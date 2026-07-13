Tendência do 90s blowout: truques para conquistar cabelos volumosos e naturais
O segredo dos fios encorpados vai além da escova! Corte, tratamento e finalização adequada ajudam a criar um cabelo volumoso sem comprometer a leveza.
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Depois de um longo período em que os fios ultralisos dominaram as tendências de beleza, os cabelos com volume voltaram a ganhar espaço.
Inspirado no chamado 90s blowout, visual eternizado por supermodelos dos anos 1990, o estilo reaparece em uma versão mais moderna, com movimento, brilho e um acabamento natural.
Ao contrário do volume marcado de décadas passadas, a proposta atual privilegia fios leves, com balanço e aparência saudável.
Segundo Marina Groke, diretora da rede de escovarias Escova Express, o resultado depende de uma combinação de cuidados diários e técnicas de finalização, e não apenas da escova.
"Existe uma valorização maior de fios com movimento e aparência saudável. O volume atual não tem aquele aspecto armado ou pesado, ele aparece de forma mais polida, com leveza e brilho", afirma.
O volume começa com a saúde dos fios
Para conquistar cabelos encorpados, o primeiro passo é investir na saúde da fibra capilar. Fios ressecados, quebradiços ou fragilizados tendem a perder sustentação, dificultando qualquer tentativa de criar volume duradouro.
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Marina explica que tratamentos nutritivos fazem diferença nesse processo. "Quando o fio está nutrido e protegido, ele ganha corpo naturalmente. O volume bonito não vem apenas da escova, mas da combinação entre corte, textura e tratamento."
Ingredientes como óleo de argan, óleo de coco, óleo de abacate e vitamina E aparecem entre os ativos que ajudam a manter brilho, maleabilidade e proteção térmica, especialmente para quem utiliza secador ou modeladores de calor com frequência.
Corte e finalização fazem toda a diferença
O corte também influencia diretamente no resultado. Camadas suaves distribuídas ao longo do comprimento ajudam a criar movimento e evitam que o cabelo fique pesado na base, característica importante para quem busca um efeito mais natural.
Na finalização, a escova tradicional continua sendo uma das principais aliadas do visual volumoso.
Ao elevar a raiz e modelar delicadamente o comprimento, ela cria corpo sem endurecer os fios. O babyliss também pode ser utilizado para formar ondas amplas e dar mais movimento às pontas.
Segundo a especialista, a preparação antes da escova merece atenção. Exagerar na quantidade de finalizadores ou utilizar produtos muito densos pode comprometer o resultado.
"O óleo capilar funciona muito bem para controlar frizz, dar brilho e proteger os fios, mas precisa ser usado na medida certa para preservar o movimento", orienta.
A tendência do 90s blowout mostra que volume e naturalidade podem caminhar juntos. Com um corte adequado, tratamentos que preservem a saúde dos fios e uma finalização equilibrada, é possível conquistar cabelos encorpados, brilhantes e cheios de movimento sem abrir mão da leveza.
Além das orientações da especialista, a Escova Express destaca que serviços profissionais e produtos adequados ao tipo de cabelo podem potencializar esse resultado, desde que integrados a uma rotina consistente de cuidados capilares.