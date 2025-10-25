4 cortes de cabelo que são tendência para mulheres com mais de 40 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira os cortes de cabelo que estão em alta e valorizam a beleza das mulheres com mais de 40 anos com estilo, elegância e um toque moderno.

Clique aqui e escute a matéria

Com o passar dos anos, o cabelo ganha novas necessidades e o estilo pessoal se torna ainda mais refinado.

Para as mulheres com mais de 40, escolher um corte moderno e versátil é uma forma de valorizar a beleza natural, rejuvenescer o visual e, ao mesmo tempo, transmitir confiança e elegância.

Em 2025, os cortes que mais se destacam unem movimento, leveza e praticidade, características perfeitas para quem busca um look atualizado sem abrir mão do conforto.

Pensando nisso, reunimos 4 cortes de cabelo que são tendência entre mulheres com mais de 40 anos e que combinam beleza, modernidade e praticidade no dia a dia.

4 cortes de cabelo para mulheres com mais de 40 anos arrasarem

1. Long Bob ondulado

O long bob ondulado continua sendo um dos cortes mais desejados entre mulheres acima dos 40. Ele tem o comprimento na altura dos ombros, com base levemente repicada, o que ajuda a criar movimento e leveza nos fios.

As ondas suaves tornam o visual mais jovial e dinâmico, quebrando o ar rígido de um corte totalmente reto.

Além disso, o formato alongado nas pontas ajuda a afinar o rosto e valorizar o contorno facial, o que faz toda a diferença para quem quer parecer alguns anos mais jovem.

LEIA TAMBÉM: 4 cortes de cabelo que envelhecem proibidos para mulheres maduras

É uma opção versátil e prática, que pode ser usada lisa, ondulada ou com babyliss, adaptando-se a qualquer ocasião, do ambiente de trabalho a um evento sofisticado.

Dica: use um spray texturizador para realçar o movimento natural e dar aquele toque moderno sem pesar.

2. Franja cortina

A franja cortina (curtain bangs) é uma das maiores tendências dos últimos tempos e uma verdadeira aliada das mulheres maduras.

Ela é dividida ao meio e possui o comprimento levemente alongado nas laterais, criando um efeito natural e delicado.

Essa franja ajuda a suavizar as linhas de expressão da testa, emoldurar o rosto e trazer uma aparência mais leve e descontraída. Combinada com cabelos médios ou longos, cria um visual sofisticado e cheio de personalidade.

O melhor é que ela exige pouca manutenção e combina com diferentes texturas de cabelo, lisos, ondulados ou levemente cacheados.

Dica: se quiser um efeito mais jovem, combine a franja cortina com um corte em camadas ou um long bob, para reforçar o balanço e o frescor do look.

3. Pixie com franja

Para quem busca um corte ousado e elegante, o pixie com franja é uma escolha perfeita. Esse corte curtinho, moderno e cheio de atitude é ideal para mulheres que querem realçar o rosto e adotar um visual marcante.

A franja dá um toque de feminilidade e movimento, podendo ser usada curta, lateral ou desfiada, dependendo do estilo pessoal.

Além de prático e fácil de cuidar, o pixie também destaca o olhar e os traços faciais, trazendo aquele ar de autoconfiança e jovialidade que nunca sai de moda.

LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025

Outro ponto positivo é que ele combina com diferentes tipos de cabelo, desde os mais finos até os volumosos, e permite diversas variações, do pixie mais polido ao mais desfiado e rebelde.

Dica: finalize com pomada modeladora ou cera para dar textura e deixar o corte com um toque moderno e natural.

4. Corte em camadas

O corte em camadas é atemporal e uma das opções mais indicadas para mulheres acima dos 40 que desejam renovar o visual sem radicalizar.

As camadas criam um efeito de volume e balanço, valorizando o formato do rosto e dando vida aos fios.

Além de versátil, esse corte ajuda a disfarçar a perda de densidade capilar, comum com o passar dos anos, já que as camadas bem distribuídas criam a ilusão de fios mais cheios e leves.

Ele pode ser feito em qualquer comprimento, curto, médio ou longo, e combina muito bem com mechas iluminadas, que acentuam ainda mais o movimento e o brilho natural do cabelo.

Dica: use um leave-in leve ou óleo capilar nas pontas para realçar o brilho e manter as camadas bem definidas.



VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

