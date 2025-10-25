fechar
Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo que são tendência para mulheres com mais de 40 anos

Confira os cortes de cabelo que estão em alta e valorizam a beleza das mulheres com mais de 40 anos com estilo, elegância e um toque moderno.

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/10/2025 às 11:00
Imagem ilustrativa de figurina feminina de costas recebendo corte de cabelo.
Imagem ilustrativa de figurina feminina de costas recebendo corte de cabelo. - Foto: iStock

Clique aqui e escute a matéria

Com o passar dos anos, o cabelo ganha novas necessidades e o estilo pessoal se torna ainda mais refinado.

Para as mulheres com mais de 40, escolher um corte moderno e versátil é uma forma de valorizar a beleza natural, rejuvenescer o visual e, ao mesmo tempo, transmitir confiança e elegância.

Em 2025, os cortes que mais se destacam unem movimento, leveza e praticidade, características perfeitas para quem busca um look atualizado sem abrir mão do conforto.

Pensando nisso, reunimos 4 cortes de cabelo que são tendência entre mulheres com mais de 40 anos e que combinam beleza, modernidade e praticidade no dia a dia.

4 cortes de cabelo para mulheres com mais de 40 anos arrasarem

1. Long Bob ondulado

O long bob ondulado continua sendo um dos cortes mais desejados entre mulheres acima dos 40. Ele tem o comprimento na altura dos ombros, com base levemente repicada, o que ajuda a criar movimento e leveza nos fios.

As ondas suaves tornam o visual mais jovial e dinâmico, quebrando o ar rígido de um corte totalmente reto.

Além disso, o formato alongado nas pontas ajuda a afinar o rosto e valorizar o contorno facial, o que faz toda a diferença para quem quer parecer alguns anos mais jovem.

LEIA TAMBÉM: 4 cortes de cabelo que envelhecem proibidos para mulheres maduras

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

É uma opção versátil e prática, que pode ser usada lisa, ondulada ou com babyliss, adaptando-se a qualquer ocasião, do ambiente de trabalho a um evento sofisticado.

Dica: use um spray texturizador para realçar o movimento natural e dar aquele toque moderno sem pesar.

2. Franja cortina

A franja cortina (curtain bangs) é uma das maiores tendências dos últimos tempos e uma verdadeira aliada das mulheres maduras.

Ela é dividida ao meio e possui o comprimento levemente alongado nas laterais, criando um efeito natural e delicado.

Essa franja ajuda a suavizar as linhas de expressão da testa, emoldurar o rosto e trazer uma aparência mais leve e descontraída. Combinada com cabelos médios ou longos, cria um visual sofisticado e cheio de personalidade.

Leia Também

O melhor é que ela exige pouca manutenção e combina com diferentes texturas de cabelo, lisos, ondulados ou levemente cacheados.

Dica: se quiser um efeito mais jovem, combine a franja cortina com um corte em camadas ou um long bob, para reforçar o balanço e o frescor do look.

3. Pixie com franja

Para quem busca um corte ousado e elegante, o pixie com franja é uma escolha perfeita. Esse corte curtinho, moderno e cheio de atitude é ideal para mulheres que querem realçar o rosto e adotar um visual marcante.

A franja dá um toque de feminilidade e movimento, podendo ser usada curta, lateral ou desfiada, dependendo do estilo pessoal.

Além de prático e fácil de cuidar, o pixie também destaca o olhar e os traços faciais, trazendo aquele ar de autoconfiança e jovialidade que nunca sai de moda.

LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025

Outro ponto positivo é que ele combina com diferentes tipos de cabelo, desde os mais finos até os volumosos, e permite diversas variações, do pixie mais polido ao mais desfiado e rebelde.

Dica: finalize com pomada modeladora ou cera para dar textura e deixar o corte com um toque moderno e natural.

4. Corte em camadas

O corte em camadas é atemporal e uma das opções mais indicadas para mulheres acima dos 40 que desejam renovar o visual sem radicalizar.

As camadas criam um efeito de volume e balanço, valorizando o formato do rosto e dando vida aos fios.

Além de versátil, esse corte ajuda a disfarçar a perda de densidade capilar, comum com o passar dos anos, já que as camadas bem distribuídas criam a ilusão de fios mais cheios e leves.

Leia Também

Ele pode ser feito em qualquer comprimento, curto, médio ou longo, e combina muito bem com mechas iluminadas, que acentuam ainda mais o movimento e o brilho natural do cabelo.

Dica: use um leave-in leve ou óleo capilar nas pontas para realçar o brilho e manter as camadas bem definidas.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

Leia também

4 cores de esmalte ideais para mulheres elegantes arrasarem no dia a dia
esmaltes elegantes

4 cores de esmalte ideais para mulheres elegantes arrasarem no dia a dia
4 perfumes elegantes do Boticário para usar no trabalho sem erro
perfumes boticário

4 perfumes elegantes do Boticário para usar no trabalho sem erro

Compartilhe

Tags