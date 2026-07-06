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Cabelo | Notícia

4 máscaras de hidratação intensa para cabelos cacheados

Recupere a maciez dos fios com 4 máscaras de hidratação para cabelos cacheados que ajudam a combater o ressecamento e realçar a definição dos cachos!

Por Eduarda Barreto Publicado em 06/07/2026 às 16:25
Imagem de mulher hidratando os cachos
Imagem de mulher hidratando os cachos - Imagem gerada com apoio de Inteligência Artificial

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Os cabelos cacheados costumam precisar de uma dose extra de hidratação para permanecerem macios, definidos e com brilho.

Devido ao formato em espiral dos fios, a oleosidade natural do couro cabeludo encontra mais dificuldade para chegar às pontas, favorecendo o ressecamento, o frizz e a perda de definição.

Por isso, incluir uma boa máscara de hidratação na rotina capilar é um dos passos mais importantes para manter os cachos saudáveis. Esses produtos ajudam a repor água e nutrientes, deixando os fios mais resistentes e fáceis de finalizar.

4 máscaras de hidratação que fazem sucesso entre quem tem cabelos cacheados

1. Lola Cosmetics - Dream Cream

A Dream Cream, da Lola Cosmetics, é uma das máscaras mais conhecidas para cabelos cacheados e crespos. Sua fórmula é rica em ingredientes hidratantes e nutritivos, ajudando a recuperar fios ressecados e sem brilho.

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O produto promove maciez, reduz o frizz e facilita a definição dos cachos, além de ser indicado para cabelos que passaram por processos químicos.

2. Novex - Meus Cachos de Cinema

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A Meus Cachos de Cinema, da Novex, foi desenvolvida especialmente para devolver hidratação e elasticidade aos fios cacheados.

Sua fórmula ajuda a desembaraçar o cabelo com facilidade e proporciona cachos mais definidos e com movimento natural.

3. Salon Line - S.O.S Cachos Máscara Hidratante

A linha S.O.S Cachos, da Salon Line, é uma das preferidas de quem busca hidratação intensa sem pesar os fios.

LEIA TAMBÉM: 4 shampoos para cabelos cacheados que ajudam a controlar o ressecamento

Dependendo da versão, a máscara conta com ingredientes como óleo de coco, manteiga de karité e aloe vera, que ajudam a nutrir profundamente os cabelos.

4. Wella Professionals - NutriCurls Mask

Para quem procura uma opção profissional, a NutriCurls Mask, da Wella Professionals, é uma excelente escolha.

A máscara oferece hidratação prolongada e ajuda a preservar a definição natural dos cachos sem deixar os fios pesados. Também contribui para aumentar a maciez e o brilho.

Como usar a máscara corretamente?

Para obter melhores resultados, siga alguns cuidados durante a aplicação:

  • Lave os fios com shampoo antes da hidratação;
  • Retire o excesso de água com uma toalha;
  • Aplique a máscara apenas no comprimento e nas pontas;
  • Enluve mecha por mecha para facilitar a absorção;
  • Respeite o tempo indicado pelo fabricante;
  • Finalize com condicionador, se recomendado pela rotina de cuidados.

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Com que frequência hidratar cabelos cacheados?

A frequência varia conforme o nível de ressecamento dos fios, mas, de forma geral:

  • Cabelos pouco ressecados: uma vez por semana;
  • Cabelos secos ou com química: duas vezes por semana;
  • Cabelos muito danificados: seguir um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução.

Manter uma rotina consistente faz toda a diferença para a saúde dos cachos.

Como potencializar a hidratação?

Além da máscara, alguns hábitos ajudam a manter os fios hidratados por mais tempo:

  • Evite lavar o cabelo com água muito quente;
  • Utilize creme para pentear ou leave-in após a lavagem;
  • Faça umectações com óleos vegetais quando necessário;
  • Durma com fronha ou touca de cetim para reduzir o frizz;
  • Evite o uso excessivo de ferramentas de calor.

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