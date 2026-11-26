Da maquiagem aos cuidados capilares, a seleção reúne itens com diferentes propostas e faixas de preço. Veja o que pode valer espaço na sua lista.

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A Black Friday é uma oportunidade para repor itens que estão acabando no nécessaire, mas também pode ser o momento de comparar preços antes de experimentar um produto novo.

Uma pesquisa do Google e da Offerwise, realizada em julho de 2026, aponta que 48% dos consumidores entrevistados já tinham organizado a lista de compras antes do início da temporada. Outros 44% disseram ter pesquisado preços e condições com antecedência.

Para quem está de olho em maquiagem e cuidados com os cabelos, Vult e Quem Disse, Berenice?, marcas do Grupo Boticário, aparecem com seis sugestões na wishlist de beleza.

A seleção vai de batons e pó compacto a uma máscara de cílios, uma paleta multifuncional e um kit capilar. Os produtos são encontrados principalmente na Beleza na Web!

Quais produtos de Vult e Quem Disse, Berenice? estão na wishlist?

1. Pó Compacto Iconic Matte, da Vult

Com 9 g, o pó tem acabamento soft matte e é apresentado como uma opção para selar a maquiagem e controlar o brilho da pele.

A embalagem conta com espelho, recurso útil para retoques fora de casa. O preço anunciado passa de R$ 59,90 para R$ 49,90.

2. Kit Glow Acid Reparação, da Vult

O duo reúne shampoo de 350 ml e máscara acidificante de 150 ml, voltados para cabelos danificados ou quimicamente tratados.

A marca indica deixar a máscara agir por pelo menos 30 segundos antes do enxágue. O kit custa R$ 39,80, ante os R$ 55,80 anteriores.

3. Batom Líquido Matte Iconic Comfort Rosa Entrega Tudo, da Vult

O batom de 4 ml tem tom rosa vibrante e acabamento matte. A fórmula conta com a tecnologia Pro-Finish, que, segundo a marca, ajuda a reduzir a transferência depois da secagem. O preço anunciado é de R$ 39,90, contra R$ 47,90.

4. Máscara de Cílios Big Bang 360, da Quem Disse, Berenice?

Com 10 g e pigmentação preta, a máscara tem proposta de reunir volume, alongamento, curvatura e definição dos cílios. A fórmula contém pantenol, vitamina E e óleo de macadâmia. O preço consultado é de R$ 79,90.

5. Paleta Multifuncional Tô no Glow, da Quem Disse, Berenice?

A paleta de 14,2 g reúne dois iluminadores e dois blushes luminosos, que também podem ser usados como sombras.

A combinação permite repetir tons nos olhos e nas bochechas para criar uma maquiagem monocromática. O preço de referência é R$ 129,90.

6. Batom Líquido Instamatte Terracotali, da Quem Disse, Berenice?

Para quem prefere tons terrosos, o batom líquido de 4 ml tem textura fina, alta pigmentação e acabamento supermatte. O produto aparece por R$ 34,90, em vez dos R$ 49,90 anteriores.

