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Cabelo | Notícia

Ácido glicólico para o cabelo? Vult aposta no ativo em nova linha de tratamento

Nova linha da Vult aposta na combinação de ácido glicólico e tecnologia reparadora para facilitar a rotina de quem busca cabelos com menos danos.

Por Myllena Wu Publicado em 15/07/2026 às 10:30
Imagem de uma mulher hidratando os cabelos
Imagem de uma mulher hidratando os cabelos - Magnific

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Durante anos, o ácido glicólico ficou conhecido por fazer parte das rotinas de skincare, sendo utilizado em produtos voltados para renovação da pele, uniformização da textura e melhora da luminosidade. Agora, esse ingrediente começa a ganhar uma nova função: cuidar dos cabelos.

O movimento acompanha uma tendência conhecida como skinificação dos fios, que leva ativos consagrados dos cuidados faciais para fórmulas capilares. Nesse cenário, a Vult acaba de lançar a linha Glow Acid Reparação, desenvolvida para cabelos com sinais de danos, alta porosidade, aspereza e perda de brilho.

A proposta reforça uma mudança que vem ganhando espaço no mercado: tratamentos mais rápidos e multifuncionais, sem abrir mão da eficiência.

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O que é a skinificação dos cabelos?

A skinificação é uma tendência da indústria da beleza que adapta ingredientes e tecnologias tradicionais do skincare para o cuidado capilar.

Em vez de focar apenas na limpeza ou hidratação dos fios, as novas fórmulas buscam tratar a fibra capilar de maneira mais direcionada.

Segundo dados da Nielsen IQ citados pela marca, o mercado brasileiro de beleza registrou crescimento de 12,7% em vendas em valor em 2024.

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Paralelamente, estudos da Circana apontam que a incorporação de ativos conhecidos do skincare em outras categorias de beleza tem se intensificado, incluindo o segmento de haircare.

O ácido glicólico funciona no cabelo?

Embora seja popular nos cuidados com a pele, o ácido glicólico também pode integrar fórmulas voltadas aos cabelos.

No caso da nova linha da Vult, o ingrediente é combinado ao ácido lático e à tecnologia HD, desenvolvida para atuar sobre sinais de danos estruturais e melhorar a aparência dos fios.

A proposta da linha não é apenas hidratar, mas contribuir para a redução da porosidade, recuperar o brilho e deixar o toque mais macio. Os resultados apresentados pela marca estão relacionados ao conjunto da formulação, e não exclusivamente ao ácido glicólico.

Como é a nova linha Glow Acid Reparação da Vult?

 

Divulgação/Vult
Imagem da nova linha Glow Acid Reparação, da Vult - Divulgação/Vult

A rotina foi desenvolvida para simplificar os cuidados com cabelos danificados e reúne três produtos:

  • Shampoo Glow Acid Reparação, responsável por limpar os fios e prepará-los para o tratamento;
  • Máscara Glow Acid Reparação, principal destaque da linha, com promessa de promover reparação profunda dos danos em apenas 30 segundos;
  • Creme Noturno Glow Acid Reparação, pensado para complementar os cuidados enquanto a pessoa dorme, sem acrescentar etapas extras à rotina.

De acordo com a Vult, a combinação entre os produtos ajuda a reduzir a porosidade, melhorar o aspecto de fios opacos e devolver brilho e maciez.

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Vale a pena apostar em produtos com ácido glicólico?

A chegada do ácido glicólico aos produtos capilares mostra como o mercado de beleza vem incorporando ingredientes já conhecidos dos consumidores em novas categorias.

No entanto, assim como acontece com qualquer tratamento, a escolha deve considerar as necessidades específicas dos fios.

Para cabelos com alta porosidade, ressecamento ou sinais de danos químicos e térmicos, fórmulas desenvolvidas para reparar a fibra capilar podem ajudar a melhorar a aparência e facilitar a rotina de cuidados.

A novidade da Vult aposta justamente nessa proposta ao combinar ativos conhecidos com uma rotina enxuta, voltada para quem busca praticidade sem abrir mão do tratamento.

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