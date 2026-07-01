Haskell amplia linha Se Curve com mousse que controla o frizz e modela cachos

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Cada cabelo tem suas necessidades e novo mousse da Haskell aposta em textura leve, definição prolongada e acabamento natural para valorizar os cachos.

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Os cabelos com curvaturas naturais continuam ganhando espaço nas rotinas de beleza, acompanhando uma mudança no comportamento de consumo: cada vez mais pessoas buscam produtos que respeitem a textura original dos fios e facilitem a finalização no dia a dia.

Dentro desse movimento, os finalizadores se tornaram peças importantes para quem deseja modelar ondas e cachos, controlar o frizz e manter o cabelo com aparência natural.

Pensando nessa demanda, a Haskell Cosméticos ampliou a linha Se Curve com o lançamento do Mousse Forma Cachos, novo produto voltado para cabelos ondulados, cacheados e crespos.

A novidade chega como uma alternativa para quem procura definição prolongada sem abrir mão de leveza e movimento.

Segundo a marca, o produto ajuda a manter os cachos definidos por até 72 horas, além de auxiliar no controle do frizz e na valorização da forma natural dos fios.

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Como funciona o Mousse Forma Cachos da Haskell?

Com textura leve e fórmula sem enxágue, o Mousse Forma Cachos foi desenvolvido para auxiliar na ativação e modelagem das curvaturas.

A proposta é oferecer definição sem deixar o cabelo rígido ou com aspecto pesado, características que costumam ser evitadas por quem prefere um acabamento mais solto e natural.

O produto pode ser usado em diferentes tipos de curvatura para uniformizar a textura dos fios e potencializar a finalização, especialmente para quem busca uma rotina prática e sem uso de ferramentas de calor.

“Acompanhamos de perto as transformações do mercado e entendemos que as consumidoras desejam produtos cada vez mais específicos para suas necessidades”, destaca Mayara Araújo, gerente de Marketing da Haskell Cosméticos.

Ela acrescenta: “O Mousse Forma Cachos nasce desse olhar atento para as curvas, unindo tecnologia, performance e ingredientes que valorizam a beleza natural dos fios”.

Óleo de linhaça e polímeros ajudam na definição dos fios

Imagem do Mousse Forma Cachos, da Haskell Cosméticos - Divulgação/Haskell Cosméticos

A fórmula do lançamento combina óleo de linhaça e polímeros de alta fixação.

O primeiro ingrediente é conhecido por suas propriedades nutritivas e hidratantes, enquanto os polímeros ajudam a criar uma película leve sobre os fios, contribuindo para a manutenção da forma dos cachos.

A combinação dos componentes foi pensada para entregar definição, brilho, maciez e controle do frizz, preservando o movimento natural do cabelo.

A proposta acompanha uma tendência crescente de finalizações que valorizam resultados mais flexíveis, em vez de fios completamente endurecidos.

Além disso, o produto é liberado para a técnica low poo, método de cuidados que evita alguns tipos de sulfatos mais agressivos na limpeza dos cabelos.

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Linha Se Curve ganha novo integrante para cuidados com cabelos texturizados

O Mousse Forma Cachos passa a integrar o portfólio da Se Curve, submarca da Haskell criada especialmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos.

Com o lançamento, a linha chega ao 13º produto, reunindo opções como shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento, óleos e diferentes finalizadores.

Entre os itens já disponíveis estão produtos voltados para hidratação, nutrição, transição capilar e definição dos fios, como o Curva & Cola, Goma Texturizadora, Creme Finalizador de Crespos e Modelador de Cachos.

O novo mousse já está disponível no e-commerce da Haskell Cosméticos, além de perfumarias e farmácias de todo o Brasil.

A novidade reforça uma tendência do mercado capilar: oferecer soluções cada vez mais específicas para diferentes texturas, acompanhando a diversidade dos cabelos brasileiros.

