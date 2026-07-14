5 características do corte de cabelo que podem envelhecer ou rejuvenescer a aparência
Antes de apostar em um corte, vale entender como diferentes características valorizam ou endurecem os traços do rosto e interferem na imagem pessoal.
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A ideia de que basta cortar o cabelo bem curto para conquistar uma aparência mais jovem faz parte do imaginário de muitas pessoas.
Na prática, porém, especialistas em imagem e visagismo afirmam que o efeito de um corte depende de uma combinação de fatores, como formato do rosto, textura dos fios, proporções e até da mensagem que a pessoa deseja transmitir.
Segundo o visagista Robison Daniel Veiga Rodrigues, profissional com mais de 25 anos de experiência, não existe um corte universalmente rejuvenescedor.
O conceito de visagismo parte justamente da individualidade, buscando criar equilíbrio entre características físicas e identidade pessoal, em vez de seguir tendências ou regras fixas.
"O objetivo não é fazer alguém parecer mais jovem a qualquer custo, mas construir uma imagem equilibrada, natural e autêntica", explica o especialista.
O que faz um corte de cabelo parecer mais jovem? Veja 5 fatores importantes
1. Cortes muito rígidos costumam deixar a expressão mais séria
Linhas extremamente retas e cortes sem movimento costumam transmitir firmeza, racionalidade e sobriedade. Em alguns rostos, especialmente aqueles com mandíbula marcada ou traços fortes, esse desenho pode reforçar uma expressão mais austera.
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Já cortes com camadas suaves, pontas desconectadas e maior movimento tendem a criar leveza visual, suavizando os contornos do rosto sem descaracterizar a personalidade de quem usa.
2. O comprimento, sozinho, não determina se o visual rejuvenesce
Um dos maiores mitos da beleza é acreditar que cabelos curtos rejuvenescem automaticamente ou que fios longos envelhecem. Para o visagismo, o comprimento é apenas um dos elementos considerados na composição da imagem.
De acordo com Robison Rodrigues, cabelos longos podem transmitir vitalidade quando apresentam brilho, caimento e movimento.
Da mesma forma, cortes curtos também valorizam a aparência quando respeitam a estrutura facial. Entre as opções mais versáteis, os comprimentos médios costumam oferecer equilíbrio entre praticidade e sofisticação.
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3. Franjas podem suavizar os traços quando são bem indicadas
A franja continua sendo um dos recursos mais utilizados para modificar a percepção da imagem, mas o resultado depende do formato do rosto e da textura dos fios.
Modelos como a franja cortina, versões laterais longas e franjas desfiadas costumam criar uma moldura para o olhar e suavizar a região da testa.
Quando escolhidas de forma personalizada, também ajudam a equilibrar proporções faciais e acrescentam leveza ao corte.
4. Respeitar a textura natural dos fios faz diferença no resultado
Cada tipo de cabelo apresenta um comportamento diferente. Por isso, um corte pensado para fios lisos pode não oferecer o mesmo efeito em cabelos ondulados, cacheados ou crespos.
Segundo o especialista, quando o desenho acompanha a textura natural, o resultado tende a parecer mais espontâneo, reduzindo a necessidade de finalizações excessivas e preservando a autenticidade do visual.
5. Atualizar o corte ao longo dos anos ajuda a renovar a imagem
Encontrar um corte que funciona não significa mantê-lo exatamente igual durante décadas. Assim como o rosto muda ao longo da vida, o estilo pessoal também evolui.
Pequenos ajustes podem modernizar a imagem sem abrir mão da identidade. Para Robison Rodrigues, renovar o visual não significa seguir tendências passageiras, mas adaptar o corte às mudanças naturais dos fios, às preferências pessoais e ao momento vivido.
"O cabelo é uma das principais ferramentas de comunicação da imagem pessoal. Quando o corte conversa com os traços do rosto, com a personalidade e com a fase que a pessoa está vivendo, o resultado transmite equilíbrio e confiança", afirma.