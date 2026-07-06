4 máscaras de hidratação intensa para cabelos cacheados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Recupere a maciez dos fios com 4 máscaras de hidratação para cabelos cacheados que ajudam a combater o ressecamento e realçar a definição dos cachos!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os cabelos cacheados costumam precisar de uma dose extra de hidratação para permanecerem macios, definidos e com brilho.

Devido ao formato em espiral dos fios, a oleosidade natural do couro cabeludo encontra mais dificuldade para chegar às pontas, favorecendo o ressecamento, o frizz e a perda de definição.

Por isso, incluir uma boa máscara de hidratação na rotina capilar é um dos passos mais importantes para manter os cachos saudáveis. Esses produtos ajudam a repor água e nutrientes, deixando os fios mais resistentes e fáceis de finalizar.

4 máscaras de hidratação que fazem sucesso entre quem tem cabelos cacheados

1. Lola Cosmetics - Dream Cream

A Dream Cream, da Lola Cosmetics, é uma das máscaras mais conhecidas para cabelos cacheados e crespos. Sua fórmula é rica em ingredientes hidratantes e nutritivos, ajudando a recuperar fios ressecados e sem brilho.

O produto promove maciez, reduz o frizz e facilita a definição dos cachos, além de ser indicado para cabelos que passaram por processos químicos.

2. Novex - Meus Cachos de Cinema

A Meus Cachos de Cinema, da Novex, foi desenvolvida especialmente para devolver hidratação e elasticidade aos fios cacheados.

Sua fórmula ajuda a desembaraçar o cabelo com facilidade e proporciona cachos mais definidos e com movimento natural.

3. Salon Line - S.O.S Cachos Máscara Hidratante

A linha S.O.S Cachos, da Salon Line, é uma das preferidas de quem busca hidratação intensa sem pesar os fios.

LEIA TAMBÉM: 4 shampoos para cabelos cacheados que ajudam a controlar o ressecamento

Dependendo da versão, a máscara conta com ingredientes como óleo de coco, manteiga de karité e aloe vera, que ajudam a nutrir profundamente os cabelos.

4. Wella Professionals - NutriCurls Mask

Para quem procura uma opção profissional, a NutriCurls Mask, da Wella Professionals, é uma excelente escolha.

A máscara oferece hidratação prolongada e ajuda a preservar a definição natural dos cachos sem deixar os fios pesados. Também contribui para aumentar a maciez e o brilho.

Como usar a máscara corretamente?

Para obter melhores resultados, siga alguns cuidados durante a aplicação:

Lave os fios com shampoo antes da hidratação;

Retire o excesso de água com uma toalha;

Aplique a máscara apenas no comprimento e nas pontas;

Enluve mecha por mecha para facilitar a absorção;

Respeite o tempo indicado pelo fabricante;

Finalize com condicionador, se recomendado pela rotina de cuidados.

Com que frequência hidratar cabelos cacheados?

A frequência varia conforme o nível de ressecamento dos fios, mas, de forma geral:

Cabelos pouco ressecados: uma vez por semana;

Cabelos secos ou com química: duas vezes por semana;

Cabelos muito danificados: seguir um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução.

Manter uma rotina consistente faz toda a diferença para a saúde dos cachos.

Como potencializar a hidratação?

Além da máscara, alguns hábitos ajudam a manter os fios hidratados por mais tempo:

Evite lavar o cabelo com água muito quente;

Utilize creme para pentear ou leave-in após a lavagem;

Faça umectações com óleos vegetais quando necessário;

Durma com fronha ou touca de cetim para reduzir o frizz;

Evite o uso excessivo de ferramentas de calor.



Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

