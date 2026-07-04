Cabelo cacheado sem frizz: 3 truques de salão que você pode fazer em casa
Acabe com o frizz sem sair de casa! Conheça 3 truques usados em salão que ajudam a deixar o cabelo cacheado mais definido, hidratado e bonito!
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Quem tem cabelo cacheado sabe que o frizz faz parte da rotina, principalmente em dias úmidos ou durante o inverno.
Embora seja um processo natural dos fios, alguns cuidados podem ajudar a controlar os arrepiados e deixar os cachos mais definidos, hidratados e brilhantes.
A boa notícia é que muitos dos truques utilizados nos salões de beleza podem ser reproduzidos em casa com produtos acessíveis e pequenas mudanças na rotina capilar.
A combinação de hidratação, finalização correta e proteção dos fios faz toda a diferença no resultado.
3 técnicas simples que ajudam a reduzir o frizz e realçar a beleza dos cabelos cacheados
1. Finalize os fios ainda bem úmidos
Um dos segredos dos profissionais é nunca esperar o cabelo secar completamente para aplicar os finalizadores.
Com os fios ainda úmidos, o creme para pentear ou leave-in é distribuído de forma mais uniforme, ajudando a selar a hidratação e definir melhor os cachos.
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Depois de aplicar o produto, faça movimentos de "amassar" os fios de baixo para cima (conhecidos como scrunch), estimulando a formação dos cachos.
Por que funciona?
- Reduz o frizz;
- Melhora a definição;
- Mantém a hidratação por mais tempo;
- Proporciona mais brilho aos fios.
2. Aposte na técnica da fitagem
Muito utilizada nos salões, a fitagem consiste em separar o cabelo em pequenas mechas e distribuir o creme de pentear de maneira uniforme.
Depois, basta deslizar os dedos pelas mechas formando "fitas" antes de amassar os cachos. Essa técnica ajuda a alinhar os fios, diminuir o volume excessivo e controlar os arrepiados.
Benefícios da fitagem:
- Cachos mais definidos;
- Menos frizz;
- Volume equilibrado;
- Maior durabilidade da finalização.
3. Durma com uma fronha de cetim ou use touca de cetim
Grande parte do frizz aparece durante a noite por causa do atrito entre o cabelo e a fronha de algodão.
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Trocar a fronha por uma versão de cetim, ou utilizar uma touca desse material, ajuda a preservar a definição dos cachos e reduz significativamente o ressecamento. Além disso, o cetim contribui para manter os fios alinhados por mais tempo.
Vantagens:
- Menos atrito;
- Redução do frizz ao acordar;
- Cachos mais preservados;
- Menor quebra dos fios.
Outros hábitos que ajudam a controlar o frizz
Além dessas técnicas, algumas mudanças simples podem fazer bastante diferença:
- Evite lavar o cabelo com água muito quente;
- Faça hidratações semanais;
- Utilize óleos capilares para selar as pontas;
- Não esfregue o cabelo com a toalha, prefira uma camiseta de algodão ou toalha de microfibra;
- Evite mexer nos cachos enquanto eles secam.
O frizz pode ser eliminado completamente?
Não. O frizz é uma característica natural do cabelo, especialmente dos fios cacheados e crespos.
O objetivo dos cuidados não é eliminá-lo totalmente, mas reduzir o excesso e manter os fios mais saudáveis, hidratados e definidos. Quanto mais hidratado estiver o cabelo, menor tende a ser o frizz.
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