4 cortes de cabelo que valorizam os traços do rosto e elevam a autoestima
Mais do que seguir tendências, escolher um corte que harmonize com o formato do rosto pode transformar o visual e valorizar a beleza natural.
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Um bom corte de cabelo pode ir muito além da estética. Quando escolhido de acordo com o efeito desejado, ele ajuda a equilibrar proporções, destacar características naturais e até transmitir mais confiança.
Não por acaso, muitos profissionais defendem que a transformação no visual também influencia a forma como a pessoa se percebe.
Alguns estilos se tornaram tendência justamente porque criam molduras ao redor do rosto, direcionando o olhar para regiões como os olhos, as maçãs do rosto e a mandíbula.
O resultado costuma ser um visual leve, moderno e cheio de personalidade, sem exigir mudanças radicais.
Se a ideia é renovar o visual sem abrir mão da versatilidade, alguns cortes merecem atenção por sua capacidade de valorizar diferentes formatos de rosto.
Conheça 4 cortes de cabelo que ajudam a destacar os traços naturais
1. Butterfly cut
O butterfly cut segue entre os cortes mais populares dos últimos anos graças às camadas longas e bem distribuídas. Nesse estilo, as camadas começam na altura do rosto, criando movimento ao redor das maçãs do rosto e da mandíbula.
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Esse efeito ajuda a suavizar as linhas faciais sem esconder os contornos naturais. Além de manter o comprimento, o corte proporciona leveza e volume, sendo uma boa opção para quem deseja renovar o visual sem mudanças muito drásticas.
2. Curtain bangs com camadas longas
A combinação da franja cortina com camadas longas continua em alta por sua capacidade de emoldurar o rosto de maneira delicada. A abertura central da franja direciona o olhar para os olhos e cria uma aparência equilibrada.
As camadas complementam o efeito ao dar movimento aos fios, tornando o penteado mais leve e versátil. O resultado costuma transmitir naturalidade e elegância, funcionando bem em diferentes texturas de cabelo.
3. French bob
O French bob é um clássico que ganhou nova popularidade por unir sofisticação e praticidade. Com comprimento na altura do queixo, ele chama atenção para os olhos, as maçãs do rosto e a linha da mandíbula.
O corte cria uma moldura marcante para o rosto e transmite personalidade sem perder a delicadeza. Dependendo da finalização, pode assumir uma proposta mais polida ou despojada, adaptando-se a diferentes estilos.
4. Bixie cut
Misturando elementos do pixie e do bob, o bixie cut oferece volume estratégico principalmente no topo da cabeça e nas laterais do rosto. Esse equilíbrio destaca os traços faciais e cria um visual contemporâneo.
Além da praticidade na rotina, o corte transmite uma imagem de confiança e autenticidade. É uma alternativa para quem deseja um comprimento mais curto sem abrir mão da leveza e do movimento.