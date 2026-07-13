Tendência do 90s blowout: truques para conquistar cabelos volumosos e naturais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O segredo dos fios encorpados vai além da escova! Corte, tratamento e finalização adequada ajudam a criar um cabelo volumoso sem comprometer a leveza.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um longo período em que os fios ultralisos dominaram as tendências de beleza, os cabelos com volume voltaram a ganhar espaço.

Inspirado no chamado 90s blowout, visual eternizado por supermodelos dos anos 1990, o estilo reaparece em uma versão mais moderna, com movimento, brilho e um acabamento natural.

Ao contrário do volume marcado de décadas passadas, a proposta atual privilegia fios leves, com balanço e aparência saudável.

Segundo Marina Groke, diretora da rede de escovarias Escova Express, o resultado depende de uma combinação de cuidados diários e técnicas de finalização, e não apenas da escova.

"Existe uma valorização maior de fios com movimento e aparência saudável. O volume atual não tem aquele aspecto armado ou pesado, ele aparece de forma mais polida, com leveza e brilho", afirma.

O volume começa com a saúde dos fios

Para conquistar cabelos encorpados, o primeiro passo é investir na saúde da fibra capilar. Fios ressecados, quebradiços ou fragilizados tendem a perder sustentação, dificultando qualquer tentativa de criar volume duradouro.

Marina explica que tratamentos nutritivos fazem diferença nesse processo. "Quando o fio está nutrido e protegido, ele ganha corpo naturalmente. O volume bonito não vem apenas da escova, mas da combinação entre corte, textura e tratamento."

Ingredientes como óleo de argan, óleo de coco, óleo de abacate e vitamina E aparecem entre os ativos que ajudam a manter brilho, maleabilidade e proteção térmica, especialmente para quem utiliza secador ou modeladores de calor com frequência.

Corte e finalização fazem toda a diferença

O corte também influencia diretamente no resultado. Camadas suaves distribuídas ao longo do comprimento ajudam a criar movimento e evitam que o cabelo fique pesado na base, característica importante para quem busca um efeito mais natural.

Na finalização, a escova tradicional continua sendo uma das principais aliadas do visual volumoso.

Ao elevar a raiz e modelar delicadamente o comprimento, ela cria corpo sem endurecer os fios. O babyliss também pode ser utilizado para formar ondas amplas e dar mais movimento às pontas.

Segundo a especialista, a preparação antes da escova merece atenção. Exagerar na quantidade de finalizadores ou utilizar produtos muito densos pode comprometer o resultado.

"O óleo capilar funciona muito bem para controlar frizz, dar brilho e proteger os fios, mas precisa ser usado na medida certa para preservar o movimento", orienta.

A tendência do 90s blowout mostra que volume e naturalidade podem caminhar juntos. Com um corte adequado, tratamentos que preservem a saúde dos fios e uma finalização equilibrada, é possível conquistar cabelos encorpados, brilhantes e cheios de movimento sem abrir mão da leveza.

Além das orientações da especialista, a Escova Express destaca que serviços profissionais e produtos adequados ao tipo de cabelo podem potencializar esse resultado, desde que integrados a uma rotina consistente de cuidados capilares.

