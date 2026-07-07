Do loiro de Elle Woods ao visual de Haaland: especialista explica como manter os fios saudáveis e brilhantes

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Com o retorno de Legalmente Loira e o cabelo de Erling Haaland em alta, especialista explica por que cabelos loiros exigem uma rotina de cuidados

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O loiro está em todo lugar! De um lado, a nova série inspirada em Legalmente Loira reacende o fascínio pelo visual de Elle Woods, personagem que transformou os fios dourados em uma de suas principais marcas.

Do outro temos o atacante Erling Haaland, que segue chamando atenção dentro e fora dos gramados com o longo e bem cuidado loiro, que já virou parte da sua identidade.

Mesmo que os dois tenham estilos muito diferentes, ambos representam uma tendência que permanece em alta: o loiro ainda é uma das cores mais desejadas, mas também está entre as que exigem mais cuidados para manter brilho, maciez e resistência.

Por que cabelos loiros precisam de mais cuidados?

Imagem da série Legalmente Loira - Reprodução/Prime Video

Melissa Schlukebier, embaixadora da TRUSS, explica que os cabelos loiros passam por processos químicos que tornam a fibra capilar mais sensível, especialmente os descoloridos.

Durante a descoloração, as cutículas dos fios são abertas, provocando perda de componentes importantes da estrutura capilar. Como consequência, o cabelo pode ficar mais resseacado, quebradiço, opaco e perder elasticidade.

"O loiro é um dos serviços mais técnicos que existem. Envolve diagnóstico do fio, teste de resistência, proteção da fibra, controle de fundo de clareamento, tonalização… É um processo longo, muitas vezes feito em etapas, com produtos específicos e de alta tecnologia para preservar a saúde do cabelo. Além disso, exige experiência do profissional, pois qualquer erro pode comprometer a integridade do fio. Esse nível de cuidado e especialização naturalmente encarece o serviço", afirma Melissa Schlukebier.

Como cuidar corretamente?

O segredo é manter uma rotina com diferentes etapas de tratamento. A limpeza deve ser feita exclusivamente com shampoo específicos para cabelos loiros, capazes de remover impurezas sem retirar a hidratação natural dos fios.

Já as máscaras de tratamento ajudam a recuperar brilho, força e maciez, ideal para combater os efeitos negativos depois de processos como descoloração, luzes ou mechas.

Para controlar a oxidação dos fios, é importante lembrar que a exposição ao sol, uso frequente de ferramentas térmicas, água quente e resíduos minerais podem alterar o tom do loiro, deixando o cabelo amarelado ou sem brilho.

Priorize produtos com ação antioxidante ajudam a preservar a cor e proteger a fibra capilar, indo além da tradicional matização. Quem busca um visual inspirado em Elle Woods pode investir em produtos que entreguem brilho e alinhamento dos fios.

Já quem tem cabelos longos e expostos ao sol, suor e lavagens frequentes, como acontece com atletas, deve priorizar proteção térmica, fortalecimento da fibra e redução da quebra. Tudo isso exige planejamento, mas não quer dizer que o loiro seja inacessível.

"O loiro exige, sim, mais manutenção do que outras cores, porque envolve retoques, tratamentos frequentes e uma rotina de cuidados em casa. Mas eu não diria que é inacessível, ele só precisa ser planejado. Hoje conseguimos adaptar a técnica ao estilo de vida e ao orçamento de cada cliente, criando loiros mais estratégicos, com raiz esfumada, intervalo maiores entre retoques e foco total na saúde do fio."

Além de reforçar a importância dos cuidados diários. "Linhas específicas para loiros, como a Blond Revolution, de TRUSS, ajudam a manter o tom bonito, a ação antioxidante ajuda a prevenir o amarelado, preservar o brilho e tratar a fibra ao mesmo tempo, o que prolonga o resultado do salão tanto na cor quanto na textura do fio. No fim, o que encarece não é só a cor, mas o compromisso com qualidade e manutenção. Quando existe esse alinhamento, o loiro se torna muito mais possível e sustentável."

Produtos indicados para cabelos loiros

A especialista indica algumas opções indicadas para manter a cor e tratar os fios:

TRUSS Shampoo Antioxidante Blond Revolution, que ajuda a remover impurezas e prevenir o amarelamento. Moroccanoil Treatment Purple, óleo capilar com pigmentos violetas que neutralizam tons amarelados e reduzem o frizz. Máscara Capilar Aromacologia Reparação Intensiva, da L'Occitane en Provence, voltada para reparação profunda e proteção da cor. Sérum Calmante Capilar Patauá+, da L'Occitane au Brésil, desenvolvido para hidratar e acalmar o couro cabeludo. Combo Matizador Meu Liso, da Salon Line, formado por shampoo, condicionador e máscara que ajudam a neutralizar reflexos amarelados enquanto hidratam os fios.

Independentemente do estilo escolhido, especialistas reforçam que o segredo para um loiro bonito vai além da coloração. Uma rotina consistente de hidratação, nutrição e proteção é fundamental para preservar a saúde da fibra capilar e prolongar o resultado conquistado no salão.