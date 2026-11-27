Textura ultrafina, acabamento matte e controle do brilho estão entre as características da novidade. Entenda o que mudou na versão atualizada.

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O pó compacto é um dos produtos usados para finalizar a maquiagem e ajudar a controlar o brilho da pele ao longo do dia.

Agora, a Vult apresenta uma nova versão de um de seus itens clássicos: o Pó Compacto Iconic Matte, que chega com mudanças na fórmula e na embalagem.

Entre as novidades estão a tecnologia Pro-Finish, a resistência à água e ao suor e um espelho interno, pensado para facilitar os retoques fora de casa.

A atualização também mantém a proposta de acabamento matte, com textura ultrafina. Veja o que mudou e quais características considerar na hora de escolher um pó facial.

O que mudou no pó compacto Iconic Matte da Vult?

A nova versão passa a integrar a linha Iconic Matte e incorpora a tecnologia Pro-Finish, desenvolvida pelos laboratórios do Grupo Boticário.

A proposta é favorecer a distribuição dos pigmentos e formar um filme flexível sobre a pele, contribuindo para a aderência e a uniformidade da maquiagem.

A fórmula também tem textura ultrafina e acabamento soft matte. Segundo a descrição da marca, o produto ajuda a controlar o brilho por mais tempo e apresenta resistência à água e ao suor.

O pó compacto tem espelho na embalagem?

Sim. Uma das mudanças mais visíveis está no estojo, que agora conta com espelho interno. O recurso facilita a aplicação e os retoques ao longo do dia, especialmente para quem costuma carregar o pó na bolsa.

Para que serve?

O pó facial costuma ser utilizado para finalizar a preparação da pele, ajudar a selar produtos cremosos e reduzir o aspecto de brilho. A escolha do acabamento depende da preferência de cada pessoa e do efeito desejado na maquiagem.

Qual é a diferença entre acabamento matte e soft matte?

O acabamento matte busca reduzir o brilho aparente da pele. Já a proposta soft matte é oferecer um resultado mais suave, sem deixar a aparência excessivamente opaca. No caso do Iconic Matte, a Vult associa esse efeito à textura ultrafina da fórmula.

Onde comprar o novo pó compacto da Vult?

O Pó Compacto Vult Iconic Matte já está disponível nos e-commerces parceiros da marca, na TikTok Shop e em farmácias, perfumarias e lojas de departamento de diferentes regiões do Brasil.