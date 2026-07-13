Como montar um cronograma capilar? Nova linha da Skala reúne tratamentos para cada etapa

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Cada etapa do cronograma atende uma necessidade diferente dos fios. Entenda como a nova linha da Skala foi desenvolvida para facilitar essa rotina.

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O cronograma capilar deixou de ser um ritual restrito aos salões de beleza e passou a fazer parte da rotina de quem busca cabelos mais saudáveis em casa.

Dividido em três etapas — hidratação, nutrição e reconstrução —, o método ajuda a tratar diferentes necessidades dos fios conforme o nível de ressecamento, porosidade ou danos causados por química e ferramentas de calor.

De olho nesse movimento, a Skala lançou uma nova linha de máscaras desenvolvida especificamente para cada fase do cronograma capilar.

A novidade marca um novo momento da marca, conhecida pelos tradicionais "potões" de tratamento, e amplia as opções para quem procura cuidados mais direcionados sem abrir mão da praticidade.

Segundo a empresa, as fórmulas foram desenvolvidas para oferecer tratamentos mais intensivos, acompanhando a crescente demanda por produtos específicos para cada necessidade da fibra capilar.

O que muda na nova linha de cronograma capilar?

Imagem: nova linha de máscaras capilares desenvolvida para atender às três etapas do cronograma capilar - Divulgação/Skala Cosméticos

A principal novidade é a separação das máscaras conforme as três etapas do cronograma, permitindo que o consumidor monte uma rotina de cuidados de acordo com o estado dos fios.

A máscara de Hidratação combina pantenol e niacinamida, ativos conhecidos por auxiliar na reposição de água, ajudando a reduzir o ressecamento e a manter a maciez do cabelo.

combina pantenol e niacinamida, ativos conhecidos por auxiliar na reposição de água, ajudando a reduzir o ressecamento e a manter a maciez do cabelo. Já a versão de Nutrição reúne manteiga de manga e óleo de algodão, ingredientes voltados ao controle do frizz, melhora da penteabilidade e reposição de lipídios, importante para cabelos opacos ou com aspecto áspero.

reúne manteiga de manga e óleo de algodão, ingredientes voltados ao controle do frizz, melhora da penteabilidade e reposição de lipídios, importante para cabelos opacos ou com aspecto áspero. Para a etapa de Reconstrução, a Skala aposta na combinação de peptídeos e aminoácidos. A proposta é auxiliar na recuperação da fibra capilar, fortalecendo fios fragilizados por processos químicos, uso frequente de ferramentas térmicas ou outros danos mecânicos.

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Como saber qual etapa o cabelo precisa?

Embora o cronograma capilar seja amplamente conhecido, nem sempre é necessário seguir as três etapas com a mesma frequência. A escolha depende do estado dos fios.

Cabelos ressecados, sem brilho e com toque áspero costumam responder melhor à hidratação .

. Quando o problema é excesso de frizz, falta de alinhamento e rigidez, a nutrição tende a ser a etapa mais indicada .

. Já fios elásticos, quebradiços ou danificados por descoloração e química geralmente precisam de reconstrução para recuperar resistência.

Observar como o cabelo reage após as lavagens e alternar os tratamentos conforme a necessidade costuma trazer resultados mais equilibrados do que utilizar sempre o mesmo tipo de máscara.

Marca também reformula linha de cuidados corporais

Imagem da linha de hidratantes corporais de 200ml - Divulgação/Skala Cosméticos

Além da novidade para os cabelos, a Skala reformulou sua linha de hidratantes corporais. Segundo a marca, as novas versões oferecem hidratação por até 72 horas, apresentam textura mais cremosa e rápida absorção.

As fragrâncias Rosas e Amêndoas, Lavanda, Flor de Algodão e Leite Vegetal e Açaí ganharam novas formulações, enquanto a linha passa a contar também com a opção Pitanga e Flor de Cerejeira, desenvolvida com extrato de pitanga e óleo de abacate.

Os lançamentos chegam ao mercado com identidade visual renovada e embalagens de 200 ml e 400 ml com válvula pump, reforçando a estratégia da Skala de ampliar seu portfólio tanto para os cuidados capilares quanto para a rotina diária de cuidados com a pele.

