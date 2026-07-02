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Cabelo | Notícia

Receita com babosa viraliza por deixar o cabelo com aparência mais brilhante

O ingrediente natural ganha força entre entusiastas de beleza que buscam hidratação profunda e brilho extremo sem gastar muito

Por Bianca Tavares Publicado em 02/07/2026 às 9:34 | Atualizado em 02/07/2026 às 11:06
Imagem de um pote com babosa no meio de pedaços da planta
Imagem de um pote com babosa no meio de pedaços da planta - Magnific

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Uma nova onda de cuidados capilares caseiros tomou conta das redes sociais. Vídeos demonstrando o antes e depois de uma receita simples utilizando a Aloe vera, popularmente conhecida como babosa, acumulam milhões de visualizações e curtidas.

Prometendo o cobiçado "efeito espelho", quando o cabelo fica tão alinhado e hidratado que reflete a luz intensamente, a mistura virou febre entre quem busca fios radiantes sem precisar recorrer a tratamentos químicos caros em salões.

O sucesso da receita reside na facilidade de preparo e no apelo natural. A babosa, uma planta de fácil cultivo e muito comum nos quintais brasileiros, é historicamente conhecida por suas propriedades medicinais, mas agora consolida seu status de estrela no cronograma capilar de rotina dos internautas.

O segredo por trás do brilho

O gel transparente extraído de dentro das folhas da babosa é rico em vitaminas (como A, C, E, B1, B2, B3, B6 e B12), minerais, aminoácidos e enzimas. Quando aplicado nos fios, esse poderoso coquetel de nutrientes atua selando as cutículas capilares, retendo a umidade natural por muito mais tempo.

A alta concentração de água e polissacarídeos da planta limpa o couro cabeludo de forma suave, fortalece o bulbo e elimina o aspecto opaco do cabelo ressecado. O resultado prático que conquistou a internet é um cabelo com menos frizz, balanço natural e uma aparência visivelmente mais saudável logo após a primeira aplicação.

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Como fazer a receita que viralizou

A versão mais compartilhada e elogiada pelos usuários combina o poder nutritivo da planta com a máscara de hidratação de uso diário.

Ingredientes:

  • 1 folha de babosa média
  • 2 colheres de sopa da sua máscara de hidratação capilar favorita
  • 1 colher de chá de óleo vegetal (opcional, como óleo de coco ou de argan, para potencializar o brilho)

Modo de preparo e aplicação:

Extração segura: Corte as laterais da folha da babosa para remover os espinhos. Deixe a folha em pé em um recipiente por cerca de 20 minutos para escorrer a aloína (uma seiva amarelada e de cheiro forte que pode causar irritação na pele).

Preparo do gel: Descasque a folha e, com o auxílio de uma colher, retire toda a polpa transparente. Bata essa polpa no liquidificador ou passe por uma peneira fina até obter um gel totalmente líquido e sem pedaços.

Em um recipiente plástico, misture o gel obtido com as duas colheres da máscara capilar e o óleo vegetal até formar um creme homogêneo.

Aplicação: Lave os cabelos apenas com o shampoo de sua preferência. Remova o excesso de água com uma toalha e aplique a mistura mecha por mecha, enluvando bem os fios do comprimento até as pontas (evite passar diretamente na raiz se o seu cabelo for muito oleoso). Deixe agir por 20 a 30 minutos sob uma touca plástica.

Finalização: Enxágue abundantemente com água fria ou morna para remover todo o produto e finalize com o condicionador para selar as cutículas. Seque como de costume.

Atenção: Embora seja um ingrediente natural, especialistas recomendam realizar um teste de toque no antebraço antes de aplicar a mistura em todo o cabelo, garantindo que você não tem alergia à planta. O uso da receita é indicado para uma frequência de uma vez por semana ou a cada quinze dias, dependendo do nível de ressecamento dos fios.

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