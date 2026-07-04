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Cabelo | Notícia

Cabelo cacheado sem frizz: 3 truques de salão que você pode fazer em casa

Acabe com o frizz sem sair de casa! Conheça 3 truques usados em salão que ajudam a deixar o cabelo cacheado mais definido, hidratado e bonito!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/07/2026 às 13:47
Imagem de uma mulher hidratando seus cachos
Imagem de uma mulher hidratando seus cachos - Freepik

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Quem tem cabelo cacheado sabe que o frizz faz parte da rotina, principalmente em dias úmidos ou durante o inverno.

Embora seja um processo natural dos fios, alguns cuidados podem ajudar a controlar os arrepiados e deixar os cachos mais definidos, hidratados e brilhantes.

A boa notícia é que muitos dos truques utilizados nos salões de beleza podem ser reproduzidos em casa com produtos acessíveis e pequenas mudanças na rotina capilar.

A combinação de hidratação, finalização correta e proteção dos fios faz toda a diferença no resultado.

3 técnicas simples que ajudam a reduzir o frizz e realçar a beleza dos cabelos cacheados

1. Finalize os fios ainda bem úmidos

Um dos segredos dos profissionais é nunca esperar o cabelo secar completamente para aplicar os finalizadores.

Com os fios ainda úmidos, o creme para pentear ou leave-in é distribuído de forma mais uniforme, ajudando a selar a hidratação e definir melhor os cachos.

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Depois de aplicar o produto, faça movimentos de "amassar" os fios de baixo para cima (conhecidos como scrunch), estimulando a formação dos cachos.

Por que funciona?

  • Reduz o frizz;
  • Melhora a definição;
  • Mantém a hidratação por mais tempo;
  • Proporciona mais brilho aos fios.

2. Aposte na técnica da fitagem

Muito utilizada nos salões, a fitagem consiste em separar o cabelo em pequenas mechas e distribuir o creme de pentear de maneira uniforme.

Depois, basta deslizar os dedos pelas mechas formando "fitas" antes de amassar os cachos. Essa técnica ajuda a alinhar os fios, diminuir o volume excessivo e controlar os arrepiados.

Benefícios da fitagem:

  • Cachos mais definidos;
  • Menos frizz;
  • Volume equilibrado;
  • Maior durabilidade da finalização.

3. Durma com uma fronha de cetim ou use touca de cetim

Grande parte do frizz aparece durante a noite por causa do atrito entre o cabelo e a fronha de algodão.

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Trocar a fronha por uma versão de cetim, ou utilizar uma touca desse material, ajuda a preservar a definição dos cachos e reduz significativamente o ressecamento. Além disso, o cetim contribui para manter os fios alinhados por mais tempo.

Vantagens:

  • Menos atrito;
  • Redução do frizz ao acordar;
  • Cachos mais preservados;
  • Menor quebra dos fios.

Outros hábitos que ajudam a controlar o frizz

Além dessas técnicas, algumas mudanças simples podem fazer bastante diferença:

  • Evite lavar o cabelo com água muito quente;
  • Faça hidratações semanais;
  • Utilize óleos capilares para selar as pontas;
  • Não esfregue o cabelo com a toalha, prefira uma camiseta de algodão ou toalha de microfibra;
  • Evite mexer nos cachos enquanto eles secam.

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O frizz pode ser eliminado completamente?

Não. O frizz é uma característica natural do cabelo, especialmente dos fios cacheados e crespos.

O objetivo dos cuidados não é eliminá-lo totalmente, mas reduzir o excesso e manter os fios mais saudáveis, hidratados e definidos. Quanto mais hidratado estiver o cabelo, menor tende a ser o frizz.

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