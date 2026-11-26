A maquiagem matte ganha uma nova versão com proposta de leveza e aplicação precisa. Conheça os detalhes da novidade e o que ela oferece.

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O acabamento matte voltou a ganhar espaço nas tendências de maquiagem, mas a busca por uma pele uniforme nem sempre combina com fórmulas muito pesadas ou que deixam sensação de ressecamento.

É nesse cenário que a Bruna Tavares apresenta a BT Airskin, nova base desenvolvida na Itália e anunciada com uma proposta de textura ultraleve, cobertura e efeito matte aveludado.

O lançamento reúne algumas características que ajudam a entender a novidade: tecnologia AirTech, 30 tonalidades pensadas para diferentes tons e subtons de pele e uma embalagem 2 em 1, com pump e aplicador de precisão.

A marca também inclui na fórmula um ativo associado ao cuidado da pele. A seguir, veja como funciona a proposta e quais são os diferenciais do produto.

O que é a base BT Airskin, de Bruna Tavares?

A BT Airskin é uma base de acabamento matte desenvolvida na Itália.

A fórmula utiliza a tecnologia AirTech, apresentada pela marca como um sistema que combina uma rede elástica de silicone e pós de diferentes formatos para distribuir os pigmentos e proporcionar cobertura sem uma textura visualmente espessa.

Outro recurso é o efeito soft focus, também chamado de blur, que busca suavizar visualmente a aparência de poros, linhas e pequenas irregularidades por meio da difusão da luz.

A proposta é criar um acabamento mais uniforme sem depender apenas de camadas adicionais de produto.

Como funciona o acabamento cream to powder?

A textura cream to powder começa cremosa durante a aplicação e, em contato com a pele, assume um acabamento matte de toque seco e aveludado.

A marca afirma que a fórmula foi desenvolvida para manter flexibilidade e conforto, evitando a sensação rígida tradicionalmente associada a algumas bases de efeito opaco.

A BT Airskin também conta com pigmentos tratados com silicone e uma resina elástica, recursos que, segundo a fabricante, ajudam na distribuição da cor e na adaptação do produto aos movimentos do rosto.

Quantas cores tem a base BT Airskin?

A novidade chega com 30 tonalidades, desenvolvidas para contemplar diferentes tons e subtons da pele brasileira.

O trabalho de criação das cores foi acompanhado pela equipe da marca em viagens à Itália, onde ocorreu o desenvolvimento da fórmula.

Segundo Bruna Tavares, fundadora e diretora criativa da empresa, a cartela foi construída considerando a diversidade de tonalidades encontrada no Brasil.

O que é a embalagem 2 em 1 da BT Airskin?

Um dos diferenciais do lançamento está no Dual Precision System™, nome dado pela marca ao sistema de aplicação com duas saídas no mesmo frasco:

Pump : indicado para distribuir a base de maneira mais ampla pelo rosto.

: indicado para distribuir a base de maneira mais ampla pelo rosto. Aplicador de precisão: permite depositar o produto em regiões específicas, como ao redor do nariz, sobre manchas ou na área das olheiras.

A proposta é facilitar o controle da quantidade aplicada e permitir retoques localizados, sem necessariamente acrescentar uma nova camada de base em todo o rosto.

A base BT Airskin tem ativos de skincare?

Bruna Tavares lança BT Airskin: base desenvolvida na Itália com tecnologia AirTech e embalagem inovadora 2 em 1 - Reprodução/Instagram (@brunatavares)

Além dos recursos de maquiagem, a fórmula incorpora o Wind Down Essence™, ativo descrito pela marca como um fermento marinho antioxidante obtido de micro-organismos isolados da brisa do mar nas Ilhas Fiji.

A Bruna Tavares associa o ingrediente ao cuidado com a pele diante de sinais relacionados ao estresse cotidiano.

A presença do ativo aproxima a proposta do produto da combinação entre maquiagem e skincare. No entanto, a inclusão de um ingrediente com essa finalidade não substitui uma rotina específica de cuidados com a pele.