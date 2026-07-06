4 máscaras de hidratação intensa para cabelos cacheados
Recupere a maciez dos fios com 4 máscaras de hidratação para cabelos cacheados que ajudam a combater o ressecamento e realçar a definição dos cachos!
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Os cabelos cacheados costumam precisar de uma dose extra de hidratação para permanecerem macios, definidos e com brilho.
Devido ao formato em espiral dos fios, a oleosidade natural do couro cabeludo encontra mais dificuldade para chegar às pontas, favorecendo o ressecamento, o frizz e a perda de definição.
Por isso, incluir uma boa máscara de hidratação na rotina capilar é um dos passos mais importantes para manter os cachos saudáveis. Esses produtos ajudam a repor água e nutrientes, deixando os fios mais resistentes e fáceis de finalizar.
4 máscaras de hidratação que fazem sucesso entre quem tem cabelos cacheados
1. Lola Cosmetics - Dream Cream
A Dream Cream, da Lola Cosmetics, é uma das máscaras mais conhecidas para cabelos cacheados e crespos. Sua fórmula é rica em ingredientes hidratantes e nutritivos, ajudando a recuperar fios ressecados e sem brilho.
O produto promove maciez, reduz o frizz e facilita a definição dos cachos, além de ser indicado para cabelos que passaram por processos químicos.
2. Novex - Meus Cachos de Cinema
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A Meus Cachos de Cinema, da Novex, foi desenvolvida especialmente para devolver hidratação e elasticidade aos fios cacheados.
Sua fórmula ajuda a desembaraçar o cabelo com facilidade e proporciona cachos mais definidos e com movimento natural.
3. Salon Line - S.O.S Cachos Máscara Hidratante
A linha S.O.S Cachos, da Salon Line, é uma das preferidas de quem busca hidratação intensa sem pesar os fios.
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Dependendo da versão, a máscara conta com ingredientes como óleo de coco, manteiga de karité e aloe vera, que ajudam a nutrir profundamente os cabelos.
4. Wella Professionals - NutriCurls Mask
Para quem procura uma opção profissional, a NutriCurls Mask, da Wella Professionals, é uma excelente escolha.
A máscara oferece hidratação prolongada e ajuda a preservar a definição natural dos cachos sem deixar os fios pesados. Também contribui para aumentar a maciez e o brilho.
Como usar a máscara corretamente?
Para obter melhores resultados, siga alguns cuidados durante a aplicação:
- Lave os fios com shampoo antes da hidratação;
- Retire o excesso de água com uma toalha;
- Aplique a máscara apenas no comprimento e nas pontas;
- Enluve mecha por mecha para facilitar a absorção;
- Respeite o tempo indicado pelo fabricante;
- Finalize com condicionador, se recomendado pela rotina de cuidados.
Com que frequência hidratar cabelos cacheados?
A frequência varia conforme o nível de ressecamento dos fios, mas, de forma geral:
- Cabelos pouco ressecados: uma vez por semana;
- Cabelos secos ou com química: duas vezes por semana;
- Cabelos muito danificados: seguir um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução.
Manter uma rotina consistente faz toda a diferença para a saúde dos cachos.
Como potencializar a hidratação?
Além da máscara, alguns hábitos ajudam a manter os fios hidratados por mais tempo:
- Evite lavar o cabelo com água muito quente;
- Utilize creme para pentear ou leave-in após a lavagem;
- Faça umectações com óleos vegetais quando necessário;
- Durma com fronha ou touca de cetim para reduzir o frizz;
- Evite o uso excessivo de ferramentas de calor.
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