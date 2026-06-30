Prohall desenvolve linha profissional para cabelos com curvatura

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Raízes & Vibes é a nova coleção da marca para fios ondulados, cacheados e crespos; criada para promover hidratação, definição e redução do frizz

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A Prohall Professional amplia seu portfólio com o lançamento da linha Raízes & Vibes, desenvolvida para atender às necessidades dos fios ondulados, cacheados e crespos.

Com qualidade profissional, a coleção reúne shampoo, condicionador, creme, óleo bifásico e outros produtos que acompanham todas as etapas da rotina capilar, da lavagem à finalização.

As fórmulas combinam ativos como óleo de tâmara, azeite de oliva, ácido hialurônico e a Tecnologia Adaptativa HNR, que atuam na hidratação, nutrição e proteção dos fios, promovendo definição das curvaturas, maciez, controle do frizz e desembaraço, além de contribuir para cabelos mais saudáveis e resistentes no dia a dia.

O lançamento acompanha um mercado em expansão. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Beleza Natural, em parceria com pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), cerca de 70% das brasileiras possuem cabelos com curvatura, incluindo ondulados, cacheados e crespos. Segundo o estudo, os fios ondulados representam a maior parcela da população (28%), seguidos pelos crespos (21%), cacheados (17%) e muito crespos (4%).

Os fios com curvatura apresentam características que exigem cuidados específicos. Devido ao formato curvo da fibra capilar, a oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo encontra maior dificuldade para se distribuir ao longo dos fios, deixando as pontas mais suscetíveis ao ressecamento. Por isso, os especialistas recomendam uma rotina que combine hidratação frequente e nutrição.

Pensando nesse cenário, a linha Raízes & Vibes foi desenvolvida para proporcionar hidratação duradoura, definição prolongada, elasticidade e controle do frizz, além de facilitar o desembaraço e ajudar a reduzir a quebra dos fios. A coleção oferece uma rotina completa de cuidados para quem busca manter os cabelos hidratados, definidos e com aspecto saudável no dia a dia.

"Os consumidores têm buscado produtos cada vez mais específicos para suas características capilares, e os fios com curvatura representam uma parcela significativa desse mercado. Com a linha Raízes & Vibes, desenvolvemos uma rotina completa que combina tecnologia, desempenho profissional e acessibilidade para atender às necessidades dos fios ondulados, cacheados e crespos", afirma Guilherme Ascencio, diretor de vendas da Prohall Professional.

Sérum Noturno Revitalizador de Curvas Orgânico, Óleo Bifásico Nutrição e Brilho Imediato Adaptativo, Mousse de Blindagem e Controle do Frizz, Kit Cuidado Diário Shampoo Condicionador e Máscara Cachos e Curvas da linha Raízes e Vibes - Divulgação/Prohall

Sérum Noturno Revitalizador de Curvas Orgânico 120ml - Raízes & Vibes

O Sérum Noturno Revitalizador de Curvas Raízes & Vibes promove hidratação e nutrição durante o período de descanso, ajudando a reduzir o frizz e o ressecamento. Sua fórmula reúne óleo de tâmara, azeite de oliva, ácido hialurônico, Wavemax e a Tecnologia Adaptativa HNR, deixando os fios mais macios, alinhados e definidos ao acordar.

Indicação: desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos, o sérum é indicado para quem busca um tratamento noturno que preserve a definição dos fios e facilite a rotina de cuidados no dia seguinte.

Óleo Bifásico Nutrição e Brilho Imediato Adaptativo 60ml - Raízes & Vibes

O Óleo Bifásico Nutrição e Brilho Imediato Raízes & Vibes combina fase aquosa hidratante e fase oleosa nutritiva para revitalizar as curvaturas ao longo do dia. Com óleo de tâmara, azeite de oliva, ácido hialurônico, vitamina E e a Tecnologia Adaptativa HNR, promove maciez, brilho e proteção contra o ressecamento sem pesar os fios.

Indicação: desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos, o óleo bifásico é indicado para quem busca nutrição leve, brilho imediato e controle do frizz sem comprometer o movimento natural dos fios.

Mousse de Blindagem e Controle do Frizz 150ml - Raízes & Vibes

O Mousse de Blindagem e Controle do Frizz Raízes & Vibes auxilia na formação e proteção das curvaturas, proporcionando definição leve a moderada sem pesar os fios. Sua fórmula combina óleo de tâmara, azeite de oliva, ácido hialurônico, Luviset, Aquaflex e a Tecnologia Adaptativa HNR, criando uma barreira contra a umidade e mantendo os cabelos alinhados, com brilho e movimento natural.

Indicação: desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos, o mousse é indicado para quem busca definição com movimento natural, controle do frizz e proteção contra a umidade ao longo do dia.

Kit Cuidado Diário Shampoo Condicionador e Máscara Cachos e Curvas 250g - Raízes & Vibes

O kit reúne uma rotina completa de limpeza, hidratação e tratamento. Com Tecnologia Adaptativa HNR, sua fórmula vegana combina óleo de tâmara, azeite de oliva, acido hialurônico, entre outros ativos. Os produtos são livre de parabenos e petrolatos e produtos promovem limpeza suave, reposição de hidratação e nutrição.

Indicação: Ideal para cabelos com curvatura que necessitam de hidratação, fortalecimento e controle do frizz, sem comprometer a leveza e o movimento natural.