Arroz nos cabelos? Entenda por que o ingrediente voltou a ser tendência

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O arroz voltou aos cuidados capilares e promete fios mais fortes e saudáveis! Entenda por que esse ingrediente virou tendência novamente!

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Os cuidados capilares passaram por uma transformação nos últimos anos com o avanço da skinification, tendência que leva para os cabelos ingredientes tradicionalmente usados no skincare.

A proposta é unir tecnologia e ativos de alta performance para tratar os fios de forma mais completa, indo além do resultado imediato.

Seguindo esse movimento, a Vult investe em fórmulas que combinam ingredientes reconhecidos no universo da beleza para oferecer hidratação, proteção e controle do frizz em uma rotina prática.

Aminoácido do arroz ganha destaque nos cuidados capilares

Entre os ativos que vêm se destacando está o aminoácido do arroz, ingrediente utilizado há séculos em rituais de beleza orientais.

Na cosmética moderna, ele é conhecido por auxiliar no alinhamento das cutículas, melhorar a aparência dos fios e proporcionar mais brilho e maciez.

Na linha Liso Profundo, a Vult combina esse ingrediente às fitoceramidas, promovendo uma rotina completa para cabelos lisos e alisados.

Linha Liso Profundo aposta em tecnologia contra o frizz

Com Tecnologia HD, sistema que reúne aminoácidos de alto poder reparador, a linha foi desenvolvida para cuidar dos fios desde a lavagem até a finalização.

O portfólio inclui shampoo, condicionador, máscara, creme defrizante e sérum antifrizz. Segundo a marca, os produtos ajudam a controlar o frizz, alinhar os fios e protegê-los da umidade, além de oferecer proteção térmica e ação reparadora.

Sérum Antifrizz é o destaque da linha

Sérum Antifrizz Spray de Blindagem - Divulgação

O principal lançamento é o Sérum Antifrizz Spray de Blindagem Liso Profundo, desenvolvido para criar uma barreira protetora nos fios, bloqueando a umidade por até 72 horas.

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Além de promover o alinhamento das cutículas e reduzir o frizz por até 24 horas, o produto oferece proteção térmica de até 230°C e filtro UV, tornando-se um aliado para a rotina diária.

Produtos da linha Liso Profundo

Shampoo Vult Cabelos Liso Profundo

Shampoo Vult Cabelos Liso Profundo - Divulgação

Responsável por limpar os fios sem comprometer o movimento natural do cabelo.

Condicionador Intensivo Vult Cabelos Liso Profundo

Condicionador Intensivo Vult - Divulgação

Promove hidratação, desembaraço e alinhamento dos fios.

Máscara Ultra-Alinhadora Vult Cabelos Liso Profundo

Máscara Ultra-Alinhadora Vult - Divulgação

Tratamento intensivo que potencializa o alinhamento e ajuda a reduzir o frizz.

Creme Defrizante Termoprotetor Vult Cabelos Liso Profundo

Creme Defrizante Termoprotetor Vult - Divulgação

Auxilia na proteção térmica de até 230°C e mantém os fios disciplinados por mais tempo.



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