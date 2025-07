Cabelo ressecado e sem vida? Esses 3 óleos naturais podem ser sua salvação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Use os óleos como pré-shampoo, em umectações noturnas ou até misturados à sua máscara favorita para potencializar o tratamento. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Se seus fios estão opacos, quebradiços e com aquele toque áspero que ninguém gosta, é hora de apostar em soluções mais naturais e eficazes.

Esqueça os produtos cheios de química: os óleos vegetais são verdadeiros elixires da beleza capilar, acessíveis, potentes e cheios de benefícios.

1. Óleo de Coco



Rico em ácidos graxos e com alto poder de penetração, o óleo de coco é um dos queridinhos para devolver a maciez e o brilho ao cabelo. Ele hidrata profundamente, sela as cutículas, controla o frizz e ainda ajuda a reduzir a quebra com o uso regular.

2. Óleo de Girassol



Leve, nutritivo e com ação antioxidante, o óleo de girassol é ideal para quem precisa de hidratação sem pesar. Ele devolve a elasticidade aos fios, suaviza pontas duplas e melhora a aparência do cabelo sem deixá-lo oleoso.

3. Óleo de Abacate



Cheio de vitaminas A, D e E, além de gorduras boas, o óleo de abacate é um verdadeiro tratamento de choque para cabelos danificados. Ele fortalece a fibra capilar, recupera fios elásticos ou porosos e ainda estimula o crescimento saudável.

Confira também: Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo