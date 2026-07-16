Nem todo frizz é igual: entenda as causas e saiba como tratar cada tipo

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Banhos quentes, ferramentas térmicas e até fronha podem favorecer o frizz. Descubra o que está por trás do fio arrepiado e como minimizar o problema.

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O frizz costuma ser um dos incômodos mais frequentes na rotina de quem busca fios alinhados.

Embora muita gente associe os cabelos arrepiados apenas à umidade do ar, o problema pode ter diferentes origens e, por isso, nem sempre a mesma solução funciona para todos os casos.

Ressecamento, atrito, uso excessivo de ferramentas térmicas e até hábitos simples, como tomar banhos muito quentes, podem alterar a estrutura da fibra capilar e favorecer o aparecimento do frizz.

Especialistas explicam que identificar o que está causando esse efeito é fundamental para montar uma rotina de cuidados realmente eficiente.

O que causa o frizz no cabelo?

Quando o cabelo perde hidratação, as cutículas, camada externa que protege os fios, deixam de permanecer completamente seladas. Com isso, a fibra fica mais vulnerável às agressões externas e tende a apresentar o aspecto arrepiado.

Além da falta de hidratação, fatores como secador e chapinha sem proteção térmica, vento, escovação excessiva e o atrito provocado por toalhas e fronhas também contribuem para desalinhar os fios.

Segundo o hair stylist Sávio Gonçalves, da Oh My! Brazil, o tratamento vai além das máscaras hidratantes.

O frizz é uma resposta natural do cabelo quando a fibra perde proteção ou sofre agressões diárias. Muita gente tenta resolver o problema apenas com hidratação, mas a etapa de finalização é tão importante quanto. Sávio Gonçalves

“Um bom finalizador ajuda a selar as cutículas, reduz o atrito entre os fios e cria uma barreira contra o calor de ferramentas térmicas e outros agentes externos. O resultado é um cabelo mais alinhado, com brilho e movimento, sem perder a leveza", afirma.

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Como diminuir o frizz na rotina?

Os cuidados começam durante a lavagem. Evitar água muito quente, utilizar produtos compatíveis com o tipo de cabelo e reduzir o atrito ao secar os fios ajudam a preservar a hidratação natural.

Na finalização, produtos específicos podem formar uma película protetora sobre a fibra capilar, reduzindo a perda de água, combatendo o ressecamento e protegendo contra o calor de secadores e chapinhas.

Além do efeito antifrizz, muitos desses itens também oferecem proteção solar e ajudam a prolongar os resultados dos tratamentos capilares.

Qual a importância dos finalizadores?

Imagem da coleção de finalizadores da linha Brazilian Mania - Divulgação/Oh My! Brazil

A etapa de finalização deixou de ser apenas um acabamento estético e passou a fazer parte dos cuidados diários com os cabelos. Atualmente, existem opções desenvolvidas para diferentes necessidades, desde fios lisos até cacheados, crespos e quimicamente tratados.

Nesse contexto, a Oh My! Brazil ampliou a linha Brazilian Mania com quatro finalizadores multifuncionais:

A coleção inclui o Tropical Fruits Sérum , indicado para brilho e controle do frizz;

, indicado para brilho e controle do frizz; o Coconut Curls Creme de Definição , voltado aos cabelos cacheados;

, voltado aos cabelos cacheados; o Nutri Samba Texturizador , pensado para valorizar ondas, cachos e crespos;

, pensado para valorizar ondas, cachos e crespos; e o Amazon Secrets Fluido, desenvolvido para cabelos quimicamente tratados. Todos contam com proteção térmica e solar e utilizam ativos inspirados na biodiversidade brasileira.



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