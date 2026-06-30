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Cabelo | Notícia

4 shampoos para cabelos cacheados que ajudam a controlar o ressecamento

Dê adeus ao ressecamento dos fios com 4 shampoos ideais para cabelos cacheados que limpam sem agredir e ajudam a manter os cachos macios e definidos!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/06/2026 às 15:32
Imagem de mulher lavando o cabelo
Imagem de mulher lavando o cabelo - Freepik

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Os cabelos cacheados costumam exigir uma rotina de cuidados específica para manter a hidratação, a definição e o brilho dos fios.

Isso porque a curvatura dificulta que a oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo chegue até as pontas, tornando o ressecamento um dos problemas mais comuns para quem tem cachos.

A escolha do shampoo faz toda a diferença nesse processo. Além de limpar o couro cabeludo, um bom produto deve preservar a hidratação dos fios e conter ativos nutritivos que ajudam a reduzir o aspecto seco e sem vida.

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Se você está em busca de opções para incluir na rotina de cuidados, confira quatro shampoos que se destacam por ajudar a controlar o ressecamento dos cabelos cacheados.

4 shampoos perfeitos para cabelos cacheados 

1. Seda Boom Liberado Shampoo

Desenvolvido especialmente para cabelos cacheados, crespos e crespíssimos, o Seda Boom Liberado Shampoo possui uma fórmula suave, que limpa sem retirar excessivamente a oleosidade natural dos fios.

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O produto conta com ingredientes hidratantes que ajudam a manter os cachos macios e preparados para as próximas etapas da rotina capilar.

2. Lola Cosmetics Meu Cacho Minha Vida Shampoo

Muito popular entre as cacheadas, o Meu Cacho Minha Vida, da Lola Cosmetics, é formulado para limpar suavemente enquanto combate o ressecamento.

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Sua composição reúne ativos vegetais que auxiliam na nutrição dos fios, deixando os cachos mais macios, brilhantes e definidos.

3. Salon Line S.O.S Cachos Shampoo Hidratação

O S.O.S Cachos Shampoo Hidratação, da Salon Line, é enriquecido com ingredientes conhecidos por sua ação nutritiva, como óleo de coco e manteiga de karité, dependendo da versão.

Ele promove uma limpeza eficiente sem comprometer a hidratação, ajudando a recuperar cabelos ressecados.

4. Pantene Cachos Hidra-Vitaminados Shampoo

O Pantene Cachos Hidra-Vitaminados foi desenvolvido para oferecer limpeza equilibrada enquanto fortalece os fios.

Sua fórmula ajuda a manter a umidade natural do cabelo, reduzindo o aspecto áspero e favorecendo cachos mais saudáveis e com brilho.

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Como evitar o ressecamento dos cabelos cacheados?

Além de escolher um bom shampoo, alguns hábitos ajudam a manter os fios hidratados durante todo o ano:

  • Utilize condicionador após todas as lavagens;
  • Faça hidratações semanais;
  • Evite água muito quente no banho;
  • Finalize os fios com creme para pentear ou leave-in;
  • Proteja o cabelo do excesso de calor de secadores e chapinhas.

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