda na nova geração de Potion 9?

Lançada originalmente como um finalizador multifuncional, Potion 9 passa a contar com uma rotina completa de cuidados.

A proposta acompanha o crescimento da procura por soluções práticas, que ajudam a reduzir o número de produtos utilizados no dia a dia sem comprometer os resultados.

A nova coleção reúne cinco itens para uso diário e um tratamento exclusivo para salões de beleza.

Entre eles estão o Shampoo Nutritivo , que prepara os fios para a finalização;

, que prepara os fios para a finalização; o Condicionador Super Nutritivo , voltado à hidratação intensa;

, voltado à hidratação intensa; o Leave-in e Creme Modelador, desenvolvido para oferecer brilho, movimento e fixação flexível;

desenvolvido para oferecer brilho, movimento e fixação flexível; e o Spray Leave-in e Condicionante , indicado para hidratação leve, proteção UV e retoques ao longo do dia.

O destaque da linha é o Sérum Potion 9, formulado com microesferas encapsuladas e nove benefícios em um único produto, proposta que reforça o conceito multifuncional da coleção.

Por que os cosméticos híbridos estão em alta?

Produtos que unem diferentes funções em uma mesma fórmula têm conquistado espaço por oferecer praticidade, especialmente para quem busca reduzir etapas da rotina de cuidados sem abrir mão da saúde dos fios.

No segmento capilar, essa tendência reúne benefícios como hidratação, proteção térmica, controle do frizz, brilho e auxílio na modelagem em um único ritual.

Segundo dados da Statista, o mercado global de haircare deve movimentar cerca de US$ 99,9 bilhões em 2026, impulsionado justamente pela demanda por soluções multifuncionais.

Exclusividade e brindes marcam o lançamento

A chegada da nova Potion 9 também reforça a estratégia da Beleza na Web de concentrar lançamentos internacionais em primeira mão no mercado brasileiro.

Durante o período de exclusividade, entre 15 de julho e 15 de agosto, os consumidores que adquirirem produtos da linha poderão receber uma escova Tangle Teezer como brinde.

A partir de 16 de julho, também passa a ser oferecida uma nécessaire personalizada Potion 9, ambos sujeitos à disponibilidade de estoque.