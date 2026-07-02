Oh My! Brazil apresenta coleção ‘Brazilian Mania’ inspirada na diversidade dos cabelos brasileiros

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A finalização ganha ainda mais protagonismo com lançamentos que prometem unir proteção, hidratação e controle do frizz para diferentes tipos de cabelo

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Os cuidados com os cabelos já não terminam mais só na lavagem.

Nos últimos anos, a etapa de finalização passou a ocupar um papel importante na rotina capilar, impulsionada por produtos desenvolvidos para atender diferentes texturas, curvaturas e necessidades específicas dos fios.

De olho nesse movimento, a Oh My! Brazil amplia a linha Brazilian Mania com uma coleção de quatro finalizadores inspirados na diversidade dos cabelos brasileiros.

A proposta é combinar tecnologia cosmética, ativos da biodiversidade nacional e proteção para oferecer soluções direcionadas a diferentes perfis capilares, do liso ao crespo, incluindo cabelos naturais e quimicamente tratados.

Conheça os novos finalizadores da Oh My! Brazil para cachos, cabelos com química e mais

Imagem da coleção de finalizadores da linha Brazilian Mania - Divulgação/Oh My! Brazil

A nova coleção reforça uma tendência crescente no mercado: produtos cada vez mais específicos para a etapa de finalização, que ajudam a controlar o frizz, proteger os fios e facilitar o styling diário.

Entre os lançamentos está o Sérum Tropical Fruits , formulado com banana, manga e maracujá. O produto promete brilho, ação antifrizz e proteção solar, além de ajudar a selar os fios e proporcionar acabamento luminoso.

, formulado com banana, manga e maracujá. O produto promete brilho, ação antifrizz e proteção solar, além de ajudar a selar os fios e proporcionar acabamento luminoso. Para cabelos cacheados, o destaque é o Creme de Definição Coconut Curls , que reúne óleo de coco e pantenol para favorecer a definição com leveza. A fórmula conta com proteção térmica e solar, sendo indicada tanto para a secagem natural quanto para quem utiliza difusor.

, que reúne óleo de coco e pantenol para favorecer a definição com leveza. A fórmula conta com proteção térmica e solar, sendo indicada tanto para a secagem natural quanto para quem utiliza difusor. Já o Nutri Samba Finalizador Texturizador foi desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Com caju, pequi e óleo de castanha-do-pará, o produto busca realçar a textura natural dos fios, controlar o frizz e contribuir para maior durabilidade da finalização.

foi desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Com caju, pequi e óleo de castanha-do-pará, o produto busca realçar a textura natural dos fios, controlar o frizz e contribuir para maior durabilidade da finalização. Pensando nos cabelos quimicamente tratados, a marca apresenta o Amazon Secrets Fluido, enriquecido com extratos de açaí, cupuaçu e murumuru. A proposta é oferecer brilho, maciez e proteção contra agressões externas sem comprometer a leveza dos fios.

Biodiversidade brasileira inspira a nova fase da linha

Além de ampliar o portfólio, o lançamento reforça a identidade da Brazilian Mania, que utiliza ingredientes associados à biodiversidade nacional e aposta em fragrâncias de inspiração tropical.

"A proposta é levar para a rotina capilar não só ativos potentes e resultados visíveis, mas também toda a energia, diversidade e personalidade do Brasil", destaca Vitória Fantuzzi, do Marketing da Oh My! Brazil.

Com a chegada dos novos finalizadores, a marca acompanha uma demanda crescente por produtos personalizados, que respeitem diferentes curvaturas e necessidades capilares, transformando a finalização em uma etapa tão importante quanto a limpeza e o tratamento dos fios.



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