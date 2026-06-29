Cabelo ralo? Estes cortes criam a ilusão de fios mais encorpados
A escolha da tesoura pode fazer mais diferença do que muitos produtos. Alguns cortes valorizam o volume natural e deixam os cabelos mais cheios
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Quem tem cabelo fino ou ralo conhece bem a situação. Basta prender os fios para o couro cabeludo ficar mais aparente. Na hora de fazer um penteado, o volume desaparece rapidamente e, muitas vezes, nem os finalizadores conseguem entregar o efeito desejado.
A boa notícia é que nem sempre a solução está em tratamentos caros. Em muitos casos, o corte certo já muda completamente a percepção dos fios.
A forma como o cabelo é distribuído, o comprimento e as camadas influenciam diretamente na sensação de densidade. Alguns estilos conseguem criar movimento e sustentação, fazendo o cabelo parecer naturalmente mais cheio.
Conheça os cortes que mais ajudam nesse efeito:
Bob reto
O bob continua entre os favoritos dos cabeleireiros por um motivo simples: ele concentra o peso nas pontas.
Como o comprimento costuma ficar entre o queixo e os ombros, os fios parecem mais densos e uniformes. O resultado é um cabelo com aparência mais encorpada, principalmente em quem tem fios lisos ou levemente ondulados.
Outra vantagem é a facilidade de finalização, já que o corte mantém o formato mesmo no dia a dia.
Long bob com camadas internas
Para quem não quer abrir mão do comprimento, o long bob continua sendo uma excelente alternativa.
O segredo está nas camadas internas, quase invisíveis, que criam movimento sem retirar peso das pontas.
Ao contrário das camadas muito marcadas, essa técnica evita o aspecto "ralo" e dá a impressão de que existe mais cabelo do que realmente há.
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Pixie alongado
Muita gente acredita que cabelos finos precisam ser mantidos longos, mas nem sempre isso funciona.
Quando os fios têm pouco volume, comprimentos muito grandes podem deixá-los ainda mais pesados e sem forma.
O pixie alongado valoriza a textura natural, cria altura no topo da cabeça e oferece uma sensação imediata de volume.
Além disso, é um corte prático para quem procura facilidade na rotina.
Chanel com base reta
O chanel clássico voltou repaginado e segue como uma das melhores escolhas para cabelos finos.
A base reta cria uma linha visual uniforme, fazendo as pontas parecerem mais grossas.
Quando combinado com uma risca levemente lateral, o corte ainda ajuda a criar volume na raiz, deixando o visual mais equilibrado.
Shag moderno
O shag ganhou uma versão mais suave nos últimos anos e funciona muito bem para quem possui fios ondulados ou levemente cacheados.
As camadas estratégicas distribuem melhor o volume e deixam o cabelo com aparência leve, sem perder densidade.
A proposta é criar movimento de forma natural, evitando aquele aspecto chapado que costuma incomodar quem tem cabelo ralo.
O corte faz diferença, mas alguns hábitos ajudam ainda mais
Escolher o corte certo é apenas uma parte do processo. Pequenas mudanças na rotina também podem valorizar o volume dos fios.
Secar o cabelo com a cabeça inclinada para baixo, alternar o lado da risca, usar produtos específicos para volume e evitar o excesso de óleos na raiz ajudam a potencializar o resultado.
O objetivo não é criar um cabelo completamente diferente, mas destacar o que os fios têm de melhor. Com o corte adequado, é possível conquistar uma aparência mais encorpada, leve e cheia de movimento sem precisar recorrer a mudanças radicais.