fechar
Cabelo | Notícia

Do loiro de Elle Woods ao visual de Haaland: especialista explica como manter os fios saudáveis e brilhantes

Com o retorno de Legalmente Loira e o cabelo de Erling Haaland em alta, especialista explica por que cabelos loiros exigem uma rotina de cuidados

Por Bianca Tavares Publicado em 07/07/2026 às 9:21
Imagem de uma montagem com a personagem da s&eacute;rie Elle Woods e do jogador Erling Haaland
Imagem de uma montagem com a personagem da série Elle Woods e do jogador Erling Haaland - Reprodução/Prime Video/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O loiro está em todo lugar! De um lado, a nova série inspirada em Legalmente Loira reacende o fascínio pelo visual de Elle Woods, personagem que transformou os fios dourados em uma de suas principais marcas. 

Do outro temos o atacante Erling Haaland, que segue chamando atenção dentro e fora dos gramados com o longo e bem cuidado loiro, que já virou parte da sua identidade.

Mesmo que os dois tenham estilos muito diferentes, ambos representam uma tendência que permanece em alta: o loiro ainda é uma das cores mais desejadas, mas também está entre as que exigem mais cuidados para manter brilho, maciez e resistência.

Por que cabelos loiros precisam de mais cuidados?

Reprodução/Prime Video
Imagem da série Legalmente Loira - Reprodução/Prime Video

Melissa Schlukebier, embaixadora da TRUSS, explica que os cabelos loiros passam por processos químicos que tornam a fibra capilar mais sensível, especialmente os descoloridos.

Durante a descoloração, as cutículas dos fios são abertas, provocando perda de componentes importantes da estrutura capilar. Como consequência, o cabelo pode ficar mais resseacado, quebradiço, opaco e perder elasticidade.

"O loiro é um dos serviços mais técnicos que existem. Envolve diagnóstico do fio, teste de resistência, proteção da fibra, controle de fundo de clareamento, tonalização… É um processo longo, muitas vezes feito em etapas, com produtos específicos e de alta tecnologia para preservar a saúde do cabelo. Além disso, exige experiência do profissional, pois qualquer erro pode comprometer a integridade do fio. Esse nível de cuidado e especialização naturalmente encarece o serviço", afirma Melissa Schlukebier.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como cuidar corretamente?

O segredo é manter uma rotina com diferentes etapas de tratamento. A limpeza deve ser feita exclusivamente com shampoo específicos para cabelos loiros, capazes de remover impurezas sem retirar a hidratação natural dos fios. 

Já as máscaras de tratamento ajudam a recuperar brilho, força e maciez, ideal para combater os efeitos negativos depois de processos como descoloração, luzes ou mechas.

Para controlar a oxidação dos fios, é importante lembrar que a exposição ao sol, uso frequente de ferramentas térmicas, água quente e resíduos minerais podem alterar o tom do loiro, deixando o cabelo amarelado ou sem brilho.

Priorize produtos com ação antioxidante ajudam a preservar a cor e proteger a fibra capilar, indo além da tradicional matização. Quem busca um visual inspirado em Elle Woods pode investir em produtos que entreguem brilho e alinhamento dos fios.

Já quem tem cabelos longos e expostos ao sol, suor e lavagens frequentes, como acontece com atletas, deve priorizar proteção térmica, fortalecimento da fibra e redução da quebra. Tudo isso exige planejamento, mas não quer dizer que o loiro seja inacessível.

"O loiro exige, sim, mais manutenção do que outras cores, porque envolve retoques, tratamentos frequentes e uma rotina de cuidados em casa. Mas eu não diria que é inacessível, ele só precisa ser planejado. Hoje conseguimos adaptar a técnica ao estilo de vida e ao orçamento de cada cliente, criando loiros mais estratégicos, com raiz esfumada, intervalo maiores entre retoques e foco total na saúde do fio."

Além de reforçar a importância dos cuidados diários. "Linhas específicas para loiros, como a Blond Revolution, de TRUSS, ajudam a manter o tom bonito, a ação antioxidante ajuda a prevenir o amarelado, preservar o brilho e tratar a fibra ao mesmo tempo, o que prolonga o resultado do salão tanto na cor quanto na textura do fio. No fim, o que encarece não é só a cor, mas o compromisso com qualidade e manutenção. Quando existe esse alinhamento, o loiro se torna muito mais possível e sustentável."

Produtos indicados para cabelos loiros 

A especialista indica algumas opções indicadas para manter a cor e tratar os fios:

  1. TRUSS Shampoo Antioxidante Blond Revolution, que ajuda a remover impurezas e prevenir o amarelamento.
  2. Moroccanoil Treatment Purple, óleo capilar com pigmentos violetas que neutralizam tons amarelados e reduzem o frizz.
  3. Máscara Capilar Aromacologia Reparação Intensiva, da L'Occitane en Provence, voltada para reparação profunda e proteção da cor.
  4. Sérum Calmante Capilar Patauá+, da L'Occitane au Brésil, desenvolvido para hidratar e acalmar o couro cabeludo.
  5. Combo Matizador Meu Liso, da Salon Line, formado por shampoo, condicionador e máscara que ajudam a neutralizar reflexos amarelados enquanto hidratam os fios.

Independentemente do estilo escolhido, especialistas reforçam que o segredo para um loiro bonito vai além da coloração. Uma rotina consistente de hidratação, nutrição e proteção é fundamental para preservar a saúde da fibra capilar e prolongar o resultado conquistado no salão.

Leia também

Dia Mundial do Chocolate inspira maquiagem, perfumes e cosméticos em tons de marrom
PRODUTOS DE BELEZA

Dia Mundial do Chocolate inspira maquiagem, perfumes e cosméticos em tons de marrom
Dia do Chocolate: perfumes, maquiagem e esmaltes inspirados no doce fazem sucesso na beleza
Chocolate

Dia do Chocolate: perfumes, maquiagem e esmaltes inspirados no doce fazem sucesso na beleza

Compartilhe

Tags