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Cabelo | Notícia

5 produtos antifrizz que blindam os cabelos contra a umidade

Além de reduzir o frizz, alguns produtos tratam a fibra capilar, protegem do calor e ajudam a manter o cabelo alinhado mesmo em dias de alta umidade.

Por Myllena Wu Publicado em 14/07/2026 às 13:26
Imagem de cabelos com frizz
Imagem de cabelos com frizz - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Dias úmidos costumam ser um desafio para quem busca manter o cabelo alinhado. Mesmo após a escova ou a chapinha, é comum que os fios fiquem arrepiados ao entrar em contato com a umidade do ar.

O fenômeno acontece porque a fibra capilar absorve água do ambiente, alterando sua estrutura e favorecendo o aparecimento do frizz.

Para minimizar esse efeito, especialistas costumam recomendar o uso de finalizadores que formam uma película protetora sobre os fios. Além de ajudar no alinhamento, muitos desses produtos oferecem proteção térmica, nutrição e mais brilho ao cabelo.

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O que causa o frizz e por que a umidade piora o problema?

O frizz surge quando a camada mais externa do fio, conhecida como cutícula, fica aberta ou danificada. Nessa condição, o cabelo perde parte da proteção natural e passa a absorver com mais facilidade a umidade presente no ambiente.

Como consequência, os fios incham, perdem o alinhamento e ficam com o aspecto arrepiado, especialmente em dias chuvosos ou com alta umidade relativa do ar.

Diversos fatores favorecem esse processo, como o uso frequente de secador e chapinha sem proteção térmica, procedimentos químicos, excesso de lavagens com água muito quente e até o ressecamento provocado pela falta de hidratação.

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Cabelos cacheados, crespos e ondulados também costumam apresentar mais frizz por conta da curvatura natural da fibra capilar, que dificulta a distribuição da oleosidade produzida pelo couro cabeludo.

Embora não seja um sinal de cabelo danificado em todos os casos, o frizz tende a ser mais evidente quando os fios estão ressecados.

Por isso, além de investir em um cronograma de cuidados, especialistas recomendam incluir finalizadores que criem uma barreira contra a umidade e ajudem a manter as cutículas seladas por mais tempo.

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Frizz nunca mais! Conheça 5 produtos que ajudam a blindar os fios

1. Fluido Alinhador Frizz Cancelado - Haskell Cosméticos

Desenvolvido para quem busca fios disciplinados por mais tempo, o Fluido Alinhador Frizz Cancelado, da Haskell Cosméticos, é um finalizador termoativado que promete controlar o frizz e proteger o cabelo da umidade por até 80 horas.

A fórmula também oferece proteção térmica, tornando-se uma aliada para quem utiliza secador, escova ou chapinha com frequência.

2. L'Oréal Professionnel Serie Expert NutriOil

O leave-in da linha Serie Expert NutriOil combina óleo de coco para promover hidratação e facilitar o desembaraço dos fios.

Segundo a marca, o produto proporciona até 24 horas de ação antifrizz e oferece proteção térmica de até 230°C, ajudando a preservar a fibra capilar durante a finalização.

3. Inoar Argan Oil Thermoliss Desfrizante

Com textura leve, o Argan Oil Thermoliss Desfrizante, da Inoar, reúne óleo de argan, aminoácidos da seda e pró-vitamina B5 em uma fórmula que cria uma película protetora sobre os fios.

O resultado é um cabelo mais disciplinado, com menos frizz, maior maleabilidade e proteção contra altas temperaturas.

4. Cadiveu Professional Glamour Rubi Fluido Precioso

O Glamour Rubi Fluido Precioso, da Cadiveu Professional, aposta em uma textura ultraleve para selar as cutículas sem pesar.

Enriquecido com micropartículas de rubi e cisteína, o spray ajuda a fortalecer os fios, melhora a maciez e protege contra o calor de ferramentas térmicas, contribuindo para um acabamento mais alinhado.

5. Braé Divine Serum Plume Sensation

Para quem prefere séruns, o Divine Serum Plume Sensation, da Braé, reúne óleo de coco em uma fórmula leve que reduz o frizz, trata pontas duplas e protege os cabelos da exposição aos raios solares.

O acabamento é macio e sem resíduos, favorecendo um visual polido ao longo do dia.

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