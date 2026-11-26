Pele iluminada, bochechas coradas e lábios com efeito degradê: três truques inspirados na beleza sul-coreana podem renovar a produção das festas.

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A maquiagem das festas de fim de ano não precisa seguir sempre a mesma fórmula de pele elaborada, olhos marcados e batom de cor intensa.

Para quem prefere um visual mais delicado, as técnicas da maquiagem coreana oferecem alternativas que valorizam a aparência natural da pele, com blush esfumado, cores suaves e lábios em degradê.

Conhecida como K-Beauty, essa estética aposta em texturas leves e na construção gradual da maquiagem.

As técnicas também podem ser adaptadas para diferentes ocasiões, desde uma confraternização durante o dia até as celebrações de Natal e Réveillon.

A Dear May, marca sul-coreana que integra o portfólio da Osang Cosmetic no Brasil, apresenta três propostas que ajudam a reproduzir esse estilo.

Quais técnicas de maquiagem coreana usar nas festas de fim de ano?

Imagem: Linha Dear May - Divulgação

1. Blush alto e esfumado para um efeito corado

Em vez de concentrar o produto no centro das bochechas, a técnica consiste em aplicar pequenas quantidades na parte alta das maçãs do rosto e espalhar suavemente.

O resultado é um toque de cor que se integra à maquiagem, sem deixar uma marcação evidente.

Tons rosados e pêssego ajudam a criar uma aparência discreta, enquanto cores mais intensas podem ganhar espaço em produções noturnas. O segredo é construir a pigmentação em camadas, sem exagerar na quantidade logo na primeira aplicação.

Uma opção é o Cheek Balm, da Dear May, que tem textura cremosa e fluida, acabamento viçoso e pigmentação translúcida. O produto também pode ser usado nos lábios e nas pálpebras. O preço sugerido é de R$ 149,90.

2. Efeito soft-focus para suavizar a maquiagem

O acabamento soft-focus, também chamado de blur, busca criar uma aparência visualmente mais uniforme e delicada.

Para reproduzir esse efeito, uma possibilidade é trabalhar com produtos cremosos e manter uma família de cores entre bochechas, olhos e boca.

A técnica ajuda a criar uma maquiagem harmoniosa, sem contrastes muito marcados. Também permite adaptar a intensidade: tons discretos funcionam para uma produção leve, enquanto cores mais fortes podem deixar o visual mais festivo.

O Lip Pot, da Dear May, é uma alternativa multifuncional para essa proposta. Com textura cremosa, pode ser aplicado nas bochechas, nos lábios e nas pálpebras. O produto tem acabamento soft-focus e preço sugerido de R$ 169,90.

3. Gradient Lips: como fazer o efeito de lábios degradê?

Uma das técnicas mais conhecidas da maquiagem coreana é o Gradient Lips, que concentra a cor na parte interna dos lábios e suaviza o pigmento em direção ao contorno.

Diferentemente do batom aplicado de maneira uniforme, o resultado é um efeito esfumado e delicado.

Para reproduzir o visual, aplique uma pequena quantidade de tint no centro da boca e espalhe com os dedos, levando a cor gradualmente para as extremidades. Tons rosados e avermelhados são algumas possibilidades, mas a intensidade pode variar conforme a ocasião.