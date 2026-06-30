4 shampoos para cabelos cacheados que ajudam a controlar o ressecamento
Dê adeus ao ressecamento dos fios com 4 shampoos ideais para cabelos cacheados que limpam sem agredir e ajudam a manter os cachos macios e definidos!
Clique aqui e escute a matéria
Os cabelos cacheados costumam exigir uma rotina de cuidados específica para manter a hidratação, a definição e o brilho dos fios.
Isso porque a curvatura dificulta que a oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo chegue até as pontas, tornando o ressecamento um dos problemas mais comuns para quem tem cachos.
A escolha do shampoo faz toda a diferença nesse processo. Além de limpar o couro cabeludo, um bom produto deve preservar a hidratação dos fios e conter ativos nutritivos que ajudam a reduzir o aspecto seco e sem vida.
Se você está em busca de opções para incluir na rotina de cuidados, confira quatro shampoos que se destacam por ajudar a controlar o ressecamento dos cabelos cacheados.
4 shampoos perfeitos para cabelos cacheados
1. Seda Boom Liberado Shampoo
Desenvolvido especialmente para cabelos cacheados, crespos e crespíssimos, o Seda Boom Liberado Shampoo possui uma fórmula suave, que limpa sem retirar excessivamente a oleosidade natural dos fios.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O produto conta com ingredientes hidratantes que ajudam a manter os cachos macios e preparados para as próximas etapas da rotina capilar.
2. Lola Cosmetics Meu Cacho Minha Vida Shampoo
Muito popular entre as cacheadas, o Meu Cacho Minha Vida, da Lola Cosmetics, é formulado para limpar suavemente enquanto combate o ressecamento.
LEIA TAMBÉM: 5 truques infalíveis para cuidar do cabelo cacheado na correria
Sua composição reúne ativos vegetais que auxiliam na nutrição dos fios, deixando os cachos mais macios, brilhantes e definidos.
3. Salon Line S.O.S Cachos Shampoo Hidratação
O S.O.S Cachos Shampoo Hidratação, da Salon Line, é enriquecido com ingredientes conhecidos por sua ação nutritiva, como óleo de coco e manteiga de karité, dependendo da versão.
Ele promove uma limpeza eficiente sem comprometer a hidratação, ajudando a recuperar cabelos ressecados.
4. Pantene Cachos Hidra-Vitaminados Shampoo
O Pantene Cachos Hidra-Vitaminados foi desenvolvido para oferecer limpeza equilibrada enquanto fortalece os fios.
Sua fórmula ajuda a manter a umidade natural do cabelo, reduzindo o aspecto áspero e favorecendo cachos mais saudáveis e com brilho.
Como evitar o ressecamento dos cabelos cacheados?
Além de escolher um bom shampoo, alguns hábitos ajudam a manter os fios hidratados durante todo o ano:
- Utilize condicionador após todas as lavagens;
- Faça hidratações semanais;
- Evite água muito quente no banho;
- Finalize os fios com creme para pentear ou leave-in;
- Proteja o cabelo do excesso de calor de secadores e chapinhas.
Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!