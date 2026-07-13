Queda de cabelo aumenta no inverno? Médicos explicam o que realmente acontece

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas esclarecem dúvidas sobre a relação entre inverno, queda capilar e hábitos do dia a dia, além de indicar quando procurar avaliação.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

É comum que, durante o inverno, muitas pessoas percebam mais fios de cabelo na escova, no travesseiro ou no ralo do banheiro.

A chegada das temperaturas mais baixas costuma despertar dúvidas sobre uma possível relação entre o frio e o aumento da queda capilar, mas a resposta não é tão simples quanto parece.

Embora exista a percepção de que os cabelos caem mais nessa época do ano, especialistas explicam que o fenômeno costuma estar muito mais relacionado às mudanças de hábitos típicas da estação do que propriamente ao inverno.

LEIA TAMBÉM: Por que o frio aumenta o frizz dos cachos? Especialista explica como evitar o problema

Banhos mais quentes, menor frequência de lavagem, uso intenso de secadores e até a permanência do couro cabeludo úmido por mais tempo podem interferir na saúde dos fios e aumentar a impressão de uma queda acima do normal.

Além disso, a perda diária de cabelos faz parte do ciclo natural do organismo. Em média, uma pessoa perde cerca de 100 fios por dia.

Quando a lavagem acontece com menor frequência, comportamento comum nos dias frios, esses fios permanecem presos ao couro cabeludo e acabam sendo eliminados de uma só vez durante o banho, intensificando a sensação de que a queda aumentou.

O inverno realmente faz o cabelo cair mais?

Apesar da crença popular, não há consenso científico de que o inverno provoque um aumento significativo da queda capilar.

Pelo contrário: alguns estudos dermatológicos sugerem que a perda fisiológica dos fios pode ser mais intensa durante o verão, possivelmente em resposta à maior exposição do couro cabeludo à radiação solar.

Segundo o dermatologista Dr. Hudson Dutra, do Instituto Thiago Bianco, a sazonalidade pode influenciar discretamente o ciclo capilar, mas dificilmente causa perda suficiente para provocar falhas ou rarefação evidente.

"Estamos falando de um tipo de queda capilar chamado eflúvio telógeno, que, por definição, não é capaz de causar rarefação importante no couro cabeludo ou falhas pontuais. Caso isso aconteça, outros diagnósticos devem ser investigados", explica.

Banho quente e hábitos do inverno podem prejudicar a saúde capilar

Se o frio não é, por si só, o responsável pela queda, alguns costumes típicos da estação podem comprometer a saúde do couro cabeludo.

A água muito quente remove parte da oleosidade natural responsável por proteger a pele e os fios, favorecendo ressecamento, irritação e o agravamento de condições como a dermatite seborreica.

O uso frequente de secadores em temperaturas elevadas também pode aumentar os danos à fibra capilar quando não há proteção térmica adequada.

LEIA TAMBÉM: Como deixar o cabelo crescer saudável? Confira 4 passos que fazem diferença

Outro hábito comum é dormir com os cabelos ainda úmidos, situação que pode favorecer alterações no couro cabeludo e aumentar o desconforto em pessoas predispostas a processos inflamatórios.

"O banho quente não provoca calvície, mas pode comprometer a saúde da microbiota do couro cabeludo. Quando a barreira natural da pele é agredida, surgem condições que favorecem inflamação, coceira, ressecamento ou aumento da oleosidade. Por isso, recomendamos banhos com água morna", orienta o dermatologista.

Como diferenciar uma queda temporária da calvície?

Uma das maiores preocupações de quem nota mais fios caindo é saber se o quadro pode evoluir para calvície.

Os especialistas explicam que o eflúvio telógeno costuma provocar uma queda difusa, distribuída por todo o couro cabeludo, geralmente após episódios de estresse, doenças, alterações hormonais, perda de peso ou deficiência de nutrientes. Nesses casos, o volume do cabelo costuma ser preservado e a recuperação acontece gradualmente .

costuma provocar uma queda difusa, distribuída por todo o couro cabeludo, geralmente após episódios de estresse, doenças, alterações hormonais, perda de peso ou deficiência de nutrientes. Nesses casos, o volume do cabelo costuma ser preservado e a . Já a alopecia androgenética, conhecida como calvície, provoca afinamento progressivo dos fios e aumento da visualização do couro cabeludo , principalmente em regiões específicas.

Segundo o cirurgião capilar Dr. Thiago Bianco Leal, é comum que as duas condições coexistam, tornando a avaliação médica ainda mais importante.

"Quando a queda de cabelo se torna excessiva ou persistente, é fundamental buscar a avaliação de um médico para identificar a causa e definir o tratamento mais adequado. Em casos selecionados, o transplante capilar pode ser uma alternativa eficaz e segura para restaurar a densidade dos fios", afirma.

Como proteger os fios durante o inverno?

Algumas medidas simples ajudam a preservar a saúde capilar nos meses frios:

Evite banhos com água muito quente.

Mantenha uma rotina regular de lavagem dos cabelos.

Utilize produtos compatíveis com o seu tipo de fio e couro cabeludo.

Invista em uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais.

Procure controlar fatores como estresse e privação de sono.

LEIA TAMBÉM: 7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar

Caso a queda persista por várias semanas, aumente de intensidade ou venha acompanhada de afinamento dos fios, procure um dermatologista.

Os especialistas reforçam que observar mudanças graduais na quantidade de fios perdidos faz parte do autocuidado, mas o diagnóstico correto depende de avaliação clínica.

Quanto mais cedo a causa for identificada, maiores são as chances de preservar a saúde do couro cabeludo e iniciar o tratamento mais adequado, quando necessário.

