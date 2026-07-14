5 características do corte de cabelo que podem envelhecer ou rejuvenescer a aparência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Antes de apostar em um corte, vale entender como diferentes características valorizam ou endurecem os traços do rosto e interferem na imagem pessoal.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A ideia de que basta cortar o cabelo bem curto para conquistar uma aparência mais jovem faz parte do imaginário de muitas pessoas.

Na prática, porém, especialistas em imagem e visagismo afirmam que o efeito de um corte depende de uma combinação de fatores, como formato do rosto, textura dos fios, proporções e até da mensagem que a pessoa deseja transmitir.

Segundo o visagista Robison Daniel Veiga Rodrigues, profissional com mais de 25 anos de experiência, não existe um corte universalmente rejuvenescedor.

O conceito de visagismo parte justamente da individualidade, buscando criar equilíbrio entre características físicas e identidade pessoal, em vez de seguir tendências ou regras fixas.

"O objetivo não é fazer alguém parecer mais jovem a qualquer custo, mas construir uma imagem equilibrada, natural e autêntica", explica o especialista.

O que faz um corte de cabelo parecer mais jovem? Veja 5 fatores importantes

1. Cortes muito rígidos costumam deixar a expressão mais séria

Linhas extremamente retas e cortes sem movimento costumam transmitir firmeza, racionalidade e sobriedade. Em alguns rostos, especialmente aqueles com mandíbula marcada ou traços fortes, esse desenho pode reforçar uma expressão mais austera.

Já cortes com camadas suaves, pontas desconectadas e maior movimento tendem a criar leveza visual, suavizando os contornos do rosto sem descaracterizar a personalidade de quem usa.

2. O comprimento, sozinho, não determina se o visual rejuvenesce

Um dos maiores mitos da beleza é acreditar que cabelos curtos rejuvenescem automaticamente ou que fios longos envelhecem. Para o visagismo, o comprimento é apenas um dos elementos considerados na composição da imagem.

De acordo com Robison Rodrigues, cabelos longos podem transmitir vitalidade quando apresentam brilho, caimento e movimento.

Da mesma forma, cortes curtos também valorizam a aparência quando respeitam a estrutura facial. Entre as opções mais versáteis, os comprimentos médios costumam oferecer equilíbrio entre praticidade e sofisticação.

LEIA TAMBÉM: Tendência do 90s blowout: truques para conquistar cabelos volumosos e naturais

3. Franjas podem suavizar os traços quando são bem indicadas

A franja continua sendo um dos recursos mais utilizados para modificar a percepção da imagem, mas o resultado depende do formato do rosto e da textura dos fios.

Modelos como a franja cortina, versões laterais longas e franjas desfiadas costumam criar uma moldura para o olhar e suavizar a região da testa.

Quando escolhidas de forma personalizada, também ajudam a equilibrar proporções faciais e acrescentam leveza ao corte.

4. Respeitar a textura natural dos fios faz diferença no resultado

Cada tipo de cabelo apresenta um comportamento diferente. Por isso, um corte pensado para fios lisos pode não oferecer o mesmo efeito em cabelos ondulados, cacheados ou crespos.

Segundo o especialista, quando o desenho acompanha a textura natural, o resultado tende a parecer mais espontâneo, reduzindo a necessidade de finalizações excessivas e preservando a autenticidade do visual.

5. Atualizar o corte ao longo dos anos ajuda a renovar a imagem

Encontrar um corte que funciona não significa mantê-lo exatamente igual durante décadas. Assim como o rosto muda ao longo da vida, o estilo pessoal também evolui.

Pequenos ajustes podem modernizar a imagem sem abrir mão da identidade. Para Robison Rodrigues, renovar o visual não significa seguir tendências passageiras, mas adaptar o corte às mudanças naturais dos fios, às preferências pessoais e ao momento vivido.

"O cabelo é uma das principais ferramentas de comunicação da imagem pessoal. Quando o corte conversa com os traços do rosto, com a personalidade e com a fase que a pessoa está vivendo, o resultado transmite equilíbrio e confiança", afirma.

