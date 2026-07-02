Mulheres acima dos 50 estão apostando nesses cortes para parecer até 10 anos mais jovens

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Saiba quais são os estilos de cabelo que trazem leveza, rejuvenescimento e praticidade, deixando o visual até 10 anos mais jovem

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Chegar aos 50 anos ou mais é sinônimo de maturidade, segurança e, cada vez mais, de reinvenção pessoal. No universo da beleza, essa transição tem se refletido diretamente nas escolhas capilares.

Longe dos antigos padrões que ditavam que mulheres maduras deveriam usar apenas fios curtos e tradicionais, uma nova tendência está dominando os salões: cortes estratégicos, modernos e texturizados que têm o poder de suavizar linhas de expressão e garantir uma aparência até 10 anos mais jovem.

O grande segredo não está em tentar esconder a idade, mas sim em emoldurar o rosto com leveza, movimento e linhas diagonais. O cabelo estático ou excessivamente reto tende a pesar nas feições, enquanto os cortes com camadas e franjas trazem um "efeito lifting" natural imediato.

Se você está pensando em renovar o visual para conquistar um aspecto mais fresco e dinâmico, confira os cortes que se tornaram os favoritos das mulheres acima dos 50 anos:

1. Shaggy Hair ou repicado em camadas

O movimento é o maior aliado da juventude. O corte repicado, com camadas sutis em diferentes alturas, desfaz a linha rígida do cabelo e distribui o volume de forma harmoniosa. Uma vertente muito procurada é o Shaggy Hair, que traz uma releitura moderna dos anos 70 e 80, com pontas desconectadas e fios desfiados. Ele é ideal para dar vida aos cabelos finos e minguados, uma queixa comum após a menopausa.

2. Bob Italiano e Lob (Long Bob) desestruturado

Para quem não abre mão do comprimento médio, o Long Bob (na altura dos ombros) com a base levemente desfiada continua sendo um clássico rejuvenescedor. A bola da vez, no entanto, é o Bob Italiano: um corte na altura do queixo ou um pouco abaixo, com pontas arredondadas e uma textura suave que abraça o maxilar. Ele traz elegância instantânea e alonga o pescoço, desviando a atenção das linhas do colo e da mandíbula.

3. Pixie moderno com franja alongada

O curtinho nunca sai de moda, mas o segredo para mantê-lo jovem é fugir do formato "capacete". O Pixie atual aposta em laterais desfiadas e um topo mais longo e volumoso. O grande truque aqui é a franja lateral e alongada, que corta a testa diagonalmente. Esse detalhe disfarça as linhas de expressão da testa e foca a atenção nos olhos e nas maçãs do rosto.

4. Curtain Bangs (Franja Cortina)

Se você ama o seu cabelo longo ou médio e não quer mexer no comprimento, a solução atende pelo nome de Curtain Bangs. Essa franja dividida ao meio, que emoldura o rosto como uma cortina, suaviza as têmporas e confere um ar jovial e romântico. Ela funciona como um contorno natural para o rosto, suavizando ângulos e trazendo um frescor imediato ao semblante.

Dica de especialista: Investir em cronogramas capilares focados em nutrição e usar protetores térmicos garante que o seu novo corte tenha o brilho e o balanço necessários para destacar a sua melhor versão.

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