Com tantas fórmulas disponíveis, encontrar protetor solar que combine com a rotina pode ser um desafio. Veja o que observar antes de escolher o seu.

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Com a chegada do verão, o protetor solar facial ganha ainda mais espaço na rotina de cuidados com a pele. Mas, diante de tantas versões disponíveis, escolher um produto pode gerar dúvidas: há fórmulas com toque seco, acabamento matte, ativos hidratantes, pigmentação e até formatos em bastão.

A escolha não precisa seguir apenas o tipo de pele. A textura, a sensação após a aplicação e os hábitos de exposição ao sol também devem entrar na conta.

Quem tem pele oleosa, por exemplo, pode preferir produtos de acabamento mais seco, enquanto quem busca praticidade durante atividades ao ar livre pode considerar fórmulas resistentes à água e ao suor.

Como escolher o protetor solar facial para cada tipo de pele?

Antes de comprar, vale observar as características da fórmula e pensar em como o produto será usado no cotidiano. O FPS é importante, mas não é o único critério.

Pele oleosa e acneica

Quem tem tendência à oleosidade costuma preferir protetores de textura leve, rápida absorção e acabamento seco. Algumas opções disponíveis no mercado são:

Ultra Fluid+, da Avène : tem textura fluida e ultraleve, com proposta de efeito matte por até 14 horas. Preço sugerido: R$ 99,99.

: tem textura fluida e ultraleve, com proposta de efeito matte por até 14 horas. Preço sugerido: R$ 99,99. Actine One, da Darrow : versão sem cor, com absorção rápida, toque seco e acabamento invisível. Preço sugerido: R$ 65,90.

: versão sem cor, com absorção rápida, toque seco e acabamento invisível. Preço sugerido: R$ 65,90. Protetor solar facial da Labotrat: reúne vitamina E, niacinamida e carnosina, com FPS 60 e textura fluida. A fórmula também promete acabamento seco. Preço sugerido: R$ 69,90.

Pele madura e com necessidade de hidratação

Para quem procura uma fórmula que também contemple cuidados com a aparência da pele, vale observar a presença de ingredientes como ácido hialurônico e niacinamida.

O Mat Perfect Anti-idade FPS 60, da Avène, combina esses ativos com Água Termal de Avène e está disponível sem cor e em três tonalidades: claro, médio e médio escuro. Preço sugerido: R$ 99,99 .

Quem prefere proteção com maquiagem

Os protetores com cor podem reunir proteção solar e cobertura em um único produto. O Actine One Stick com cor, da Darrow , é apresentado como uma opção para peles oleosas, com ácido salicílico e acabamento seco.

em um único produto. O , é apresentado como uma opção para peles oleosas, com ácido salicílico e acabamento seco. Já o Stick Glow de Milhões tem FPS 80 e pode ser usado como blush, batom e sombra. Preços sugeridos: R$ 139,90 e R$ 64,90, respectivamente .

Esses produtos podem complementar a maquiagem, mas é importante não presumir que a quantidade aplicada para colorir o rosto seja suficiente para garantir a proteção indicada no rótulo.

Para esportes e atividades ao ar livre

Quem pratica exercícios, caminha ou passa muito tempo fora de casa pode considerar fórmulas resistentes à água e ao suor, além de formatos que facilitem a reaplicação.

O Multiprotetor Facial Stick FPS 90 , sem cor, é uma opção da categoria, com proposta de resistência à água e ao suor.

, sem cor, é uma opção da categoria, com proposta de resistência à água e ao suor. Outra alternativa é o Actine One Stick sem cor, da Darrow, que aposta no formato compacto e no acabamento invisível. Os preços sugeridos são R$ 89,90 e R$ 139,90, respectivamente .

Quando é necessário reaplicar o protetor solar?

Imagem de protetores solares faciais para o verão - Gerada com auxílio de inteligência artiificial

A proteção não termina na primeira aplicação. É necessário reaplicar o produto ao longo do dia, especialmente após mergulhar, suar intensamente ou secar o rosto com a toalha. A frequência e as condições de uso devem seguir as orientações da embalagem.

Também vale lembrar que o protetor facial não substitui outros cuidados, como evitar exposição solar excessiva e utilizar medidas adicionais de proteção. Para o corpo, a Labotrat oferece uma versão com pantenol e proteção UVA e UVB, com preço sugerido de R$ 89,90.